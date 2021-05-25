«Китайская политика – это бесконечный путь хитрости» - написал более 2,5 тысяч лет назад великий стратег Сунь-цзы.

В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, – это временно утерянные китайские территории. А в книжных магазинах КНР продаются географические карты-пособия, в которых показаны российские территории (включая Приморье, остров Сахалин, Восточную Сибирь и т.д.) как якобы принадлежавшие Китаю еще со времен первой династии Цинь в III в. до н.э. И это не просто пропаганда, а своего рода воспроизводство национальных архетипов.

О них в свое время открыто говорил и Мао Цзэдун: «Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету». Всего же, по мнению бывшего председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров.

В 90-е годы об исторической «несправедливости» говорил и лидер реформаторов Китая Дэн Сяопин: «Во второй половине XIX века царская Россия вынудила правителей Цинской династии Китая заключить целый ряд неравноправных договоров. Таким образом, царская Россия захватила в общей сложности свыше полутора миллионов кв. км китайской территории».

Сегодня Китай претендует прежде всего на Амурскую область, Еврейскую АО, юг Хабаровского края, Приморский край, Республику Тыва, части Забайкальского края и Бурятии.

Во время визита в ФРГ председателя КНР Си Цзиньпина в 2014 году канцлер Ангела Меркель сделала ему необычный подарок – «первую точную карту Китая», составленную в Германии в 1735 году. Из этой карты явствует, что очень многие тогдашние территории Китая (Дальний Восток, Урянхайский край (Тыва), значительная часть Сибири и Южно-Китайское море со всеми островами) в современной истории являются частью Российской Федерации.

Вот как живо отреагировала высшая военно-политическая номенклатура Китая на эту карту: «Этот подарок фрау Меркель красноречивее ста тысяч слов!»; «На примере Крыма сама Россия нам дала хороший урок того, как надо отстаивать свои территории!»; «Эта карта, которую нам подарили немцы, без лишних слов говорит о том, кто наш настоящий враг!»; «Немцы нам просто прямо сказали, что из всех стран Россия забрала больше всего наших земель!»

Территориальные претензии Китая к России – это уже не столько слова и декларации, но и тщательно продуманная стратегия, основой которой является метод «отложенного спора». Надо вывести погранично-территориальные споры за рамки двухсторонних международных отношений и дождаться, пока «созреют условия» для решения проблемы на приемлемых для Китая, а еще лучше – просто на китайских условиях. И такой подход работает! За 30 последних лет Китай получил от России столько земли, сколько не смог заполучить в течение полутора веков.

«Всякие уступки и колебания с нашей стороны, как доказывал опыт, понимаются китайцами как проявление слабости и поощряют их к дальнейшим вымогательствам», – предупреждал еще в начале прошлого века военный министр царской России Владимир Сухомлинов.

Нынешняя стратегия китайской территориальной экспансии на Россию реализуется по трем направлениям.

1. КНР получает российские территории в результате «демаркации границ» как залог «дальнейшего укрепления российско-китайского стратегического партнерства», в качестве «безвозмездных подарков» от заискивающей Москвы.

Например, 15 октября 2004 года в Пекине Путин подписал «Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части», по которому КНР добровольно передаются острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и остров Большой в Читинской области. Все эти острова имели стратегическое значение для российского государства.

На Большом Уссурийском был размещен большой укрепрайон и погранзастава, а над Тарабаровым проходила траектория взлетов военных самолетов 11-й армии ВВС и ПВО… На острове Большом площадью 70 кв. км располагалась погранзастава и происходил забор питьевой воды для части региона.

2. Долгосрочная официальная аренда российских территорий. По состоянию на конец 2020 года Китай уже получил в аренду в общей сложности не менее 5 миллионов гектаров российских земель со сроком аренды от 49 до 70 лет.

При этом никто в Кремле не задается такими вопросами. А что будет с этими российскими землями через 50 и 70 лет? А что станет с РФ к тому времени? Может быть, через 70 лет и некому уже будет возвращать эти территории? А захочет ли Китай их возвращать?

Власти Забайкальского края передали в аренду Китаю на 49 лет более 300 тысяч гектаров только сельскохозяйственных земель. На протяжении уже двух десятилетий идет активная вырубка лесов и в Забайкальском крае, и в Приморье, и в Иркутской области. А в Амурской области под рубки отдано более половины регионального лесного фонда.

А между тем, еще в 1998 году правительство КНР полностью запретило коммерческую вырубку леса на своей территории. Эта программа по защите китайских лесов называется «Великая зеленая стена». Основную часть необходимой им древесины китайцы закупают в России. Причем импортировать можно только российский лес-кругляк.

Более того, на 80 процентов уходящий в Китай российский лес – ворованный. Чита, Иркутск – здесь находятся самые большие нелегальные рынки древесины. Приобретая официальное разрешение якобы на санитарную рубку, лесозаготовители вырубают первосортный пиловочник, притом берут только нижнюю, наиболее ценную часть ствола, а остальное бросают на месте рубки.

Согласно официально не афишируемому постановлению Госсовета КНР «О мерах по дальнейшей стабилизации проблемы занятости и распределения трудовых ресурсов», основные усилия должны быть направлены на расширение экспорта рабочей силы из Северо-Восточного Китая в малозаселенные сельскохозяйственные районы России, прилегающие к государственной границе. Китайским организациям предписывается изыскивать возможности по переводу контрактов китайских рабочих с сезонной на круглогодичную занятость.

