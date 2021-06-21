Октябрьская революция 1917 года стала катализатором кровопролитной гражданской войны между большевиками и различными антибольшевистскими силами. Среди многих групп, стоявших в оппозиции к большевизму, были и группы, представлявшие нерусские народы и стремившиеся либо к полной независимости, либо к автономии в составе обновленного Российского государства.

Многие национальные движения Российской империи в те годы впервые получили возможность более или менее самостоятельно управлять политической жизнью своих народов, в то же время стал­киваясь со многими трудностями. К середине 1918 года произошел фактический распад Российского государства. Более 20 различных правительств и автономий выросли на территории бывшей империи. Некоторые из них, такие как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, стали независимыми государствами. Опыт независимости Украины, Грузии и Армении оказался более коротким, но весьма значительным для истории этих стран. От Дальнего Востока до Беларуси различные национальные и политические силы экспериментировали с самоуправлением.

Казахские интеллигенты, вошедшие в движение «Алаш», не сразу пришли к идеям автономизма. Их изначальные цели до распада Российской империи были в этом смысле гораздо скромнее, чем у национальных движений финнов, украинцев или поляков. Все, чего хотели Букейханов и его товарищи, это введения земств и возвращения избирательных прав в Государственную думу, то есть участия казахов и киргизов в политической жизни России. По замыслу казахских патриотов, это должно было привести к улучшению жизни народа степи во всех сферах, включая больной земельный вопрос.

Даже после Февральской революции идея автономии казахских земель не сразу захватила деятелей партии «Алаш». Эволюция таких идей будет происходить весь бурный 1917 год.

Уже на казахском съезде в Семипалатинской области, состоявшемся 27 апреля – 7 мая 1917 года, казахские политические деятели приняли резолюции с требованием автономии. А создатели проекта программы партии «Алаш», опубликованного 21 ноября 1917 года (то есть уже после большевистского переворота), ратовали за то, чтобы Россия стала федеративной республи­кой, состоящей из равноправных государств. Впрочем, даже этот проект не очень четко определял полномочия автономии как федеративной еди­ницы и допускал возможность объединения казахской автономии с соседними народами. Даже в середине октября 1917 г. на Сибирском областном съезде в Томске казахские делегаты допускали, чтобы земли каза­хов присоединились к Сибирской автономии. Так что идея автономизма росла постепенно.

Но большевистская революция вынудила казахских национальных деятелей ускорить свое понимание автономии.

Большевистский фактор

Взаимоотношения «Алаша» и большевиков – это конфликт двух совершенно различных взглядов на дальнейшее развитие общества. К этому надо добавить несовместимость целей и методов партийной деятельности, а также неприятие казахами русской политической традиции радикализма.

Сравнивая радикализм РСДРП (большевиков) с умеренной позицией других социалистов, автор проекта программы «Алаш» М. Дулатов писал: «Большевики хотят разрушить и сломать все сразу, взять власть в свои руки и делать все по-своему. Конечно, вера в то, что в мире не должно быть ни богатых, ни бедных и что все должны быть равны и жить в мире и солидарности – это все хорошо, но... вам понадобится пара веков, чтобы все это осуществить». А. Байтурсынов объяснил негативное отношение казахов к Октябрьской революции отсутствием у них той степени классовой дифференциации, которая характерна для промышленных регионов. У казахов попросту не было пролетариата, к единству которого призывали марксисты и от имени которого собирались установить диктатуру.

С ноября 1917 г. по апрель 1918 г. советская власть была установлена на всей территории Казахстана и Туркестана. Этот период отмечен усилением противостояния в отношениях местных национальных организаций с большевиками и советами. Один из ярчайших примеров – провозглашение на мусульманском съезде, прошедшем в Коканде под руководством исламской партии «Шура-и-Ислами», Кокандской (Туркестанской) автономии во главе с членами алашского движения М. Тынышпаевым и М. Чокаевым. Ее большевики уничтожили в феврале 1918 года при активном участии армянских националистов.

