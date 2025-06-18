С началом авиаударов по Ирану израильские военные заняли десятки домов в Хевроне, Дженине, Рамалле и Калькилии, вытеснив семьи и разместив там солдат. По словам жителей и активистов, целью может быть защита военных от возможных иранских ударов — солдаты прячутся среди гражданских, чтобы не стать мишенью. Об этом газете Middle East Eye рассказали местные жители.

В Дженине и его окрестностях захвачено не менее 17 домов, в Бирзайте здание превратили в штаб. В Хевроне из жилого дома выгнали 50 человек, большинство из них — дети. Вернувшись, жильцы обнаружили, что их имущество разрушено. Позже солдаты вернулись снова, оставив после себя надпись: «Спасибо, мы вернемся».

По данным властей Румманы, с 13 июня захвачено 12 домов. Жителей не допускают даже за вещами. Некоторые боятся, что военное присутствие станет постоянным, особенно в зоне С, которую Израиль планирует аннексировать.

Активисты обвиняют армию в использовании палестинцев как живого щита — той же практике, в которой Израиль обвинял ХАМАС. Несмотря на то, что международное право запрещает подобное, «приоритет отдан безопасности армии, а не жизням палестинских детей», отметили в правозащитной группе Youth Against Settlements.