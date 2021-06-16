Правительство России обсуждает создание информационной системы «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит камеры всех городов страны, пишет «Коммерсант». Разработка системы и установка «умных» камер (с функцией первичного анализа) оценивается в 250 млрд руб.

На реализацию проекта планируется потратить пять лет. Подрядчиком проекта, по информации источников издания, может стать совместное предприятие «Ростеха» и «Ростелекома» – «Национальные технологии». Предполагается, что структуры «Ростеха» займутся аппаратной частью проекта, а «Ростелекома» – софтверной.

Идея разработки такой ГИС обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в мае, подтвердила «Коммерсанту» генконструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк. В эту комиссию входят МЧС, Минпромторг, МВД и ФСБ.

По словам Якимюк, предполагается, что новая платформа станет частью обновленного АПК «Безопасный город». Его концепция была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу, «Безопасный город» – многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов. Безопасность обеспечивается, как говорится в концепции, за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз. Проект предполагает создание коммуникационной платформы для межведомственного взаимодействия. Кроме того, к «Безопасному городу» подключены уличные камеры видеонаблюдения в разных российских городах.

Весь проект ранее оценивался в 97 млрд руб. Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ, который в рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла выделит каждому субъекту федерации до 3 млрд руб. на закупку решений для АПК, указывает издание.

По словам его источника, проект ГИС предполагает масштабирование технологии, которая применяется в Москве, но с другим подходом. Сейчас городские системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока, что требует «слишком большого числа ЦОД». В связи с этим камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируют оснащать вычислительными модулями, сообщил собеседник издания. Таким образом, камеры будут сами распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и лишь затем отправлять видеопоток в ЦОД.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, комментируя планы по внедрению ГИС, предупредил о рисках в области информационной безопасности. По его словам, при утечке данных из такой системы злоумышленник получит доступ «к очень чувствительной информации». «Он сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово», – заключил Комлев.