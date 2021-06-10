По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), народная медицина – это сумма знаний, навыков и практики, основанных на опыте коренных народов в разных культурах, независимо от того, объяснимы они или нет. Во многих странах наряду с термином «народная медицина» используют понятие «дополнительная» и «альтернативная» медицина.

ВОЗ разработала стратегию в области народной медицины на 2014–2023 гг. Стратегия создана для регулирования, исследования, интеграции средств народной медицины и обеспечения безопасности их использования.

Отношение к народной медицине в мире

Такие виды практик, как аюрведа, традиционная китайская медицина, унани, антропософская медицина, хиропрактика, гомеопатия, натуропатия и остеопатия, популярны как на национальном уровне, так и во всем мире.

Более 100 миллионов европейцев пользуются методами народной медицины. Еще больше людей доверяют народной медицине в Африке, Азии, Австралии и Северной Америке.

В западноафриканских государствах народная медицина включена в учебные программы медицинских университетов.

В Китае на народную медицину приходится около 40% всей медицинской помощи, более 90% больниц в Китае имеют отделения традиционной медицины. В США в 2007 году около 38% взрослых и 12% детей использовали те или иные методы народной медицины. Опрос 21 923 взрослых в США показал, что 12,8% участников принимали хотя бы одну растительную добавку. В другом опросе 42% американцев ответили, что регулярно используют биологически активные вещества.

Во многих странах услуги НиДМ частично покрываются государственными и частными страховыми компаниями. Эта практика применяется во Франции, Бельгии, Германии, Финляндии. В Японии медицинская страховка включает затраты на акупунктуру, моксатерапию, японский массаж и дзюдотерапию.

Почему люди до сих пор прибегают к народной медицине?

На первом месте можно выделить доступность этого вида помощи, что особенно актуально для развивающихся стран с серьезным дефицитом врачей. Так, соотношение целителей к населению в Африке составляет 1: 500, а врачей к населению – 1:40 000. Для миллионов сельских жителей народные целители остаются главным поставщиком медицинских услуг.

На второе место можно водрузить мощное влияние культурных и исторических особенностей. Например, в Сингапуре и Южной Корее, где обычная система здравоохранения хорошо развита, 76% и 86% населения соответственно по-прежнему широко используют народную медицину.

На третьем месте экономичность. Потенциальная экономия средств – весомый фактор при выборе метода лечения. Крупное исследование, включавшее анализ стоимости физиотерапии, мануальной терапии и помощи терапевта при болях в шее, показало: общие затраты на мануальную терапию (447 евро) составили лишь треть от затрат на физиотерапию (1297 евро) и лечение у терапевта (1379 евро).

В-четвертых, народные методы лечения считаются естественными и безопасными, нетоксичными. Хотя это далеко от истины, в мировоззрении многих людей устойчиво такое убеждение. Например, одни из самых ядовитых веществ – рицин, цианид, мышьяк, болиголов, змеиный яд и ртуть – полностью натуральны.

Народная медицина в Турции

История турецкой народной медицины насчитывает тысячелетия. Хотя современная медицина продвинулась до деревень, народные методы лечения все еще используются в сельской местности.

В 2014 году альтернативная медицина официально стала частью турецкой медицинской системы. Министерство здравоохранения вводит стандарты в области рефлексотерапии, остеопатии, апитерапии, мезотерапии, гомеопатии, фитотерапии и иглоукалывания. В 32 университетах и больницах по всей стране открылись центры народной и дополнительной медицины, а в 14 из них ведется активное обучение. В этих филиалах прошли сертификацию уже 2500 специалистов.

Насколько безопасно применение методов народной медицины?

ВОЗ описывает возможные риски, связанные с НиДМ:

- использование некачественной, фальсифицированной или контрафактной продукции

- неквалифицированные специалисты

- поздняя или ошибочная диагностика

- отказ от эффективного официального лечения

- введение в заблуждение

- нежелательные явления и побочные эффекты

Уровень компетенции специалистов НиДМ имеет прямое отношение к безопасности пациентов. Способы получения знаний в области народной медицины заметно различаются в разных странах.

Например, во многих странах Европы и Северной Америки хиропрактики, натуропаты, остеопаты должны получить образование по программам университетского уровня. В Китае, Южной Корее, Индии и Вьетнаме врачи, практикующие отдельные виды НиДМ, должны окончить университет. При этом во многих развивающихся странах знания и навыки народной медицины передаются устно из поколения в поколение.

Особую тревогу у врачей вызывает распространенность альтернативной медицины в онкологии. Так, почти 40%американцев считают, что рак можно вылечить только с помощью альтернативных видов лечения. В некоторых случаях дополнительные методы могут улучшить самочувствие, если они используются вместе со стандартным лечением и по совету врача. Примеры могут включать медитацию для уменьшения стресса, мятный или имбирный чай от тошноты.

Однако некоторые альтернативные методы могут быть опасными или даже смертельными. Часто они мешают стандартному лечению рака за счет отсрочки операции, лучевой терапии или химиотерапии.

