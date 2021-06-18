Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение открыть авиасообщение между Россией и Турцией. Авиакомпании смогут возобновить полёты уже со вторника, 22 июня. О решении оперштаба объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова вечером 18 июня.

«По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», – сказала она.

«Интурист» ожидает взрывного спроса на отдых в Турции среди россиян, цены пока расти не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Сейчас мы ожидаем взрывной рост спроса на Турцию. Роста цен пока не ожидается», – сказали в компании.

Первые организованные российские туристы, которые отдыхают по линии туроператоров, могут отправиться в Турцию уже 22 июня, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Не все, но успеют», – сказала она. В целом, ассоциация туроператоров РФ оценивает количество туристов, готовых отправиться в Турцию, в более 1 млн человек.

В свою очередь президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев считает, что более 7 млн россиян еще успеют отдохнуть в Турции в этом году.

Голикова добавила, что Россия решила возобновить авиасообщение ещё с рядом стран – США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Число авиарейсов увеличат в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

По словам вице-премьера, ряд зарубежных стран заявил о готовности принимать россиян, привившихся от коронавируса российскими вакцинами.