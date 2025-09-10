ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Польша задействует статью НАТО против России
Варшава требует экстренную встречу с союзниками по НАТО после инцидента с российскими дронами
Премьер-министр Польши Дональд Туск / Reuters
10 сентября 2025 г.

Польша заявила, что российские дроны пересекли ее воздушное пространство во время массированной атаки на западные регионы Украины, и ее военные сбили несколько целей. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся «актом агрессии» и сообщил, что Варшава официально обратится к НАТО с запросом о консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

По данным польского военного командования, на радарах зафиксировали более десяти дронов, которые летели с украинской границы вглубь воздушного пространства Польши. Те из них, что представляли прямую угрозу, были нейтрализованы. Поисковые группы продолжают проверять возможные места падения обломков. 

Военные поблагодарили командование НАТО и нидерландские истребители F-35 за поддержку. Жителям восточных регионов Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств рекомендовали оставаться дома.

Из-за инцидента крупнейший аэропорт страны — варшавский имени Шопена — был закрыт на несколько часов. Аэропорт в Люблине остался закрытым, задержки и отмены рейсов продолжились в течение дня. Польша находится в состоянии повышенной готовности с 2022 года, когда сбившаяся с курса украинская ракета попала в польскую деревню и убила двух человек.

Туск подчеркнул, что Польша «готова реагировать на атаки и провокации» и призвал НАТО серьезно отнестись к нарушению. Представитель генсека НАТО Марка Рютте подтвердил, что идут консультации с польским руководством.

Премьер Польши также отметил, что первые сигналы от стран НАТО показывают понимание того, насколько серьезна ситуация и как важна в этом контексте продолжающаяся поддержка Украины.

Глава польского правительства уточнил, что нарушения, произошедшие прошлой ночью, — лишь часть более широкой картины в области безопасности, поскольку позже на этой неделе Россия и Беларусь планируют провести «агрессивные» военные учения.

«Нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны… но ситуация значительно более опасная, чем все предыдущие», — отметил президент. По его словам, перспектива крупного военного конфликта «ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны».

Москва пока не дала комментариев. Президент Владимир Путин ранее неоднократно называл заявления о возможной атаке России на НАТО «вздором» и обвинял Запад в создании образа врага.


