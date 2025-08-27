Иран предупреждает, что возможное введение санкций странами Е3 — Великобританией, Францией и Германией — приведет к прекращению сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казем Гарибабади в эфире государственного ТВ.
«Если эти действия будут предприняты, путь взаимодействия с МАГАТЭ, который мы сейчас открыли, будет полностью нарушен и, вероятно, прекращен», — сказал он.
Ранее Иран возобновил допуск инспекторов МАГАТЭ для контроля замены топлива на АЭС в Бушере, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Однако он не уточнил, получат ли инспекторы доступ к ключевым объектам, таким как Фордо и Натанз, пострадавшим от ударов Израиля и США в июне 2025 года во время 12-дневной войны.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил возвращение инспекторов в Иран, но отметил отсутствие соглашения о доступе к местам обогащения урана. Тегеран заявляет, что будущее сотрудничество с агентством примет «новую форму» после приостановки взаимодействия из-за войны.
Ранее Иран заявил, что работает со своими союзниками, Китаем и Россией, чтобы предотвратить повторное введение санкций.
Страны Е3 намерены инициировать «снэпбэк» (механизм, позволяющий быстро восстановить санкции Совета Безопасности ООН, встроенный в ядерное соглашение с Ираном) из-за предполагаемых нарушений Ираном ядерной сделки 2015 года, что может затронуть финансовый, нефтяной и оборонный сектора.
Тегеран настаивает на сохранении диалога с МАГАТЭ, но подчеркивает, что санкции сделают это невозможным, усиливая напряженность в ядерных переговорах. Страна выражает готовность к компромиссу в случае гарантий ненападения со стороны США.
В июне Иран отказался предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, обвинив международную организацию в передаче конфиденциальной информации израильским разведслужбам.
Ранее агентство Fars со ссылкой на представителей иранской разведки сообщило, что МАГАТЭ по тайным каналам передавало разведывательным структурам Израиля конфиденциальные письма Тегерана, раскрыв Израилю имена иранских атомщиков, которые впоследствии были убиты в результате израильских атак.