Активисты «Алаша» прекрасно понимали, какое будущее несет казахам большевистская партия. Отношение к первым шагам Советов наиболее ярко отражено в «Памятке крестьянам, рабочим и солдатам» Букейханова от 1 декабря 1917 года. Обвиняя Ленина в безответственном правлении, защищающем приоритет демократических свобод, он писал:

«Ульянов-Ленин, Председатель Совета народных комиссаров, распоряжается единолично, как царь Николай, не желает давать отчета ни перед кем… Запомните, крестьяне, рабочие и солдаты, большевики считают: 1) ответственность перед народом правителей, 2) свободу слова, свободу печати, свободу собрания, 3) всеобщее прямое тайное голосование, 4) неприкосновенность граждан и депутатов, 5) власть народа – буржуазным предрассудком… С лица большевика спала красная маска революционера и обнажила его сущность черносотенца».

В другом месте Букейханов утверждал, что в октябре 1917 года «власть была захвачена демагогами, которые хотели установить в Российской республике диктатуру пролетариата…».

Создание Алашской автономии

В этой ситуации, после Октябрьской революции «Алаш» решает действовать на опережение. 2-­й Всеказахский съезд, который состоялся 5–13 декабря 1917 г. в Оренбурге, постановил об­разовать территориально­-национальную автономию всех населен­ных казахами и кыргызами территорий областей Степного и Турке­станского краев, Букеевской орды и Алтая.

В своем докладе на съезде Букейханов так объяснял причины провозглашения автономии: «…в конце октября пало Временное правительство. Российская республика лишилась власти, пользующейся доверием народа и моральным авторитетом... Анархия растет с каждым днем и угрожает распространиться на территории тех областей, где живут казахи-киргизы, анархия угрожает опасностью жизни и имуществу населения областей казах-киргизского народа... Единственным выходом из создавшегося трудного положения является организация твердой власти, которую бы признавало все население казах-киргизских областей…».

Съезд также решил ор­ганизовать Временный народный совет Алаш­ Орда, который впоследствии был объявлен правительством. Его председателем стал Букейханов. Примечательно, что десять из двадцати пяти мест в совете были зарезервированы для представителей других народов, населяющих земли Казахстана. Столицей автономии предполагалось временно сделать Семипалатинск.

Впрочем, даже в этот момент большинство участников съезда выступили против немедленного объявления ав­тономии, полагая, что сначала нужно организовать милицию (вооруженное ополчение) для самозащиты и провести переговоры с ка­захами Туркестанского края и с другими народностями в казахских областях. Съезд обязал Алаш­ Орду в месячный срок со дня своего формирования выяснить возможность присоединения всех каза­хов Туркестана к автономии Алаш и лишь потом объявить автономию всех казахских земель, как бы они не были разделены административным делением бывшей Российской империи.

По замыслу алашординцев, в Казахстане должно было собраться национальное учредительное собрание, которое должно было провозгласить автономию Алаша и его конституцию. В свою очередь их должно было уже утвердить Всероссийское учредительное собрание. Позже газета «Казах» пояснила, что основной причиной отказа от провозглашения автономии с самого начала была неопределенность ситуации в крае и положения дел в соседнем регионе.

А ситуация действительно была непростой. Сырдарьинский областной съезд казахов в январе 1918 г. предложил оставить область в составе Кокандской автономии. В начале января 1918 г. областной комитет партии «Алаш» в Семипалатинске совместно с земством и Советом крестьянских депутатов признал Временное Сибирское правительство, уже созданное к этому времени еще до провозглашения казахской автономии. Это решение было противопоставлено попытке Совета рабочих и солдатских депутатов во главе с большевиками захватить власть. 17 февраля Совет взял власть в свои руки, а в марте часть членов распущенного земства и комитета «Алаша» вошли в объединенный Совет депутатов рабочих, крестьян, казахов и казаков. Чуть раньше Алаш-Орда и правительство Сибири обменялись признаниями и начали налаживать отношения, но утверждение советской власти в северных городах Казахстана прервало эти отношения.

