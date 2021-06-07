«Яндекс» вместе с экспертами Института русского языка им. В.В. Виноградова ко Дню русского языка (6 июня) составил список местных слов, которые бытуют в разных регионах России.

Аналитики использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен. В рамках проекта были изучены статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности – 11 млрд словоупотреблений.

«В исследовании встречаются не только слова, но и местные устойчивые выражения: например, в Нижегородской области говорят «как бешеная тарашка» – лихорадочно, очень спеша, в Воронежской и Липецкой области – «в три вилюшки» (очень длинный, обычно изгибающийся – об очереди), во многих регионах Сибири и в Челябинской области – «ставить (сажать) на божничку» (превозносить), – рассказал заведующий сектором Института русского языка им. В.В. Виноградова и научный сотрудник Яндекса Борис Иомдин.

В Москве и Подмосковье примерами слов, использующихся в основном в этих регионах, стали «корнер» – павильон, торговая точка или стенд в большом магазине или торговом центре, «едальня» – заведение общепита, «обплеваться» – испытать или выразить крайнее недовольство, а также «человейник» – большой многоквартирный дом.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области часто можно услышать такие слова, как «бадлон» – водолазка, «больняк» – больничный лист, «путяга» – среднее специальное учебное заведение, «пухто» – мусорный контейнер, «хабарик» – окурок.

Некоторые слова оказались характерными сразу для нескольких регионов, особенно для соседних. Например, слово «шушлайка» (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. «Отворотка» (дорога, отходящая в сторону от основной) – на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово «темпер» (температура).

В Яндексе также отметили слова – региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных частях страны могут назвать «догоняшки», «салки» или «ляпки». А стирательную резинку (ластик) – «стерка» и «стирашка».

Для мусорного контейнера от региона к региону используют «мульда», «кеска», «мусорник», «пухто», «кагат» и «мусорница». Слово «отличный» может звучать как «баский», «бомбовский», «зашибательский», «суперный» и «уматный», а глухое место могут называть «очкуром», «курмышем», «пупырловкой», «тутуновкой», «турли» или «тигули».

Ранее Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина выбрал слова 2020 года – ими стали «обнуление» и «самоизоляция». Среди слов, попавших в финал, – «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удаленка».