В Германии разгорелся спор вокруг права на выражение позиции у стен бывшего концлагеря. Земельный суд Тюрингии постановил: руководство мемориала Бухенвальд может отказать во входе посетителям в палестинской куфии.

История началась еще весной. Женщина попыталась пройти на церемонию в память о 80-летии освобождения лагеря, надев на шею традиционный арабский платок в черно-белых цветах — куфию. Охрана остановила ее у входа, запретив вход на территорию концлагеря, так как куфия считается символом поддержки Палестины. Возмущенная женщина подала иск в суд и потребовала разрешить ей вернуться на нынешние памятные мероприятия в том же виде.

Судьи отвергли ее требование. Они заявили, что куфия в данном случае служила символом протеста против «односторонней поддержки мемориалом политики израильского правительства». По их мнению, подобный жест на месте массовых убийств евреев якобы подрывает чувство безопасности еврейских посетителей.

Решение вызвало новый виток дискуссий. Германия до сих пор несет особую ответственность за Холокост, когда нацисты убили около шести миллионов евреев. На этом фоне Берлин традиционно занимает жестко произраильскую позицию. Однако в последние месяцы правительство канцлера Фридриха Мерца усилило критику действий Израиля в Газе и даже отказало в новых лицензиях на экспорт оружия, которое может применяться против мирных жителей в секторе.

Однако консервативное большинство блока ХДС/ХСС Мерца по-прежнему занимает произраильскую позицию и отказывается как-либо критиковать правительство Биньямина Нетаньяху.