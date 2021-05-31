Еще со времен русских царей Россия пыталась овладеть черноморскими проливами, инициировав несколько кровопролитных войн против Османской империи. В Первую мировую одним из принципиальных вопросов, поставленных Россией перед союзниками по Антанте, был вопрос о принадлежности проливов, права на которые союзники были готовы передать России. Однако Россия войну проиграла и была вынуждена заключить сепаратный мир с Германией и Османской империей. Однако народные комиссары, сменившие царское правительство, после небольшого перерыва продолжили имперскую политику своих предшественников и стали требовать от Турции не только проливы, но и несколько восточных областей, угрожая военным вторжением.

Попробуем разобраться, действительно ли Красная армия планировала «освободительный» поход в Турцию? И откуда у СССР появились территориальные претензии к стране, которую в СССР многие считали братской?

Как известно, Турция и Советская Россия появились во время войны и во многом прошли схожий путь. Обе сражались против интервенции и победили, и обе использовали риторику освободительной борьбы и были весьма популярны в так называемых странах Третьего мира. Большевики воспринимали освободительную борьбу турецкого народа как союзническую. Именно в это время и происходит согласование государственной границы и подписание многих ключевых соглашений между двумя странами. Так, в 1921 году СССР и Турция подписали договор о дружбе и братстве, значительно укрепив и улучшив двусторонние отношения.

После победы над греческими интервентами, турки решили увековечить это сотрудничество, поместив на площади Таксим в Стамбуле памятник, который известен всем туристам, посещающим город.

Памятник представляет собой набор образов деятелей, участвовавших в войне за независимость. На одной стороне изображен турецкий народ во главе с Ататюрком, а на другой – военные, победившие в этой войне, также во главе с Ататюрком. Интересно, что среди соратников, находящихся по обе стороны от центральной фигуры Кемаля Ататюрка, не только турецкие, но и советские военные деятели. Например, Климент Ворошилов и Семен Аралов, которые принимали непосредственное участие в помощи турецкому освободительному движению и удостоились чести находиться по левую руку от основателя Турецкой Республики.

В 1939 году Германия и СССР подписали акт о ненападении, более известный как пакт Молотова-Риббентропа. Формально, этот пакт никак не затрагивал Турцию, однако к нему прилагался секретный дополнительный протокол, который фактически делил Европу на сферы влияния. Кроме того, обе державы договорились о разделе Польши, а также согласовали совместные военные действия против этой страны. 1 сентября 1939 года немецкая армия вторглась в Польшу, а 17 сентября к ней присоединилась Красная армия, грубо нарушив Польско-советский договор о ненападении 1932 года. Так началась Вторая мировая война между Великобританией и Францией с одной стороны и Германией с другой. СССР умудрился на некоторое время остаться в стороне.

Для того, чтобы подобно Польше, не оказаться разделенной и оккупированной, Турция направила в Москву министра иностранных дел Шюкрю Сараджоглу, основная задача которого заключалась в том, чтобы получить хоть какие-то гарантии невмешательства в дела Турции со стороны СССР. Однако, проведя долгие и утомительные переговоры, Сараджоглу так и не смог получить каких-либо гарантий от своего коллеги – наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова. Вместе с тем Турции удалось получить гарантии безопасности от противников Германии – Великобритании и Франции, с которыми был подписан англо-франко-турецкий договор о взаимопомощи.

В ноябре 1940 года в ходе рабочего визита в Германию, Молотов потребовал от Германии решить «проблему» проливов. По мнению советской стороны, Германия должна поддержать ввод частей Красной армии в Болгарию для оказания последующего давления на Турцию. В то же самое время состоялся частный разговор между Сталиным и главой коминтерна – «болгарским Лениным» Георгием Димитровым, в котором Сталин, не скрывая своих планов относительно Турции, заявил:

«Мы турок выгоним в Азию. Какая это Турция? Там два миллиона грузин, полтора миллиона армян, один миллион курдов. Турок только 6–7 миллионов».

Между тем Гитлер отказался решить «проблему» проливов в пользу СССР, а в июне 1941 года, то есть перед самым вторжением Германии в СССР, Германия и Турция подписали пакт о ненападении, который отвечал интересам обеих держав. Германия начала долгую игру пытаясь включить Турцию в сферу своих интересов и склонить ее к участию в войне с СССР. Турция в свою очередь получала возможность для маневра между великими державами, что давало ей шанс избежать участия в войне.

22 июня 1941 года началось вторжение германской армии в СССР, однако, мысли советских вождей были заняты не молниеносным германским наступлением и не поражением собственной армии, а событиями в Турции. Сталин в разговоре с рядом партийных функционеров из Закавказья заметил, что Турция не является надежным соседом и прямо сказал, что «Мы не можем быть уверены в нейтралитете Турции».

В августе 1941 года началось Англо-советское вторжение в Иран, что немало обеспокоило Анкару. А в апреле 1942 года советское военное командование приняло решение значительно усилить Закавказский военный округ и готовиться к войне против Турции, которая, в свою очередь, была вынуждена мобилизовать миллион человек и готовиться к худшему. Впоследствии советские и российские историки будут пытаться обосновать концентрацию турецких войск на границах с СССР в качестве доказательства враждебных намерений Анкары, что, разумеется, ставит проблему с ног на голову. Однако, как указывают некоторые историки, например, Джамиль Гасанлы, советскому вторжению в Турцию помешала сложная ситуация на других фронтах, особенно на Крымском и Харьковском направлениях, и вторжение решено было отложить.