При этом большое значение уделяется и созданию компактных мест проживания граждан Китая. Так что власти примыкающих к Китаю краев и областей России просто выполняют постановление Госсовета КНР.

Очень показательным в этом отношении является выступление бывшего руководителя Еврейской автономной области Александра Левинталя на Петербургском экономическом форуме: «Я недавно назначен губернатором, и ко мне кинулись инвесторы. Говорят: «Давайте будем развивать сельское хозяйство».

А его, оказывается, практически нет! Потому что вся земля порезана на лоскутки, и 80% территорий контролируется китайцами — разными способами, законными и незаконными. При этом 80% земли засеивается соей, которая убивает землю». Но российскую арендованную землю убивает не только соя, но и китайские ядохимикаты, которые активно используют арендаторы.

При этом аренда земли китайцам обходится в копейки. Например, арендная плата в Забайкальском крае составляет всего 250 рублей в год за гектар. Хотя инвестор – китайская компания «Хуаэ Синбан» – планирует на арендуемой на 49 лет земле у Забайкальского края выращивать кормовые, зерновые, масличные культуры, а также лечебные травы для фармакологии, развивать промышленное скотоводство, птицеводство, мясное животноводство.

Всего же только в этом крае большая часть арендованной китайцами земли – 1 844 407 гектаров отдана под вырубку. «Рубки ведутся китайскими гражданами, которые попутно уничтожают ресурсы охотничье-промысловых видов животных и рыбные ресурсы, причем не только на вырубаемых участках, но и на обширных сопредельных территориях».

Территорию в 20000 квадратных километров земли получили в аренду китайцы и в Томской области на 50 лет за 1,26 миллиарда рублей. Чуть больше миллиарда за густую тайгу с ценнейшими породами древесины, от которой вскоре останутся одни пни – это просто копейки!

Китайцам отдали леса на севере области – угодья, где растут сосны, ели, кедры. Густота этих деревьев – 1-5 тыс. на гектар. По оценкам экспертов, ценнейшие породы древесины были отданы китайцам всего за 0,5 процента от реальной стоимости! 3. Нелегальная долгосрочная территориальная экспансия. Она осуществляется на стыке серой деятельности китайского бизнеса и секретной активности китайских спецслужб в основном в трех формах.

В некоторых особо важных для Пекина регионах (например, Приморский и Красноярский край) осуществляется тактика «захвата плацдармов». В зависимости от специфики регионального законодательства в том или ином регионе формируется или регистрируется набор т.н. «пустых» фирм – собственно китайских, СП, только российских.

Их экономическая деятельность минимальна, за исключением скупки задешево участков земли в самых разных местах. Причем эти участки могут состоять из пустошей, оврагов, заболоченных мест и просто болот. Например, в Красноярском крае такие «захваченные плацдармы» уже составляют около 20 процентов всей территории края.

Юридическая легализация китайцев (иначе говоря, приобретение российского гражданства) осуществляется в двух направлениях. Китайские военнослужащие, проникающие под видом рабочей силы, создают семьи с русскими женщинами и т.д. Кроме того, представители спецслужб КНР, с учетом размаха российской коррупционной системы, добиваются легализации в качестве российских граждан через отработанные незаконные схемы.

Наконец, третья форма – проникновение в региональные органы власти и формирование там «агентуры влияния» опять-таки по коррупционным каналам. И не только за счет денежного подкупа, но и за содействие местным элитам в легализации их капиталов в мировой финансовой системе.

Семь лет назад в самом конце декабря Путин подписал указ о создании т.н. «территорий опережающего развития» (ТОР). Этот удивительный по «патриотизму» документ был издан словно по просьбе китайских товарищей-арендаторов. Фактически на этих «территориях» ограничивается действие российского законодательства.

Здесь земли могут отдаваться в аренду на 70 лет (с правом пролонгирования), иностранным рабочим не требуется разрешение на работу, нет ограничительных квот для завоза иностранной рабочей силы, вводится свободная таможенная зона, допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества у граждан России в пользу иностранных арендаторов. Кроме того, иностранцам позволяют добывать и вывозить минералы, углеводороды, вырубать лес, ловить рыбу, отстреливать животных в любом количестве и без возмещения убытков.

Этим указом Путин фактически подарил Китаю российский Дальний Восток. Как гласит слегка измененная китайская поговорка: «Можно только по ошибке купить, но нельзя по ошибке продать или отдать в аренду».

***

Известный русский историк Борис Ткаченко дает свою своеобразную итоговую картинку: «Китай – наш самый большой сосед, это большая такая, грубо говоря, жирная свинья, которая разлеглась у нас в подбрюшье Сибири и Дальнего Востока. Я нисколько не верю в стратегическое партнерство между Россией и Китаем. Мне кажется, это надуманная вещь. У нас все это сводится к декларациям, вот вроде бы мы провозгласили партнерство. Партнерство должно выражаться в конкретных делах. В чем Китай нам помог? Да ни в чем. Пока мы для них интересны как поставщик новейших разработок в области военных технологий и техники, как источник сырья. Но пройдет время, когда отсюда все высосут».