Москва заняла второе место, уступив Сингапуру, в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией COVID-19 по версии Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) Высшей школы экономики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВШЭ.

Составители рейтинга проанализировали эффективность действий городских властей с момента вспышки пандемии коронавируса на основе данных о состоянии систем здравоохранения, а также стабильности экономики и социальной сферы с февраля 2020-го по май 2021 года. Всего в списке 19 мегаполисов, в которых проживает 230 миллионов человек.

По словам экспертов, успех российской столицы стал возможен за счет проведения сбалансированной политики и достаточно высоких показателей по всем компонентам.

«Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета», – отметили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Важным фактором явилось и то, что Москва за счет накопленных остатков смогла сильно увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан.

По этому показателю она вышла на первое место среди глобальных мегаполисов, увеличив расходы в 2020 году с ₽279 млрд до ₽400 млрд. В 2021-м году планируется их наращивание.

В пятерку лучших, помимо Сингапура и Москвы, вошли также Шанхай, Сеул и Пекин. Национальные экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой, заявил автор исследования Марсель Салихов.

Власти этих городов также смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений. Первое место Сингапура связано в том числе и с масштабными расходами города-государства на поддержку населения и бизнеса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в столичных ресторанах «зоны, свободные от коронавируса».

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – заявил мэр на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

Собянин также отметил, что за год Москва потеряла половину туристов, в основном иностранцев, и это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.