Все смешалось – люди, коровы, Макрон

Помощник имама Соборной мечети Металлургического района Челябинска Ринат Яминев ведет странички в соцсетях, где публикует новости, в первую очередь, из жизни мусульманских народов постсоветского пространства и мира. В ноябре прошлого года он разместил публикацию у себя «ВКонтакте», в которой сообщалось о поездке президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденные территории Нагорного Карабаха. Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой посетили разрушенную мечеть в Агдаме, в которой во время армянской оккупации держали скот.

На фото, опубликованном Яминевым, президент Алиев кладет на минбар мечети в Агдаме привезенный из Мекки Коран. Другое фото, размещенное рядом, иллюстрирует, в каком состоянии мечеть была во время оккупации, на фото коровы и свиньи пасутся внутри здания. В тексте публикации нет никаких оценочных суждений, кроме сообщения о самом визите и о том, что мечеть была превращена в скотный двор.

И вот удивительно, российские спецслужбы, которые денно и нощно бдят нашу с вами безопасность, разжигающим рознь и вражду посчитали не того, кто содержал в мечети свиней, а того, кто об этом написал.

Еще один пост, задевший за живое челябинское УФСБ, – публикация новости о критике президентом Турции Реджепом Эрдоганом президента Франции Эмманюэля Макрона за политику дискриминации мусульман в стране. Не совсем понятно, к какой социальной группе, национальности или расе в этом случае разжигал ненависть Яминев, но, вероятно, речь персонально о Макроне.

Суд на глаз

26 марта Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Рината Яминева, привлекаемого к ответственности по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – прим. ред.).

В рапорте УФСБ, который лег в основу постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, утверждается, что публикация Яминева об агдамской мечети и визите Алиева имеет признаки унижения человека либо группы лиц по признаку отношения к религии, национальности, расы, социальной группе.

Эта же новость была опубликована всеми российскими СМИ, а фото со скотным двором в мечети обошло все азербайджанские телеграм-каналы, видео публиковал у себя в Twitter даже помощник президента Алиева Хикмет Гаджиев.

Следствие установило, что Яминев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» запись о поездке президента Азербайджана Ильхама Алиева в Агдам 28 ноября. Пост сопровождался двумя фотографиями.

Следствие утверждает, что доступ к странице Яминева открыт для неограниченного круга лиц. Сам обвиняемый утверждает, что его страница всегда была закрыта. На этот момент она также закрыта и доступна лишь для ограниченного круга людей – подписчиков Яминева.

В публикации от 8 октября, которую Яминеву вменяют в качестве пропаганды превосходства одной социальной группы, религии, нации над другими, он опубликовал высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана, критикующего президента Франции Эмманюэля Макрона, ранее заявлявшего о необходимости реформировать ислам. Публикация сопровождалась комментарием Яминева, где он сообщает, что во Франции, как ранее и в некоторых странах СНГ, власти запретили получение религиозного образования мусульманам в арабских и турецких вузах.

По мнению следствия, тем самым Яминев пытался «сформировать у лиц, отождествляющих себя с исламом, представления о нападках на религию ислам и притеснении истинно верующих со стороны Франции и некоторых стран СНГ». Суд согласился с материалами следствия, посчитав факт совершения административного правонарушения и вину Яминева доказанными на основании сведений, изложенных в постановлении о возбуждении дела, протоколов ОРМ и допроса свидетелей.

26 марта Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение о совершении Яминевым административного правонарушения и наложил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. 27 мая суд апелляционной инстанции оставил решение Тракторозаводского суда без изменений. Яминев планирует обжаловать это решение в суде кассационной инстанции.

В комментарии TRT на русском Ринат Яминев сообщил, что представлял свои интересы в суде сам, поскольку у него не было адвоката. С предъявленными ему обвинениями и решением суда он категорически не согласен.

«Я эту запись опубликовал, прошло дня три - неделя, поступили некоторые звонки от органов власти нашему духовному управлению, моему руководителю о том, что я должен удалить эту запись, так как Россия не является стороной конфликта. Они сказали: «Жди, время пройдет, мы покажем, на чьей стороне закон!». Я спросил, что плохого я сделал, опубликовав новость, которая была во всех СМИ? Самое абсурдное, я говорил об этом и в суде. Моя страница закрытая. Кроме тех, кого я знаю, зайти и посмотреть туда [никто] не может. Про Францию новость была опубликована везде, в РИА Новости, других каналах, то, что Эрдоган сказал Макрону. Как она касается меня – сам не понимаю», – заявил Яминев.