19 марта 1945 года советская сторона денонсировала договор о дружбе и нейтралитете с Турцией, подписанный еще 17 декабря 1925 года. Интересно, что этот договор истекал всего через несколько месяцев – 7 ноября 1945 года, поэтому денонсация была воспринята турецкой стороной в качестве угрозы или даже подготовки к войне.

По мнению советских дипломатов, Вторая мировая война серьезно изменила политическую ситуацию, и подписанные ранее соглашения уже не отражают новой реальности. Турция, заявил глава советского МИДа В.М. Молотов, воспользовалась слабостью Советского Союза и захватила часть территории Армении и Грузии, поэтому соглашение о государственной границе необходимо пересмотреть. Молотов, разумеется, не упомянул о том, что территория, на которую «вторглась» Турция, никак не могла принадлежать ни Грузии ни Армении, потому что их тогда попросту не существовало, как собственно и самого Советского Союза. Напротив города Карс, Артвин и Ардаган, на которые СССР заявил свои права, большую часть истории принадлежали Османской империи.

В июне 1945 года советская сторона проводит серию интенсивных переговоров с турецкими дипломатами, требуя пересмотра статуса проливов. Москве нужно согласие Анкары на совместную охрану проливов и рассмотрение вопроса о территориальных претензиях. Без решения этих вопросов Москва не считает возможным подписание нового союзного договора с Анкарой и, соответственно, оставляет вопрос о военной интервенции открытым. Поняв, что Советы настроены серьезно, Анкара решает обратиться к своим западным союзникам. Великобритания и США выражают недоумение по поводу агрессивной позиции СССР и гарантируют Турции свою поддержку.

На конференции в Потсдаме западные союзники, признав необходимость пересмотра Конвенции Монтре, тем не менее, отказались признать законными территориальные претензии СССР к Турции. Осознав, что военная операция против Турции может перерасти в серьезный конфликт с союзниками, и не стоит забывать, что США к тому времени уже обладали атомной бомбой, советские власти решили перевести давление на Турцию в другой формат и задействовать национальный вопрос.

Еще 6 июля 1945 года руководство Армении «обратилось» к руководству СССР с обоснованием территориальных притязаний по отношению к Турции. В обращении также указывалось, что большинство армян проживает вне их исторической родины и многие хотели бы вернуться назад, однако советская Армения не способна всех принять. В связи с чем необходимо вернуть земли, «исторически принадлежащие армянам», и расселить там армянских репатриантов из других стран.

Таким образом, советская сторона начала активную работу среди армянской диаспоры, пытаясь найти влиятельных союзников для оказания давления на западные правительства. В дело включились даже религиозные лидеры, пытающиеся обосновать исторические права армян и грузин на восточные области Турецкой республики. Интересно, что государство, которое депортировало целые народы, обрекая их на гибель, вдруг озаботилось правами этих народов.

Разумеется, СССР не ограничился работой с диаспорами и перешел к испытанной тактике угроз и провокаций. Особенно угрожающе выглядела концентрация войск в Болгарии и Румынии. По данным турецкой разведки, этой группировки было достаточно, чтобы нанести весьма ощутимый удар по турецкой армии. И это не говоря о тех силах, что концентрировались в закавказских республиках и северном Иране.

В 1946 году СССР выступает с новой инициативой и требует передать под свое управление Триполитанию (западная часть Ливии). Очевидно, что вопрос проливов вступает в финальную фазу, так как контроль над Триполитанией будет неполным без контроля над проливами. Ситуация усугубляется еще и фактическим отказом СССР выводить свои войска из Ирана. Вместе этого советские спецслужбы создают отряды лояльных боевиков и пугают Иран и Турцию партизанской войной.

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произносит свою легендарную речь, в которой призывает прекратить потакать советскому экспансионизму, отгородившемуся от остального мира «железным занавесом». СССР тем временем «повышает ставки» в своей восточной партии и увеличивает концентрацию войск в Болгарии и Северном Иране, сжимая удавку на Турции. Генерал Баграмян прибывает в Тебриз и берет на себя командование советскими частями, которые вместо того, чтобы покинуть страну и двигаться на север, направляются на юг — к Тегерану. Американское правительство направляет в Москву жесткую ноту протеста и требует объяснить причины концентрации советских войск, а правительство Ирана требует от ООН осудить действия СССР. Столкнувшись с жесткой критикой, Москва решает пойти на уступки и соглашается вывести войска из Ирана. На этом фоне речь речь Черчилля приобретает особое значение, и ее внимательно изучают в Турции. Западные страны осознают, что советский натиск можно остановить только демонстрацией военной силы, поэтому 6 апреля 1946 года американский линкор «Миссури» прибывает в Стамбул. Однако одного линкора, конечно, недостаточно, и США начинают готовиться к крупномасштабной войне с применением ядерного оружия, которого в то время у СССР еще не было. Понимая, что Турция и западные союзники не пойдут на уступки, Кремль постепенно отказывается от претензий, таким образом полностью проигрывая свою восточную партию.

В 1949 году создается военно-политический блок НАТО, а уже в 1952 году в него вступает Турция. От политики давления и абсурдных территориальных претензий СССР полностью откажется только после смерти Сталина. Сменивший Сталина Никита Хрущев будет пытаться восстановить дружеские отношения, которые улучшатся только в 70-е годы, во время так называемого левого разворота турецкой политики, когда многие заговорят о возрождении советско-турецкого сотрудничества, но это будет уже совсем другая история.