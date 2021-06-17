Полиция и ФСБ начала расследование массовой пропажи денег со счетов умерших россиян. По версии следствия, судебные приставы изымали денежные суммы по исполнительным листам, которые хоть и были составлены на настоящих бланках и имели настоящие печати, но оказались поддельными. Отмечается, что провернуть такую схему с фальшивыми взысканиями, по которым не было судебных решений, злоумышленникам удалось благодаря пособникам в банке. Сейчас в Москве проходят обыски в нескольких отделах службы приставов. А также устанавливается число потерпевших и оценивается общая сумма ущерба.

Лучший клиент – мертвый клиент

Известно, что среди жертв судебных приставов оказалась семья студентки МГУ Варвары Карауловой, которая несколько лет назад прославилась тем, что пыталась вступить в ИГ. В полицию обратился ее отец, Павел Караулов, который заявил: со счетов его умершего отца пропало более 3,5 млн. рублей, списание этих денег произвел пристав Константин Шарахин, но в службе приставов, куда он пришел, заявили, что такого сотрудника у них нет. Очевидно, что – больше нет, поскольку в открытых источниках Шарахин числится как сотрудник ФСПП, правда, журналисты выяснили, что он был уволен.

На самом деле, в прессе ежегодно появляются сообщения об уголовных делах, связанных с кражей денег умерших со вкладов в банках или касающихся махинаций с имуществом покойников. Не далее как 1 июня 2021-го Федеральная служба судебных приставов возбудила уголовное дело по части 1 статьи 312 («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации») УК РФ на жену и тестя бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Кстати, сам чиновник-миллиардер полгода назад был осужден на 15 лет колонии строгого режима за мошенничество, взяточничество и другие коррупционные преступления.

Летом прошлого года в Москве вскрылась махинация сотрудника органов внутренних дел с квартирой умершего соседа. После смерти пенсионера участковый сначала сам проживал в чужой недвижимости, а потом выгодно сдавал ее в аренду. Оставаться незамеченным ему удавалось 4 года, за это время он вырос до старшего оперуполномоченного.

В Воронежской области осенью 2020-го начался процесс по делу сразу шести человек, обвиняемых в мошенничестве с квартирами и деньгами мертвых воронежцев: на скамейке подсудимых оказались две женщины – риелторы и их помощница, а также трое полицейских. Там же один из «покойников» снял со своего счета полмиллиона рублей. К тому моменту его уже как год не было в живых. Через некоторое время он также удачно продал свое жилье.

В 2018-м следователи подозревали нескольких сотрудников Сбербанка в том, что те вывели полтора миллиона рублей со счета почившего в Бозе одинокого старика. Эти деньги банковские работники отдали неизвестному, который предъявил им фальшивую доверенность.

В 2017-м в Казахстане сотрудники филиала Сбербанка присвоили 7,7 миллиона тенге (1,2 млрд рублей) их скончавшегося клиента. О его скоропостижной смерти узнала заместитель начальника и уведомила свою подчиненную. Та выяснила, что наследников у вкладчика нет. Тогда женщины, имея свободный доступ к счетам, посредством СМС-банкинга похитили деньги с карточки состоятельного умершего. В ходе расследования выяснились и другие хищения. Обе сотрудницы были осуждены на восемь и семь лет соответственно.

В том же году в Омской области обвинили в краже средств со вклада покойника менеджера по продажам Сбербанка. Она вошла в банковскую систему при помощи личного логина скончавшегося месяцем ранее клиента, списала 29 тысяч рублей и расписалась от его имени в расходном кассовом ордере.

Как отмечают эксперты, ушлые сотрудники банка специально стараются присваивать именно «мертвые» вклады, так как рисков по ним меньше по сравнению со вкладами живых людей. На эту тему есть даже своеобразная шутка: лучший клиент – мертвый клиент. «Если вклад годами лежит невостребованным, сотрудник банка видит это, – рассказывают эксперты. – Поймать такого нечистого на руку сотрудника сложно, учитывая объемы вкладов (особенно пенсионеров) в Сбербанке. Этим мошенники и пользуются». То же самое, как показывает судебная практика, касается и имущества мертвых.

Получается, что подобных дел может быть не просто больше, а гораздо больше, чем о них становится известно.

Спящие вклады

Действительно, данная тема серьезная и масштабная. И странно, что до сих пор она, по сути, остается нерегулируемой. На сегодняшний день, если банк в России узнает о смерти клиента, то он просто ограничивает операции от его имени. Разумеется, деньги умершего могут забрать наследники. Но если их не оказалось или они отказались от своих прав, то банк о смерти клиента скорее всего даже и не узнает. Такой же принцип действует и в обратную сторону: банк не обязан уведомлять наследников о вкладах их умершего родственника.

Таким образом, деньги на вкладе могут лежать годами, они автоматически пролонгируются или переходят на счет до востребования, объяснили журналистам в пресс-службе ЦБ. А в банке «Открытие» уточнили: «У нас нет ни обязанностей, ни собственных интересов выяснять, почему вкладчик долго не обращается в банк и никак не распоряжается своими средствами. В этом случае деньги могут храниться бесконечно, пока существует сам банк. Очевидно, что в практике каждого банка подобные случаи были, есть и будут, так как их клиенты –обычные смертные люди».

Но интересно, что по закону имущество покойного, на которое не нашлось наследников, признается выморочным и должно перейти государству. Правда, как работает этот механизм и часто ли такое происходит, журналистам «Секрета фирмы» в банках не ответили. Юристы и представители банков говорят: в России не существует алгоритма, что должен делать банк с невостребованными вкладами умерших граждан. Даже самого понятия «невостребованный вклад» в российском законодательстве нет, и отчитываться о таких вкладах не нужно, подчеркнули в МТС Банке.

В 2018 году проблема передачи в бюджет невостребованных вкладов обсуждалась в Госдуме. Анатолий Аксаков, будучи председателем Комитета по финансовым рынкам Госдумы, предлагал отрегулировать данный вопрос, но этого так и не произошло. Дело в том, что большинство «спящих вкладов» на небольшие суммы – 50, 100 рублей, редко больше 1000. Затраты на розыск владельцев или их наследников несопоставимы с размерами таких вкладов. Но, тем не менее, вместе они выливаются в миллиарды.

Но сколько денег таким образом попадает в бюджет, неизвестно. Отдельной статистики по ним не ведется, а государство фиксирует такие доходы как «прочие безвозмездные поступления» –вместе с конфискованными деньгами, замечает юрист «Европейской юридической службы» Павел Кокорев.

Но если говорить про массовые аферы с деньгами покойников, то, как отмечаетюрист московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Мария Рулькова, чаще всего средства умершего незаконно присваивают родственники или ухаживающие за ним люди: конечно, если они знают ПИН-код банковской карты или имеют доверенность с правом распоряжаться деньгами. Кстати, чтобы узнать, хранятся ли в банке деньги покойного, нужно сделать туда нотариальный запрос. За составление одного запроса нотариус берет плату, размер которой устанавливают нотариальными палатами каждого субъекта РФ. В среднем один запрос обходится в 100 рублей.