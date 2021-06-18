Расстрел школы «Колумбайн»

Примерно в 11:19 дня 17-летний Дилан Клиборд и 18-летний Эрик Харрис, одетые в плащи, начали стрельбу по ученикам школы «Колумбайн» за пределами здания. Их первоначальный план состоял во взрыве двух пропановых бомб в школьной столовой, что потенциально могло убить сотни людей, а оставшихся в живых вынудить выйти на линию огня террористов. Но бомбы не сработали, и подростки приняли решение войти в здание школы, чтобы продолжить свою кровавую миссию. Уже к 11:35 Дилан и Эрик убили 12 детей, одного учителя и ранили еще 23 человек.

В своих дневниках Эрик писал о том, что ненавидит людей: «Люди ГЛУПЫ, меня не уважают, каждый имеет собственное гребаное мнение по каждому гребаному вопросу… Я чувствую себя Богом. С точки зрения интеллекта я стою выше почти всех в этом мире…». В дневнике убийцы была не только чистая ярость, но и развернутая характеристика больного «Я». Школьник страдал раздутым комплексом превосходства над окружающими, испытывал отвращение ко всякой власти и обладал чрезмерным желанием все держать под своим контролем.

Второй убийца Дилан оперировал несколько иной философией, но обоих объединяло одно – ненависть к окружающему социальному пространству. Оба подростка полагали что познали себя и что они способны видеть суть вещей в отличие от остальных людей. На решении наказать окружающий мир и избавиться от «зомби», как Эрик называл большинство человечества в своих дневниках, они и сошлись.

Трагедия вызвала общенациональные дебаты о контроле над оружием и безопасностью школ. Эксперты пытались проанализировать, что двигало подростками. Предположений было много: от членства убийц в сектантских группах до пагубного влияния музыки и видеоигр. Однако ни одна из этих теорий в дальнейшем не была доказана.

Подражатели подростков-убийц

Самый массовый расстрел произошел в апреле 2007 года в Технологическом институте штата Вирджиния. Выходец из Кореи Сын Хи Чо принес на территорию института четыре пистолета, из которых ему удалось застрелить 32 однокурсников и одного преподавателя. Еще 17 человек были ранены, после чего подросток-террорист свел счеты с жизнью. У Сын Хи Чо диагностировали психическое расстройство личности, которое, однако, не помешало ему приобрести оружие для своей акции. Как и во всех подобных случаях подросток страдал манией величия и перед убийством записал видеообращение, в котором сравнил себя с пророком Моисеем.

14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза убил 28 человек, из них 20 учеников первого класса. Трагедия произошла в маленьком городке Ньютаун штата Коннектикут в начальной школе Сэнди-Кук. После массового убийства Лэнза покончил жизнь самоубийством. Его мать была коллекционером оружия, таким образом подросток и получил доступ к инструменту осуществления своего плана. Согласно свидетельствам, Лэнза был замкнутым юношей, при этом склонным к чрезмерному идеализму. Подросток был веганом и сильно переживал за жизни «невинных животных».

Три года назад Николас Круз по «приказу демонического голоса в голове» совершил один из самых массовых расстрелов в истории колумбайнеров в средней школе Марджори Стоунман Дуглас. В тот злополучный день, ближе к окончанию учебного дня сотрудники и ученики школы услышали звуки пожарной тревоги. Когда все начали покидать свои кабинеты и классы, Круз открыл стрельбу из полуавтоматической спортивной винтовки. Трагедия завершилась смертью 17 человек. Этот случай не закончился смертью убийцы. Круз сбежал с места преступления и вскоре был задержан полицией.

В начале мая этого года шестиклассница из штата Айдахо ранила 3 человек из пистолета, который она пронесла на территорию школы. Благодаря учительнице, которая смогла выхватить оружие из рук девочки, трагедию удалось предотвратить.

Российские колумбайнеры

В России за последние шесть лет зафиксировано аж 16 случаев стрельбы в школах, включая последнюю трагедию в Казани. Разумеется, в России колумбайнеры имеют свою специфику из-за иного законодательства в отношении оружия и низкого уровня вовлеченности гражданского общества в обсуждение подобных инцидентов. Зачастую все сводится к формулировке «хулиганство» без тщательного анализа феномена подростковых убийств.

Так, 20 марта 2015 года в томской школе №64 девятиклассник открыл огонь по ученикам восьмого класса из пневматического оружия. К счастью, обошлось без жертв. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои из хулиганских побуждений», которое вскоре было прекращено из-за перемирия сторон.

10 мая 2018 года в Новосибирском колледже транспортных технологий имени Лунина студент начал стрельбу в учебном классе. В результате было ранено три человека, сам террорист покончил собой. Известно, что студент пронес оружие в колледж в разобранном виде. В социальном плане, по сведениям знакомых, подросток был неактивен и «забит». Его страницы в социальных сетях заблокированы. О мотивах убийцы экспертному сообществу ничего не известно.

