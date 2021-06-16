Экс-глава «Почты России» Дмитрий Страшнов не платит за жилищно-коммунальные услуги: он имеет долг в 300 тысяч рублей, пишет телеграм-канал Mash.

Страшнов лишился прибыльной работы после разоблачения финансовых махинаций. Прокуратура провела проверку и выяснила, что глава «Почты России» выписывал себе и ближайшим подчиненным многомиллионные премии. Так, в 2014 он подарил себе 95,4 млн, а замам – 270 млн. В итоге в бюджете образовалась дыра в 4 млрд рублей.

На вырученные деньги Страшнов купил квартиру площадью 190 квадратных метров в столичном ЖК «Триумф-Палас», но за коммунальные услуги не платит, отмечают журналисты. Общий размер долга составил 300 тысяч рублей. В результате коммунальщики подали на него иск в Хорошевский суд.

«Почта России» регулярно становится объектом проверок – ежегодно проводится свыше 3,5 тысяч мероприятий. Нарушений за этот период вскрывалось большое число, среди них и достаточно серьезные, но это не влекло никаких последствий для учреждения.

В январе 2018 года следователь снял арест с 95 млн рублей Страшнова, арестованных как обеспечительная мера в деле о превышении полномочий. Арест счетов был произведен в рамках уголовного дела, возбужденного СК по материалам Генпрокуратуры в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой по эпизоду, связанному с выплатами многомиллионных сумм Страшнову. Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств.

Как отмечают «Новые Известия», это произошло потому, что в 2014 году прибыль ФГУП «Почта России» составила 1,2 млрд рублей. Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2015 года (вслед за прибыльным 2014 годом) выросла на 28%, достигнув 1,6 млрд рублей. Более того, с 2013 по 2015 годы рост средней зарплаты составил 13% – с 16,7 тыс. рублей до 18,8 тыс. рублей в месяц на одного работника. Генпрокуратура выявила, что расчет премии осуществлялся на основании представленных «Почтой России» документов, в которых утверждалось, что за 2014 год ФГУП получило чистую прибыль в объеме 1,2 млрд рублей. Но прокурорская проверка показала, что указанный размер чистой прибыли образовался в результате целевого финансирования «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей. Это позволило перекрыть реальный убыток ФГУП за 2014 год в размере свыше 4 млрд рублей.

«И несмотря на весь этот неприкрытый балаган с деньгами, деньги вернулись к своему законному владельцу. Не в бюджет. А Страшнову, бывшему генеральному директору «Почты России»», – отмечает издание.