Иран предупреждает, что возможное введение санкций странами Е3 — Великобританией, Францией и Германией — приведет к прекращению сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казем Гарибабади в эфире государственного ТВ.

«Если эти действия будут предприняты, путь взаимодействия с МАГАТЭ, который мы сейчас открыли, будет полностью нарушен и, вероятно, прекращен», — сказал он.

Ранее Иран возобновил допуск инспекторов МАГАТЭ для контроля замены топлива на АЭС в Бушере, сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Однако он не уточнил, получат ли инспекторы доступ к ключевым объектам, таким как Фордо и Натанз, пострадавшим от ударов Израиля и США в июне 2025 года во время 12-дневной войны.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил возвращение инспекторов в Иран, но отметил отсутствие соглашения о доступе к местам обогащения урана. Тегеран заявляет, что будущее сотрудничество с агентством примет «новую форму» после приостановки взаимодействия из-за войны.

Ранее Иран заявил, что работает со своими союзниками, Китаем и Россией, чтобы предотвратить повторное введение санкций.