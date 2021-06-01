Конгресс карачаевского народа, Союз репрессированных народов России, Совет старейшин КЧ РОО «Къарачай Алан Халкъ», Фонд «Сто шагов к Кайсыну», КБ РОО «Баш Тёре» и Всемирная Ассамблея Карачаево-Балкарского народа 26 мая направили обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также заявление в Генпрокуратуру РФ от 25 мая по ситуации вокруг древнехристианских аланских храмов на территории КЧР.

«Идет захват и разрушение объектов культурного наследия»

Как сообщил в комментарии TRT на русском председатель Конгресса карачаевского народа Кады-хажи Халкечев, 20 июля 2017 года от имени Конгресса он уже обращался в прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики с заявлением по вопросу охраны и сохранности расположенных на территории КЧР древнехристианских аланских храмов.

«Прокуратурой Зеленчукского и Карачаевского районов были проведены проверки, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», по результатам которых в августе 2017 года в адрес виновных лиц внесены представления о безотлагательном устранении нарушения закона и категорическом запрете отправления религиозных обрядов [в указанных объектах]», – сообщил Халкечев.

Несмотря на предписания прокуратуры КЧР, с момента выявления нарушений отправление богослужений в недействующих объектах культуры федерального значения продолжилось, отмечает общественник.

В направленном в Генпрокуратуру заявлении сообщается, что 28 мая 2018 года архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил литургию в древнем культурно-историческом памятнике (средневековый раннехристианский храм Нижнего Архыза), где собралось около двух тысяч человек, а фото и видео было размещено на официальном сайте епархии.

2 августа 2018 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт возглавил торжества в древнейшем памятнике культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики (Ильинский средневековый раннехристианский храм Нижнеархызского городища), а 6 мая 2021 года – в древнейшем памятнике культурного наследия федерального значения аланском храме на горе Чууана в Карачаевском районе.

«Тем самым архиепископ Феофилакт, кроме совершения акта вандализма (самовольно изменяя первозданный вид древнехристианских аланских храмов), разжигает межконфессиональные и межнациональные конфликты на территории не только КЧР, но и всего СКФО, так как потомками средневековых аланов, кроме карачаево-балкарского народа, являются многие народы Кавказа», – говорится в заявлении в надзорное ведомство.

Общественники требуют восстановить охрану и сохранность расположенных на территории КЧР объектов культурного наследия федерального значения, а также запретить религиозным организациям проведение в древних исторических памятниках культурного наследия религиозных обрядов.

В 2017 и 2018 годах прокуратура КЧР уже обращала внимание на нарушения действующего законодательства «Аланским христианским центром на Северном Кавказе» при содержании Сентинского, Шоанинского, Северного, Среднего, Южного храмов и корпуса №7.

24 августа 2017 года представление прокурора было выписано директору РГБУ «Государственный карачаево-черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им.И.О.Байчоровой» Эльканову У.Ю.

Прокуратура Карачаевского и Зеленчукского районов установили, что во многих историко-культурных объектах федерального значения не обеспечена охрана и ограждение по периметру, на территории пасется крупный рогатый скот. Имеют доступ туристы, на стенах объектов федерального значения оставляют надписи, в некоторых объектах следы от жжения свечей, копоть, также вносятся конструктивные изменения в постройки, отправляется религиозный культ, как то в Шоанинском храме, в Северном храме, что категорически запрещено, поскольку объекты не являются действующими, что свидетельствует о ненадлежащей охране объекта. Копии представлений прокуратуры имеются в распоряжении TRTна русском.

Епархию обвиняют в обострении межнациональных отношений

В обращении к патриарху Московскому Кириллу от имени карачаево-черкесских и кабардино-балкарских общественников, направленном 26 мая, выражается обеспокоенность напряженной ситуацией, создаваемой вокруг храма на горе Чууана (Шоанинского храма, окрестности г. Карачаевска) «неблаговидными и опасными действиями архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта».

«Архиепископ Феофилакт с умыслом систематически и целенаправленно нарушает представления прокуратуры КЧР о безотлагательном устранении нарушения закона и категорическом запрете отправления религиозных обрядов, проводя православные богослужения в недействующих древних аланских храмах древнехристианского периода, для этих целей привлекая военнослужащих, юнармейцев, казаков, представителей части осетинской общины, чем идеологически облекает эти богослужения в межнациональные и межконфессиональные противопоставления. В итоге все это создает нездоровую психологическую обстановку в КЧР уже на протяжении многих лет», – сообщили общественники.

