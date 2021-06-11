В горах Дагестана появилась «Будка добра», где путники могут угоститься бесплатными чаем, кофе, вареными яйцами, свежими пышками, домашним сыром и сладостями, пишут «Известия».

Инициатор социального проекта – житель села Голотль в Шамильском районе республики Газимагомед Муртазалиев.

Коренной житель этих мест ежемесячно тратит свыше ₽50 тыс. на то, чтобы накормить туристов, местных жителей и гостей из соседних районов.

По словам Муртазалиева, бесплатное кафе в день посещают минимум 200 человек. На «Будке добра» висит табличка «Все бесплатно». Любые попытки заплатить заканчиваются ничем – путешественникам напоминают, что лучшей платой является их хорошее настроение.

Многие туристы, побывавшие в «Будке добра», признавались, что частица их сердца навсегда останется в Дагестане с его фантастически добрыми и гостеприимными жителями. Во время пандемии COVID-19 из-за закрытых границ резко возросло число россиян из других регионов, посещающих горную республику.

На этом благотворительная деятельность горца не заканчивается. Местные жители рассказали, что мужчина также оплатил асфальтирование улиц в селе, а также помогает сиротам, малоимущим, но об этом предпочитает молчать.

Рядом с кафе у Муртазалиева уже семь лет функционирует бюджетный магазин одежды «Семейный ценопад» для самых разных категорий покупателей и продуктовый оптовый магазин.

Одежду и продукты первой необходимости из своих магазинов хозяин раздает малообеспеченным семьям из Голотля и других сел бесплатно.

Муртазалиев признался, что причина всему - эмоции, которые дает благотворительность: «В душе удовольствие, брат. На все 100% вообще счастливый бываю. Комфортно и хорошо себя чувствую, когда благие дела делаю.Тратя на благое, деньги не уходят, а только приумножаются. Если я 100 рублей заработаю, 70 я трачу на благотворительность. Довольство людей вижу – мне этого достаточно».

Также добродушный дагестанец совместно с товарищем строит гостевой домик рядом с кафе, со всеми удобствами и даже с парилкой. Он рассчитан на восьмерых человек. Открыть его планируется в конце июня. Дом тоже будет бесплатным.