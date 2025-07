Четверо саудовцев, причастных к убийству журналиста The Washington Post саудовского происхождения Джамаля Хашогги в 2018 году, прошли специальную подготовку в США, сообщает американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на документы и источники.

Согласно документам, направленным в Конгресс, четверо причастных к убийству журналиста оперативников проходили групповые тренировки в США в 2017 году, двое из них были на подготовке в Америке в 2014-2015 годах.

NYT пишет, что спецобучение стало частью масштабной кампании властей Саудовской Аравии по «подавлению инакомыслия», в рамках которой также осуществлялись задержания и пытки. Все это санкционировал наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Подготовку спецгруппы из Саудовской Аравии проводило охранное агентство Tier 1 Group из штата Арканзас, принадлежащее частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Обучение шло по контракту, одобренному Госдепартаментом США.

Агентство Tier 1 Group начало подготовку саудовцев в 2014 году еще при 44-м президенте США Бараке Обаме и продолжало тренировать оперативников Эр-Рияда как минимум до конца 2017 года.

В самом агентстве заявили, что обучение саудовцев носило оборонительных характер для «более эффективной защиты саудовских лидеров». По словам источника NYT, оно включало огневую подготовку, противодействие нападениям, обучение ближнему бою и наружному наблюдению.

Журналисты The New York Times подчеркивают: Tier 1 Group и американские чиновники вроде как не знали, что подготовку прошли лица, причастные к репрессиям в Саудовской Аравии.

Однако одобрение Госдепом контракта на обучение доказывает тесную связь Вашингтона с автократией Эр-Рияда и демонстрирует «опасность военного партнерства с репрессивными правительствами», а также низкий уровень контроля за подобным сотрудничеством.

В материнской компании Cerberus Capital Management сообщали, что подготовка саудовцев не связана напрямую с убийством Хашогги. Старший исполнительный директор Луи Бремер подчеркнул, что за проверку всех иностранцев, проходящих военную подготовку в США, отвечает Госдепартамент.

Джамаль Хашогги, известный как критик американских и саудовских властей, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Его убили в октябре 2018 года в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти утверждали, что это произошло в ходе конфликта в дипмиссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда говорил, что убить журналиста приказал Эр-Рияд. Наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд признал ответственность за убийство Хашогги, но подчеркнул, что отдавшие приказ убить журналиста чиновники действовали без его ведома.

В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашогги пятерых человек приговорили к смертной казни, еще 11 человек получили тюремные сроки.