Известный пример – Стив Джобс, бывший глава Apple. Он страдал нейроэндокринной опухолью поджелудочной железы. После постановки диагноза он отказался от операции и химиотерапии, выбрав альтернативные методы лечения: иглоукалывание, приготовление сока и т.п. Когда Стив наконец согласился на операцию, опухоль распространилась и стала неизлечимой.

Некоторые витамины и минералы могут увеличить риск рака или других заболеваний, особенно если их принимать слишком много. Вы будете удивлены, но некоторые витамины являются тератогенами – вызывают уродства плода (Витамин А), некоторые вызывают пороки развития плода и разрывы его оболочек (Витамин Е), некоторые увеличивают частоту раковых заболеваний(Витамин С и рак легких, рак груди у женщин).

Известны случаи отравления цианидом из-за лаэтрила, стойкое рубцевание или обезображивание от раковых мазей, а также повреждение кишечника и даже сепсис, вызванный кофейными клизмами.

Фармкомпании тоже могут зарабатывать деньги на лечении рака, но они должны доказать эффективность и безопасность лекарств посредством череды лабораторных исследований и клинических испытаний.

Американское общество онкологов призывает людей обращать внимание на «предупреждающие знаки» при выборе альтернативного лечения:

- с подозрением относитесь к любому лечению, обещающему вылечить рак или другие трудноизлечимые заболевания (рассеянный склероз, СПИД и т. п)

- не доверяйте методам лечения без побочных эффектов. Даже травы и витамины могут иметь побочные эффекты. Если препарат позиционируется как не имеющий побочных эффектов, он, вероятно, не изучался в строгих клинических испытаниях

- будьте осторожны с пропагандистами, которые нападают на медицинское или научное сообщество или призывают вас не использовать стандартные методы лечения

- остерегайтесь таких терминов, как «научный прорыв», «чудодейственное средство», «секретный ингредиент». Опасайтесь личных историй об удивительных результатах, не содержащих реальных научных доказательств

Например, австралийская блогерша Белль Гибсон создала популярный профиль и бизнес вокруг истории о том, что она «исцелилась» от опухоли мозга с помощью диеты и изменения образа жизни, но теперь признала, что на самом деле у нее никогда не было рака.

Образ жизни как профилактика заболеваний

Элизабет Блэкберн, биолог Калифорнийского университета и лауреат Нобелевской премии, утверждает: «Инфекционные агенты были основными источниками болезней и смертности до прошлого века. Мы могли бы узнать, что за агент был у больного пациента и атаковать агента с медицинской точки зрения».

Современная медицина разработана с учетом инфекционных агентов. Система очень хорошо работает для этой первоначальной цели, даже сумев обуздать ВИЧ.

Но победа над инфекциями выдвинула на первый план хронические неинфекционные заболевания – болезни сердца, рак, диабет, болезнь Альцгеймера. Теперь, когда мы живем дольше, эти болезни стали нашими главными убийцами. Но мы не переосмыслили способы борьбы с болезнями.

То есть медицинский истеблишмент все еще ждет, когда у нас появятся признаки одного из этих заболеваний, а затем пытается лечить нас лекарствами и хирургическим вмешательством. Поэтому необходима система, направленная на снижение распространения этих заболеваний.

Дин Орниш, врач-исследователь из Калифорнийского университета и основатель института профилактической медицины, на протяжении 30 лет доказывал в исследованиях, что диета, упражнения и снижение стресса могут лучше помочь в предотвращении и обращении вспять сердечно-сосудистых заболеваний, чем большинство лекарств и хирургических процедур.

Чтобы пациенты следовали этому «альтернативному режиму», врачи должны уделять им больше внимания, что означает более длительные и частые посещения, в которых основное внимание уделяется тому, что происходит в жизни пациента.Возможно, такой подход на стыке традиционной и альтернативной медицины поможет в будущем справиться с основными заболеваниями, уносящими жизни и здоровье людей.

Будьте осторожны!

Народная медицина может как навредить, так и оказать положительное влияние. Выбирая тот или иной способ лечения/профилактики, стоит всегда советоваться со своим лечащим врачом. Особенно если у человека есть какое-то заболевание, он принимает определенные препараты и хочет вдобавок к этому испытать народные средства. Нужно советоваться с врачом, ведь различные методы и средства так или иначе взаимодействуют друг с другом, либо усиливая, либо нейтрализуя эффект друг друга.

Вы не можете знать, какие народные средства навредят при конкретной патологии. Даже если одновременно с лекарствами принимать народные средства, как они будут взаимодействовать и какой эффект окажут в сумме на весь организм?

Даже принимая витамины и минералы, нужно учитывать их взаимодействие. Что уж тогда говорить о серьезных препаратах?

Стоит помнить и о предупреждающих знаках, остерегаться кричащих лозунгов, держать в голове, что не существует ни одного препарата без побочного эффекта. Если вы пришли к народному целителю без медицинского образования, который уговаривает вас прекратить медикаментозную терапию, то стоит насторожиться и подумать, а доверять ли такому целителю. Всегда проверяйте информацию как в интернете, так и в жизни. И будьте здоровы!