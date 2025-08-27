Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Анкара поддерживают «содержательный и динамичный диалог» как на официальном дипломатическом уровне, так и в формате закрытых переговоров. Об этом он сообщил в эфире Общественного телевидения Армении.

По словам Мирзояна, Турция выражает готовность открыть границы и установить полноценные дипломатические отношения с Арменией, но связывает эти шаги с подписанием мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Турция говорит: у нас нет проблем, мы хотим и готовы открыть границы, но это должно произойти после подписания договора между Арменией и Азербайджаном», — отметил министр.