Представители Алаш-Орды первое время пытались договориться с большевиками. Основой для взаимного признания, казалось, могла бы стать приверженность обеих политических сил идее федерализации России. Проблема была в том, что «Алаш» и большевики принципиально по-разному смотрели на возможную федерацию.

Лидеры «Алаша» считали федерацию оптимальной формой правового регулирования взаимоотношений центра и национально-территориальных образований. Стремление к самоопределению в форме автономии без требования полной независимости отражало реализм позиции «Алаша» и основывалась на объективном состоянии казахского общества. Руководство «Алаша» учитывало достаточно глубокую интеграцию края в политико-экономическую систему России, исторически сложившиеся взаимосвязи России и Казахстана и чрезвычайно высокую вероятность потери даже минимальной независимости в случае декларации полного суверенитета. Кроме того, они надеялись на модернизацию казахского общества и ускорение его прогресса на основе «рационального сочетания традиционализма с лучшими достижениями русской культуры и человеческой цивилизации».

Что же касается большевиков, то их отношение к федерации как форме государственного устройства России на разных этапах истории было по-революционному двуличным. Создание федерации после октября позволяло новой власти решить две ключевые задачи – удовлетворить чаяния угнетенных народов и сохранить целостность России. Но сама федерация для большевиков служила лишь переходной формой на пути к социалистическому унитаризму. Сами большевики этого ничуть не скрывали и неоднократно заявляли о том, что принцип национального самоопределения для них не более чем временный инструмент, призванный служить делу борьбы за социализм. Так что конфликт был неизбежен, и большевистские силы с января того же года начали нападать на членов «Алаша». Легендарная газета «Казах» была вынуждена закрыться в марте 1918 года из-за погрома типографии красными.

По решению правительства, для переговоров в Москву были отправлены депутаты Жанша и Халел Досмухамедовы. 1 и 3 апреля Совет народных комиссаров связывался по прямой линии с Семипалатинском. От Алаш-Орды переговоры с лидерами большевиков вел Халел Габбасов, и считается, что переговоры прошли успешно. Сталин, тогдашний нарком по делам национальностей, допускал признание решений Всеказахского съезда об образовании автономии, если Алаш-Орда признает советскую власть на местах. Полномочия Алаш-Орды признавались до созыва учредительного собрания республики.

Камнем преткновения стало требование алашординцев, чтобы в советах было пропорциональное представительство от проживающих в республике национальностей. Для СНК это было неприемлемо, ведь собственно пробольшевистского пролетариата (русских рабочих в первую очередь) в советах тогда было бы минимум. Там, где еще не было советов, предлагалось оставить казахские комитеты, земства и городское самоуправление, а также национальные суды. Кроме того, должна была быть создана народная милиция. В итоге СНК не только не дал никакого ответа на предложения Алаш-Орды, но и советская пропаганда начала планомерно работать против «Алаша», изображая его как «буржуазно-националистическую группу». А уже 18 мая был разогнан областной казахский съезд. Большевики попытались также арестовать лидеров «Алаша».

Ко всему этому следует прибавить, что дела большевиков в гражданской войне шли не лучшим образом. Успехи белых на фронтах войны побудили алашординцев если и не сменить сразу же сторону (в отличие от большевиков, белые не так просто соглашались на казахскую автономию), то, по крайней мере, воздержаться от активной ассоциации с красными.

Алаш-Орда и белые

Отношения белых к казахско-киргизской автономии хорошо демонстрирует письмо адмиралу Колчаку от оренбургского атамана Александра Дутова, который на основании своего общения с личным киргизским конвоем писал в 1919 году: «Смею Вас заверить, что весь киргизский народ в своей массе не думает о сепаратизме и независимости, а только небольшая кучка интеллигенции и честолюбцев – аксакалов желают власти из-за личных, гл[авным] обр[азом] грабительских целей…".