«Если меня из-за этой статьи обвиняют, – добавил он, – то можно и все российские телеканалы. Они мне приписали, что я лидер мусульман Челябинской области. Я не лидер мусульман и воздействовать на них никак не могу. Есть для этого муфтий Челябинской области, авторитетное лицо. А я просто хазрат, помощник».

Донос ранимого азербайджанца

Примечательно, что в основу обвинения легли также показания этнического азербайджанца, уроженца Армении Алгаита Валиева, который сообщил, что пользуется социальной сетью «ВКонтакте» через страницу своего сына. В декабре 2020 года в поисках информации о конфликте в Карабахе он попал на страницу Рината Яминева, которая, как утверждает Валиев, была открыта.

Валиев отмечает, что информация о том, что мечеть во время оккупации Арменией была превращена в загон для свиней и коров «задела религиозные чувства и вызвала негативные эмоции к армянам, которые так поступили с мечетью».

«При этом, как здравомыслящий человек, я понимаю, что обычные граждане Армении, в том числе которые проживают в г. Челябинске, не несут за это ответственность. А так как, в основном, армяне исповедуют христианскую веру, то мечеть для них является просто постройкой, и они могли разместить в ней что угодно, не осознавая, что это может задеть религиозные чувства мусульман», – говорится в протоколе опроса Валиева.

«Однако, информация на странице «Rinat Yaminev» выставляет все с такой стороны, что армяне целенаправленно притесняли мусульман и разместили в мечети загон для скота намеренно. Складывается ощущение, - отмечает Валиев, - что данный пользователь целенаправленно пытается разжечь вражду между армянами и азербайджанцами и вызвать ненависть между мусульманами и христианами, в том числе проживающими в Челябинске».

Чудеса экспертизы

Аналогичные выводы сделаны специалистом-психологом Андреем Резепиным, который был привлечен оперативниками в качестве эксперта. Одним из вопросов, поставленным перед ним, было определение целевой направленности размещенных Яминевым сообщений.

Отвечая на поставленные вопросы, Резепин заявил, что целью публикации было «распространение среди мусульман Челябинска информации об осквернении Агдамской мечети в Нагорном Карабахе». Действия пользователя направлены на формирование у мусульман и лиц, отождествляющих себя с ними, чувства враждебности по отношению к армянам и христианам в целом, утверждает психолог.

Также он отмечает, что сообщение не ссылалось на источник этой информации, а также и вовсе могло быть инсценировкой, при этом не подверглось критическому анализу и доказыванию. Из этого следует еще более странный вывод, что действия по размещению этой информации Яминевым направлены на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и отношения к религии, на популяризацию имени ее автора в Челябинске и на актуализацию межнационального и межконфессионального конфликта в области.

В публикации же о критике президентом Турции Эрдоганом Эманюэля Макрона эксперт Резепин увидел попытку популяризации личности Реджепа Эрдогана и актуализацию конфликта во Франции в информационной повестке Южного Урала. Также он усмотрел, что некоторые христиане и их религиозные чувства могут быть оскорблены и задеты тем сравнением, что «французский «ислам» – это где хиджаб не важен для девушек, а ЛГБТ будет разрешено по «исламу», и где [французы] намерены менять ислам, как ранее поменяли христианство».

Если бы «буква закона» отрезвляла…

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плиев, Лепшоков и партнеры» Муса Плиев называет приговор необоснованным, незаконным и немотивированным.

«Под действиями, направленными на возбуждение ненависти или вражды, согласно определению Верховного суда РФ, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, насилия по отношению к представителям каких-то наций, конфессий, рас. Если бы он написал, что за это надо ненавидеть представителей определенной национальности, где он бы обосновывал необходимость применения насилия к людям, но он излагает факт того, что там было», – поделился юрист своим мнением в комментарии TRT на русском.

«У нас есть конституционное право свободно получать и распространять информацию и это не может быть ограничено никаким законом. Иначе все люди должны молчать, если они увидят мечеть, которую ранее превратили в загон для скота», – добавил он.

Решение суда адвокат назвал «незаконным, являющимся очень плохим прецедентом». «По сути, человеку запрещают говорить о фактах, обстоятельствах, являющихся общеизвестными и не требующими доказательств», – заключил Плиев.