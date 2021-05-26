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Минобороны РФ хочет запретить офицерам опускать глаза более чем на 5 секунд
Идея возникла после того, как ведомство провело расследование из-за жалобы на полковника, который якобы заснул во время видеосовещания с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу
Минобороны РФ хочет запретить офицерам опускать глаза более чем на 5 секунд
Скриншот с совещания / YouTube канала Минобороны России / Others
26 мая 2021 г.

В Министерстве обороны России предлагают запретить военным, участвующим в заседаниях ведомства по видеосвязи, опускать глаза более чем на 5 секунд.

Такая идея возникла после служебного разбирательства о полковнике, который якобы уснул на совещании с министром Сергеем Шойгу, пишет издание Baza со ссылкой на источники.

В ноябре прошлого года Шойгу встретился с высокопоставленными военными по видеосвязи. Через полчаса после начала заседания один из его участников – полковник Вязовский – опустил глаза, так что другим показалось, что он спит. После этого один из офицеров написал на Вязовского жалобу в Минобороны с просьбой проверить его поведение.

Министерство провело внутреннее служебное расследование, по итогам которого выяснилось, что полковник не спал, а записывал тезисы из речи Шойгу. На видео с заседания можно заметить, что другие военные тоже периодически опускали глаза на долгое время, чтобы законспектировать выступление начальника, отмечает Baza.

Кроме того, сама видеотрансляция временами зависала. Поэтому по итогам расследования Минобороны предложило запретить опускать глаза на видеоконференциях более чем на пять секунд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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