Три года назад бывший ученик Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывчатку и устроил стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, включая самого террориста. Росляков, как выяснилось, тщательно планировал свое преступление. Незадолго до событий он легально приобрел огнестрельное оружие и записался на занятия по обращению с оружием в Симферополе. Предположительно, его кровавая акция была вдохновлена актом расстрела школы «Колумбайн» и образом Эрика Харриса. В момент совершения преступления Росляков был одет в майку с надписью «ненависть», черные брюки и берцы, подражая киношному образу Харриса.

В ноябре 2019 года 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин произвел огонь из охотничьего ружья, убив одного и ранив троих человек. По словам знакомых террориста, подростку не удавалось наладить контакт с однокурсниками. Он часто подвергался давлению и унижениям.

Кровавыми событиями отличилась школа в Улан-Удэ, где в январе 2018 года девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем осуществил нападение на учеников и преподавателя. После атаки подросток ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна. По словам знакомых, убийца была фанатом Эрика Харриса, интересовался историей школы «Колумбайн» и слушал любимую рок-группу Харриса «KMFDM».

В Перми в школе №127 15 человек пострадали от рук двух фанатов классического колумбайна. Подростки увлекались не только биографией Харриса и Клиболда, но и другими похожими случаями. Кроме того, один из убийц ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

И самая недавняя трагедия в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам своей бывшей школы. В результате погибли девять человек, включая двух учительниц. Вскоре после инцидента террорист был задержан и на допросах, которые были обнародованы, рассказывал, что летом в нем «начал пробуждаться монстр» и он начал «всех ненавидеть».

Также Галявиев вел свой телеграм-канал, где называл себя «богом» и обещал убить «огромное количество биомусора». Позже в следственном комитете сообщили, что в прошлом году у Ильназа выявили «заболевание головного мозга».

Субкультура колумбайнеров

Эрик Харрис и Дилан Клиболд стали иконами многих подростков по всему миру. У убийц не было бытовых или личных причин для преступления. Это был чистый акционизм, попытка противостояния эфемерному «обществу» и мифам, которые подростки сами склонны конструировать. Кроме того, Харрис и Клиболд тщательно поработали над своим имиджем: будучи внешне привлекательными, в момент преступления они были стильно одеты. С тех пор колумбайнеры по всему миру копируют именно их образ.

Эксперты отмечают, что в образах Харриса и Клиболда современные зажатые и не уверенные в себе подростки находят способ реализации внутреннего «сверхпроекта». Это вызов, бросаемый социуму, который их не принимает и который не хотят принимать они сами.

Создаются форумы и сообщества, посвященные школьным стрелкам или «скулшутерам», как их принято называть в фанатской среде. В социальной сети «ВКонтакте» есть не менее десяти крупных сообществ колумбайнеров, на каждое сообщество подписано в среднем 3-4 тысячи человек, с вычетом тех, кто подписан на несколько групп. Кроме того, существуют Instagram, Facebook, где также есть огромное количество фанатских групп, в которых последователи «скулшутеров» по всему миру могут пообщаться между собой.

Казанский стрелок Ильназ Галявиев тоже превратился в кумира множества трудных подростков в русскоязычном сегменте социальных сетей. Подростковая сеть Tik-Tok наполнилась хвалебными видео с подборкой фотографий Галявиева, где его называют «красавчиком» и «сильным человеком». Девочки-подростки признаются в любви к террористу и пишут посты восхищения его стилем.

Психологи отмечают, что в данном случае немалую роль играет эффект «заражения», к которому склонны подростки. Подражатели и фанатеющие нередко не располагают достоверной информацией о случившемся, в результате чего рождаются фейки и мифы, а детям свойственно фантазировать и проецировать все на себя. Кроме того, сильно влияние референтной группы – друзей, знакомых, где высказывать свое мнение зачастую означает быть обсмеянным. Многие подростки даже не рискуют проявлять свое критическое мнение в отношении современных «героев».

Как бороться?

На фоне трагедии в Казани возобновились разговоры о мерах, которые необходимо применять для борьбы с подростковым терроризмом. Депутаты российского парламента заговорили об ужесточении законодательства об обороте оружием. Но ничего более, к сожалению, предложено не было.

Казанская трагедия показала совершенно несовременный подход к безопасности в российских школах. Ильназ Галявиев свободно дошел с оружием на перевес до школы по улице с большим количеством камер видеонаблюдения и практически без усилий попал на территорию учебного заведения.

Директора и сотрудники школ отмечают недостаток финансирования сферы безопасности образовательных учреждений. Как известно, охрана – это то, на чем в российских школах экономят в первую очередь. В основном, за безопасность учебного заведения отвечает один человек и зачастую эту роль выполняют женщины преклонных лет.

Кроме того, экспертами отмечается слабая профилактическая работа с детьми. В интернете свободно существуют паблики ненависти. Отсутствие превентивной работы с трудными детьми рождает ситуацию, в которой они растут сами по себе. Будучи социально не адаптированными, дети ищут пути самореализации, которые часто приводят к кровавым событиям.

Очевидно одно – ни в развитых странах, ни в развивающихся феномен колумбайнеров до конца не изучен. Экспертам еще предстоит понять, что по-настоящему является причиной такого массового явления, как скулшутинг, и почему многие подростки так категорично и агрессивно отторгают современный социум.