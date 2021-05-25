Второй западный окружной военный суд 25 мая вынес приговор бывшим сотрудникам краснодарского управления МВД, пенсионерам полиции Максиму Котоманову и Дмитрию Красильникову. Они получили 17 и 14 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, служившие на тот момент в главке полицейские отправляли в посольства иностранных государств, руководителям Евросоюза и НАТО десятки писем с приглашением на праздничное мероприятие «Подари частицу земли Крыма» на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка.

По данным следствия, Котоманов, служивший в бухгалтерии краснодарского МВД, изготовил около 200 писем в адрес зарубежных посольств, а также руководителей ЕС и НАТО. Они были написаны на поддельных бланках за подписью депутата Госдумы Сергея Железняка и приглашали на праздничное мероприятие «Подари частицу земли Крыма» в честь аннексии полуострова. Кроме того, в конверты под видом земли Крыма были вложены кристаллы хлорида ртути, которые, как показала экспертиза, способны вызывать раздражение кожи и поражение органов.

Депутат Железняк рассказал «Коммерсанту», что сам подал заявление в полицию, когда узнал о рассылке подозрительных писем от своего имени. По его словам, фамилии обвиняемых он впервые услышал уже во время следствия.

В июле 2019-го Котоманова и Красильникова, на тот момент уже уволившихся из кубанского управления МВД (один ушел из-за травмы, второй – по выслуге лет), задержали и предъявили обвинение по ряду статей УК, в том числе о контрабанде и незаконном обороте ядовитых веществ, участии в террористическом обществе и подготовке терактов. Суд над ними начался в апреле 2021 года.

В ходе процесса Котоманов заявил, что получал письма от некоего Александра Жукова, который предлагал до 30 тысяч рублей за отправку каждого конверта. Котоманов в свою очередь передавал письма с деньгами Красильникову, ранее работавшему в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью краснодарского МВД. Тот развозил их по почтовым ящикам в Москве, якобы не подозревая об их содержании. Однако следствие посчитало показания подсудимых попыткой уйти от ответственности. В ходе обыска дома у Котоманова были обнаружены различные химикаты и весы с частицами хлорида ртути.