Польша заявила, что российские дроны пересекли ее воздушное пространство во время массированной атаки на западные регионы Украины, и ее военные сбили несколько целей. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся «актом агрессии» и сообщил, что Варшава официально обратится к НАТО с запросом о консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

По данным польского военного командования, на радарах зафиксировали более десяти дронов, которые летели с украинской границы вглубь воздушного пространства Польши. Те из них, что представляли прямую угрозу, были нейтрализованы. Поисковые группы продолжают проверять возможные места падения обломков.

Военные поблагодарили командование НАТО и нидерландские истребители F-35 за поддержку. Жителям восточных регионов Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств рекомендовали оставаться дома.

Из-за инцидента крупнейший аэропорт страны — варшавский имени Шопена — был закрыт на несколько часов. Аэропорт в Люблине остался закрытым, задержки и отмены рейсов продолжились в течение дня. Польша находится в состоянии повышенной готовности с 2022 года, когда сбившаяся с курса украинская ракета попала в польскую деревню и убила двух человек.

Туск подчеркнул, что Польша «готова реагировать на атаки и провокации» и призвал НАТО серьезно отнестись к нарушению. Представитель генсека НАТО Марка Рютте подтвердил, что идут консультации с польским руководством.