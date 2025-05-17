Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов с максимального уровня AAA до Aa1.

Как говорится в официальном сообщении, решение отражает устойчивый рост государственного долга и затрат на его обслуживание. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные у стран с тем же рейтингом.

Moody’s также отметило неспособность Белого дома и конгресса договориться о мерах по сокращению бюджетного дефицита и сдерживанию роста расходов.

Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный». Это означает, что в ближайшей перспективе агентство не планирует дальнейших изменений.

Таким образом, Moody’s стало последним из трех крупнейших рейтинговых агентств, понизивших суверенный рейтинг США. Fitch снизило оценку в 2023 году, а Standard and Poor’s сделало это еще в 2011 году.

На сегодняшний день госдолг США превышает 34 трлн долларов. По итогам 2024 года его отношение к ВВП составило 123%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Решение было принято на фоне усиления рисков инфляции и безработицы, которые, по мнению экспертов, связаны с новым тарифным планом президента Дональда Трампа.

Омайр Шариф, глава аналитической компании Inflation Insights, заявил, что ФРС «довольно ясно дала понять» — растет угроза стагфляции. По его словам, с апреля экономическая неопределенность лишь усилилась.