Они отметили, что действиями местной епархии уничтожается исторический облик зданий, которым и вовсе угрожает разрушение.

«В попытках придания облика современной практики верования прихожанами была нарушена аутентичность древнего Чууанинского храма: дилетантскими (кустарными) методами налепили постройки, которые буквально уродуют сам комплекс, внутри храма копоть от свечей и мусор, которые оставляют посетители. Еще более непонятно то, что к храму монотеистической религии местными общинами добавлены языческие культы в виде «Уастырджи» (всадник на трехногом коне)… Создается стойкое впечатление, что людям с искаженным пониманием религии намеренно позволено превращать древнехристианский храм в языческое капище», – говорится в обращении в патриархию.

Общественники также обращают внимание на то, что «в КЧР более 37 церквей, а в столице республики, в самом центре города, построили с участием представителей всех народов КЧР огромный по масштабам Кафедральный собор Николая Чудотворца», который по большей части времени пустует в отсутствие прихожан».

Старейшины просят «прекратить провокации Феофилакта, отозвав его от исполнения обязанностей архиепископа на территории Карачаево-Черкесской Республики, и направить его для служения в Магадан».

«Древние аланские храмы КЧР не находятся в ведении РПЦ и являются памятниками культурного наследия федерального значения… Просим прекратить действия, которые влекут разрушение храмов, являющихся древними памятниками культурного наследия федерального и мирового значения. В противном случае мы будем вынуждены обратиться на имя Президента РФ Владимира Путина и предстоятеля Константинопольской православной церкви, Архиепископа Константинополя – Нового Рима, Вселенского патриарха, епископа Константинопольского патриархата Патриарха Варфоломея I, чтобы разобрались в складывающейся ситуации с агрессивными действиями архиепископа Феофилакта», – говорится в заключении.

Обращение подписано председателем МОД «Союз репрессированных народов России», председателем ОД «Конгресс карачаевского народа» К. Н. Халкечевым, председателем Совета старейшин КЧ РОО «Къарачай Алан Халкъ» А. А. Катчиевым, председателем фонда «Сто шагов к Кайсыну» Х. И. Тетуевым, председателем КБ РОО «Баш Тёре» Б. Д. Созаевым, председателем Всемирной Ассамблеи Карачаево-Балкарского народа А. Д. Пиляровым.

«Епархию покрывают федеральные чины»

Подписанты считают, что действия клириков Пятигорской и Черкесской епархии в отношении исторических культурных объектов являются вандализмом, но угрожающий характер приобретает провоцирование межнационального и межконфессионального конфликтов, отмечает Кады-хажи Халкечев.

«Мы добиваемся от РПЦ законопослушания, соблюдения Конституции, Закона «О культурных ценностях федерального значения», Закона «О реабилитации репрессированных народов», где говорится, что все культурные ценности должны быть возвращены депортированным народам. Мы требуем и призываем, обращаясь к Кириллу, именно этого, соблюдения предписаний прокуратуры, привести в изначальный вид и прекратить богослужения в недействующих храмах. То, что они там делают, – это вандализм. Там надо возбуждать дело за вандализм, сменили аланский крест, вместо него поставили православный, а рядом еще колокол повесили. В Чууана поместили Уастырджи. В 90-е годы это закончилось кровопролитием, когда произошел конфликт у местных жителей и православных. Тогда мудрости российских властей и руководства патриархии хватило, однако при новом патриархе все началось вновь», – рассказал Халкечев.

Он также отмечает, что во время православных праздников действующие церкви в регионе пустуют, в то время как за сотни километров прихожан, в том числе не имеющих никакого отношения к республике, свозят в древние храмы.

«Все это покрывают федеральные чиновники, которых также приглашают на праздничные богослужения», – сообщил Халкечев.

Общественник отметил, что в 2018 году архимандрит Феофилакт был приглашен на круглый стол для обсуждения складывающейся ситуации.

«Однако они не явились, поскольку аргументов для обоснования незаконной деятельности у них нет. Они прекрасно это понимают. Вероятно, исходя из этих соображений, участия они не приняли. Мы придерживаемся закона и призываем к этому остальных. Мы и сейчас призываем к диалогу, истинно верующие люди всегда находят общий язык», – заключил Халкечев.

TRT на русском не удалось связаться с представителями Пятигорской и Черкесской епархии для получения оперативного комментария относительно самозахвата древнеаланских храмов, расположенных на территории музея-заповедника Карачаево-Черкесии.