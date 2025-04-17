Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала первым лидером Евросоюза, встретившимся с Дональдом Трампом в Белом доме после его возвращения к власти. Главной темой обсуждения стали торговые отношения США и ЕС.

«Я уверена, что мы сможем договориться, и я здесь, чтобы в этом помочь», — заявила Мелони перед началом встречи. Она также добавила: «Если бы я не считала США надежным партнером, меня бы здесь не было. <...> Я верю в единство Запада и считаю, что нам нужно говорить и находить лучший компромисс для совместного роста».

Президент США выразил уверенность в том, что торговая сделка будет заключена: «Мы никуда не спешим. У нас не будет никаких проблем с заключением сделки с Европой или с кем-либо еще, потому что у нас есть то, что всем нужно».

Мелони пригласила Трампа посетить Италию и подтвердила, что страна выполнит обязательство НАТО по доведению оборонных расходов до 2% ВВП. Встреча прошла на фоне дискуссий о тарифах и роли Италии как возможного посредника между США и Европой.

На следующий день после встречи с Трампом Мелони примет в Риме вице-президента США Джей Ди Вэнса. Ожидается, что итальянский лидер постарается совместить свои хорошие отношения с Трампом с обязательствами перед Евросоюзом, чьи страны критикуют тарифную политику Вашингтона и исключение ЕС из переговорного процесса с Москвой.