В результате долгой пропаганды сегодня практически у большинства людей в странах Запада при упоминании палестино-израильского конфликта Палестина и палестинцы ассоциируются с террором. Однако тот факт, что еврейские националисты стали использовать террор как метод борьбы еще задолго до возникновения таких организаций, как ФАТХ и ХАМАС, широкому кругу людей неизвестен. Еще меньшее число людей знают, что многие основатели ЦАХАЛ были напрямую задействованы в проведении терактов против мирного населения.

На территории подмандатной Палестины в эпоху колониального управления Великобритании действовало сразу несколько подпольных националистических еврейских организаций, промышлявших убийствами мирного населения и терактами. Наиболее крупными и влиятельными из них принято считать такие группы, как «Иргун Цвай Леуми» и «Лехи».

Фашистская идеология

Одним из почитаемых в Израиле деятелей считается основатель движения «Иргун» Владимир Жаботинский. Именем Жаботинского в Израиле названы целые улицы и университет. Однако то, что Жаботинский рассматривал фашистскую Италию в качестве естественного союзника против Великобритании, а итальянский диктатор и лидер итальянской фашистской партии Бенито Муссолини в качестве похвалы охарактеризовал Жаботинского как «еврейского фашиста», мало где сегодня можно услышать.

Фашистская итальянская элита того периода симпатизировала еврейским националистическим организациям и идеям ревизионизма, которые были разработаны Жаботинским. Более того, в Италии видели в них своих соратников и помощников в распространении фашизма на территории Палестины.

Вот как охарактеризовывали в Италии евреев, переселившихся в Палестину: «С согласия властей было подтверждено, что и политические, и социальные взгляды ревизионистов полностью соответствуют фашистской доктрине. Они принесут итальянскую фашистскую культуру в Палестину».

Неудавшийся союз с нацистами

Второй крупной сионистской организацией, действовавшей на территории Палестины, стало отделившееся от «Иргун» движение «Лехи». Основатель движения Авраам Штерн, как и Жаботинский, считал Италию естественным союзником для еврейских националистов. Однако Штерн пошел еще дальше и попытался заручиться поддержкой Нацистской Германии.

Авраам Штерн был убежден в неминуемой победе Германии и считал британцев большим злом, чем Рейх. Оттого сионистский деятель и принял решение начать переговоры с Нацистской Германией в 1940 году. В том же году, представитель сионистской организации провел ряд встреч в Вишистском Ливане и передал дипломатам Рейха письмо с предложением сотрудничества. Письмо дошло до министерства иностранных Германии, однако осталось без ответа.

«Польза от нашей помощи союзным державам невелика. А для нас же она попросту равна нулю. Поэтому остается только одно: соглашение с немцами о спасении европейского еврейства. Немцы могут «очистить» Европу от евреев, перенаправив их сюда, в Эрец-Исраэль. И Германия может согласиться на такой вариант, если мы станем воевать против англичан», - писал основатель движения «Лехи» Авраам Штерн.

Пока в Европе Нацистская Германия совершала геноцид евреев, еврейские националисты в Палестине рассчитывали на союз с Германией.

Резня палестинских поселений и кровавые теракты

Помимо широко декларируемых в израильской историографии «индивидуальных убийств» британских чиновников и военных, сионистские организации часто прибегали к откровенной резне мирного населения и терактам. А представители движения «Лехи» этого даже не скрывали:

«Ни еврейская этика, ни еврейская традиция не могут исключить терроризм как средство борьбы. Мы очень далеки от моральных сомнений в том, что касается нашей национальной войны. Перед нами заповедь Торы, мораль которой превосходит любой другой свод законов в мире» (отрывок статьи под названием «Террор» в газете «Фронт», принадлежавшей движению «Лехи»).

Именно «Иргун» и «Лехи» при материальной и военной поддержке Хаганы организовали резню палестинского поселения Дейр-Ясин, в результате которой, по разным оценкам, погибло свыше сотни человек, включая женщин и детей. Данная кровавая акция стала наиболее громкой резней палестинского населения в рамках кампании массового запугивания арабов (резня в Салихе – 70 убитых, резня в городе Лод – от 250 убитых, резня в Абу-Шуше – 70 убитых и 6 тысяч изгнано, Аль-Давайима – 240 человек погибло и свыше 3 тысяч изгнано), в результате которой десятки тысяч палестинцев покинули свои дома.

«Солдаты захватили 10 мужчин и 2 женщин. Все были убиты, кроме молодой женщины, которую изнасиловали. На рассвете 14 мая была занята Абу-Шуша. Убегающие жители деревни были обстреляны. Другие были убиты на улицах или зарезаны топором. Некоторых выстроили у стены и казнили. Мужчин совсем не осталось; женщины должны были хоронить мертвых мужей», – пишет Салман Абу Ситта в «Реестре обезлюдевших населенных пунктов в Палестине».

Позже, недалеко от разграбленной и опустевшей Абу-Шуши, было основано израильское поселение Кармей Йосеф. Аналогичным образом израильская администрация поступила впоследствии со всеми опустевшими палестинскими населенными пунктами.

Наиболее громкие террористические акты, совершенные сионистскими организациями, – подрыв христианского отеля «Семирамис», в результате которого погибли 26 мирных жителей, включая одного ребенка, и взрыв отеля «Царь Давид», в результате которого погиб 91 человек.

Почитание и восхваление терроризма в современном Израиле

Несмотря на неоднократные осуждения израильскими официальными лицами как методов, так и самих представителей сионистских террористических организаций, израильский мейнстрим все еще рассматривает данных деятелей в качестве героев, а многие еврейские националисты отмечают годовщины терактов, совершенных данными организациями.

Например, в 2006 году, отмечая 60 годовщину взрыва в отеле «Царь Давид», в Израиле была открыта мемориальная доска в память о теракте. На мероприятии присутствовали также бывшие члены движения «Иргун» и будущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Инцидент вызвал резкую критику со стороны МИД Великобритании, а посол Великобритании в Тель-Авиве заявил: «Мы не считаем правильным отмечать теракт, который привел к гибели многих людей».

До сих пор ни Израиль, ни международное сообщество не дали правовую оценку действиям данных группировок, часть из которых, совершенно не стесняясь, избрали террор как метод ведения борьбы. А результат их деятельности мы можем наблюдать до сих пор – сотни тысяч потомков беженцев из Палестины и руины некогда палестинских сел.