Тем не менее, летом 1918 года Алаш налаживает связи с белыми. Прежде всего с Временным Сибирским правительством. Военные части обоих правительств участвовали в совместной антибольшевистской войне в Семиречье. Впрочем, боевое братство не сильно повлияло на отношения сибиряков, и признать Алашскую автономию они отказывались (по крайней мере до Учредительного собрания).

После взятия белыми казаками Оренбурга и Уральска союз был заключен и с правительством атамана Дутова. Другим союзником Алаша стал Комуч – Комитет членов Учредительного собрания, образованный в июне 1918-го в Самаре, и контролировавший в основном районы в Поволжье и на Южном Урале. Комуч поддерживал идею федерализма и официально признал полномочия всех областных и национальных правительств и право народов на автономию.

В сентябре 1918 года представители Алаша участвовали в совещании всех антибольшевистских сил в Уфе. Там было принято решение образовать коалиционное Временное Всероссийское правительство – Директорию из 5 человек. Директория признала автономии, но уже через два месяца упразднила их все, включая Алаш-Орду. А всего через несколько дней саму Директорию упразднил адмирал Колчак, чье правительство тоже отказалось признать Алашскую автономию. В феврале 1919-го правительство Колчака фактически приостановило деятельность областных советов Алаш-Орды и запретило им создавать собственные вооруженные силы.

Алашординцы продолжали упорно спорить с новыми властями и даже смогли добиться возвращения казахских судов, но окончательно вопрос о взаимоотношениях колчаковской администрации и Алаш-Орды так и не был до конца решен из-за ухудшения ситуации на фронте.

Устройство и армия

Как же было устроено первое казахское государство нового времени? Прежде всего следует отметить, что Алашская автономия так никогда и не смогла объединить под своим контролем все те казахские земли, на которые она претендовала. При этом почти сразу после образования автономия раскололась на несколько отделений: Западное с центром в поселке Джамбейты (Уральская область), Восточное с центром в Семипалатинске и Тургайское.

Одним из первых решений правительства автономии стало создание областных и уездных советов Алаш-Орды. Эти органы занимались сбором налогов, призывом в вооруженные части, охраной правопорядка и вопросами культурно-экономического развития. Летом 1918-го алашские советы были созданы во всех крупных центрах Казахстана, где пала советская власть. Вместе с ними были возрождены и органы местного самоуправления – земские учреждения. Судебную власть осуществляли организованные Алаш-Ордой национальные и третейские суды. На территории автономии была отменена частная собственность на землю. Разрешение на эксплуатацию земли давалось только Алаш-Ордой. Улаживанием земельных споров занимались третейские суды и земские органы.

Столицей автономии избрали город Жана-Семей – пригород Семипалатинска, позже переименованный в Алаш.

Одним из первых указов Алаш-Орды летом 1918 года стало постановление о наборе народной милиции. Каждая волость должна была направить в нее по 30 человек. Это оказалось весьма непростым делом – алашским милиционерам не хватало оружия, питания и одежды, в некоторых аулах просто сопротивлялись призыву. Для содержания милиции и госорганов на территории автономии был введен покибиточный налог.

Наиболее ярко алашские вооруженные части проявили себя в боях с Красной армией в Семиречье. 1-й Алашский конный полк, созданный в августе 1918 года в Семипалатинске, вместе с семиреченскими алашскими отрядами и казаками помогали белым удержать позиции и занять Сергиополь (Аягоз). После первых побед на Семиреченском фронте летом 18-го были сформированы еще три алашские сотни. Казахи были плохо вооружены, но проявляли невиданные стойкость и героизм, которые особо отмечали белогвардейцы (включая атамана Анненкова). К лету 1919-го у белых было уже два алашских полка – один под командованием Колчака, второй – в подчинении армии Дутова. А в сентябре 1919-го было создано еще три алашских кавалерийских полка. Все эти части принимали участие в боях вплоть до окончательного поражения белых в Семиречье в марте 1920-го года.

