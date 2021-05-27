ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Рабочие Алчевска пригрозили сменой власти в самопровозглашенной ЛНР
Оставшиеся без зарплат работники Алчевского металлургического комбината обратились в ООН и выдвинули ультиматум властям непризнанного образования, угрожая свергнуть всю сепаратистскую верхушку
Рабочие Алчевска пригрозили сменой власти в самопровозглашенной ЛНР
Фото: / Others
27 мая 2021 г.

На контролируемой пророссийскими сепаратистами части Донбасса экономическая ситуация усугубилось настолько, что бастующие больше месяца рабочие Алчевского меткомбината обратились за помощью в ООН, пишетиздание «Диалог.UA».

Кроме того, металлурги, недовольные четырёхмесячной задолженностью по зарплате, направили письмо к российским властям – в приемные партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР – с просьбой посодействовать в ситуации. Позже они обратились к пророссийскому главе самопровозглашенной ЛНР Леониду Пасечнику и потребовали принять немедленные меры для наказания всех виновных в преступлениях и обеспечить выплату всех заработанных денег.

В противном случае трудовой коллектив комбината намерен поставить вопрос о смене политического руководства пророссийской республики и обратиться ко всем рабочим ОРЛО с призывом о всеобщей забастовке и формировании своего рабочего правительства. «Проблемы с загрузкой и зарплатой на предприятиях «Внешторгсервиса» уже повсеместные в Л/ДНР, но по телевизору нам расскажут, что жители Донбасса в едином порыве готовы голосовать за «ЕР» на выборах в Госдуму РФ в сентябре...», – приводит российское издание «Накануне» обращение металлургов.

До начала российского вторжения Алчевский металлургический комбинат был одним из самых современных в Украине. Он прошел модернизацию и получил крупные инвестиции, напоминает «Диалог.UA».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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