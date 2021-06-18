События этой недели привлекли внимание к тому, какие меры предпринимаются Абхазией для того, чтобы обезопасить туристический поток из России – главный источник своего дохода. МЧС непризнанной республики накануне отчиталось, что отдыхающий из Челябинска Михаил Нестеров утонул в акватории Гагры по неизвестным причинам. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 11.39. На место происшествия прибыла спасательная группа, однако не смогла принять экстренных мер из-за шторма и практически нулевой видимости под водой.

Это не единственный инцидент в Гагре на этой неделе: 15 июня в северной части Гагрского тоннеля произошло ДТП, в результате которого автомобиль с шестью российскими путешественниками упал в овраг.

Особенно громким стал недавний эпизод со стрельбой, которую открыли в одном из ресторанов Пицунды по российским туристам. Это произошло на почве конфликта, который разыгрался между 43-летним гражданином республики и двумя 36-летними россиянами: гости решили вступиться за девушек, к которым приставал местный. История закончилась печально для здоровья граждан РФ. Один из них получил три огнестрельных ранения в район левой стопы и колен обеих ног, второй – в область левой стопы и колен. Закончить отдых им не удалось: в российском посольстве, работающем в непризнанной республике, сообщили, что туристов вывезли из Абхазии в Сочи, куда их отправили заживлять раны.

Курортное гестапо

Некоторые россияне поехали на отдых в Абхазию раньше открытия сезона. Трое выходцев из Санкт-Петербурга – 28-летний Артем Русских, его 30-летняя супруга Дарья Морозова и их 26-летняя подруга Полина Салмина – рассказали, что их апрельская поездка обернулась настоящим кошмаром.

Во время путешествия к горе Мамдзышха гости непризнанной республики решили посетить греческое кладбище с остатками храма святого Георгия. При этом вышло так, что Русских разминулся со своими спутницами. Некоторое время спустя на дороге его встретил автомобиль с сотрудниками местного уголовного розыска. «Правоохранители» попросили россиянина предъявить паспорт и в ультимативном тоне потребовали объяснить, зачем он приехал в страну. Затем его повезли в отделение. Там путешественника посадили в отдельную комнату, где устроили допрос.

Этим дело не ограничилось: угрозыск отправился на обыск гостиничного номера Русских и его спутниц. Когда обыск закончился, россиянина снова отвели допрашивать. Там его начали обвинять в продаже наркотических средств.

Несогласие с предъявленным обвинением разъярило сотрудников УВД: туриста поставили лицом к стене и били по почкам. После этого его затолкали в машину и вывезли на пустырь. Там Русских били, душили проводом и угрожали. «Я умолял их прекратить, я уже не мог переносить это все, – говорит он. – Вспомнил, что они мне еще до этого угрожали, что если не признаюсь, то наркотики у меня все равно найдутся и меня закроют здесь на 10-20 лет, и я стал кричать: «Подкиньте мне наркотики, пожалуйста! Подкиньте, только прекратите, умоляю!» Через некоторое время они затихли, стали обсуждать что-то между собой на абхазском».

Когда путешественника «вернули» супруге, ей объяснили: «Это было легкое давление. Оно было необходимо». Россиянина и его спутниц вывезли к пограничному КПП, посоветовав больше не приезжать в Абхазию.

«Благодарность» за помощь

Дело с пытками в Абхазии, разумеется, не получило ход. А лозунг российских пропагандистов времен аннексии Крыма – «своих не бросаем!» – показал свою ситуативную применимость. Комментируя скандал с Русских, блогер Илья Варламов заметил: «Что тут можно посоветовать российским туристам? Никогда больше не ездить в Абхазию. Если с вами там что-то случится, вас никто не защитит. Рядом есть прекрасная Грузия».

Причем Варламов изначально усомнился в том, что виновных в пытках Русских накажут. «МВД Абхазии заявило, что Артема просто допросили, а побои ему нанесли «неустановленные лица», – написал блогер. – Может, Абхазия решила начать процесс интеграции в Россию с того, что переняла традицию пыток в отделах полиции?»

В этом году квазигосударство на границе с Грузией планирует принять до 1,5 млн туристов. В МЧС Абхазии уже отчитались, что готовы к курортному сезону, а все установки по соблюдению мер безопасности курортными объектами якобы выполняются. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции 1 июня заявил: «По сравнению с предыдущими годами, в плане безопасности на пляжах и в экскурсионных объектах многое изменилось в лучшую сторону, результаты работы видны».

Что ж, готовясь к сезону, власти самопровозглашенной республики, действительно, работали пытливо. Во всех смыслах. В этом году в рамках оказания финансовой помощи Абхазии российское руководство предусмотрело выделение 3,7 млрд рублей. Отдельный многомиллионный транш пойдет на «поддержку инвестиционной деятельности» в этом никем не признанном квазигосударстве.

Вопрос заключается в том, не избаловала ли столь щедрая поддержка абхазских любителей сепаратизма. Систематическое унижение россиян в непризнанной республике, кажется, является ответом.