Особую роль алашские части сыграли в Тургайском мятеже весной 1919-го года, когда, прознав о наступлении Колчака, уже сдавшийся красным Тургайский отдел Алаш-Орды сверг власть Советов. Судя по всему, именно тогда повстанцами был расстрелян легендарный казахский большевик (и активный участник Туркестанского восстания 1916 года) Амангельды Иманов.

Падение Алаш-Орды и ее значение

Конец 1918 года был отмечен новыми успехами Красной армии. Белых начали вытеснять из Оренбурга и Уральска. Понимая безвыходность своего положения, лидеры Алаш-Орды начинают переходить на сторону красных. Сначала в марте 1919 года сдались лидеры Тургайского отдела – Байтурсынов и Дулатов. Когда 10 июля 1919 г. декретом СНК РСФСР был организован военно-революционный комитет для управления Киргизским (Казахским) краем, в его состав вошел и Байтурсынов.

Долгое время шли переговоры с лидером западного отделения Жаншой Досмухамедовым, который ранее при помощи Дутова тоже создал у себя военные формирования. Он опасался открыто выступать против казаков, поскольку боялся расправ над населением, тем самым лавировал между Колчаком и Советами, сохраняя нейтралитет. Но после взятия большевиками Джамбейты и объявленной амнистии алашординцы выступили против казаков на стороне красных. Так же без сопротивления советскую власть признало и восточное отделение «Алаша».

Практически весь командно-административный ресурс Алаш-Орды влился в советские органы. Имущество, вооружение и вооруженные части были также переданы большевикам.

А 5 марта 1920 года военно-революционный комитет Киргизского края официально ликвидировал Алашскую автономию.

История Алашской автономии была непродолжительной, и сегодня полезно и интересно порассуждать, почему так получилось. Во многом, как признавали сами лидеры Алаш-Орды, их проблема была в том, что идея национальной автономии была весьма далека от большинства простых казахов. По сути, слова Дутова о чаяниях и стремлениях простых казахов и киргизов были правдой.

Немалую роль сыграло и то, что лидеры Алаша были слеплены совершенно из иного теста, чем их враги и соперники. Выходцы из околокадетской либеральной среды, они не готовились к революции и войне, и почти не имели шансов, чтобы не только выстоять в борьбе с большевиками и белыми, но хотя бы играть на более менее равных условиях. Ретроспективно, нам очевидны сегодня многие ошибки алашординцев, но, положа руку на сердце, мало кто сможет сказать, что, окажись он в роли любой «третьей силы» в бурные годы революции и гражданской войны, его результат был бы лучше.

Парадокс, но вопреки всем ориенталистским стереотипам, в азиатских степях Казахстана действовало демократическое и либеральное движение, которое априори не могло победить радикальную версию европейского марксизма. Как писал В. И. Ленину в апреле 1920 г. Тимофей Седельников, долгое время проработавший в крае: «Почему киргизы принципиально стояли за Учредительное собрание и были принципиально против большевиков и гражданской войны? Очень просто. Им, как пацифистам, гораздо больше нравится мирный и законный путь решения всех спорных вопросов, внешних и внутренних».

Как бы то ни было, значение Алаш-Орды для современного Казахстана невозможно переоценить. Это первая попытка создать казахское государство после ликвидации старых казахских ханств – национальное и модерновое. Эта попытка хоть и потерпела крах, но не осталась незамеченной, и ее были вынуждены учитывать победители гражданской войны. Они, разумеется, как и предрекал Букейханов, не оставили камня на камне от демократических идеалов «буржуазной» Алаш-Орды, но все же (при активном участии многих бывших алашординцев) создали Казахскую ССР – прямого предшественника нынешней суверенной Республики Казахстан.