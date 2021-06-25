Любая сакральная архитектура (особенно турецкая) хороша тем, что, помимо собственно архитектурного значения, несет в себе еще и историю общины, которая построила, использовала, реставрировала, вынужденно или добровольно оставила это здание, а потом начала использовать снова. И все эти истории могут быть про разные общины, принадлежащие разным религиям. Так что посещение одного памятника может развернуть перед посетителем огромный пласт межконфессиональных отношений и церковно-государственной политики, прокачать в искусстве и правах меньшинств, да и вообще расширить кругозор.

Византийское наследие

Самая богатая на достопримечательности конфессия – Стамбульский Греческий патриархат. Впрочем, самые интересные места уже не находятся в его юрисдикции.

Например, монастырь Панагия Сумела на северо-востоке Турции. Был основан в 386 году. Он построен на меловой скале на высоте 1063 метра и как бы нависает над ущельем. Тут хранилась икона, написанная евангелистом Лукой, которая, согласно преданию, была перенесена в монастырь ангелами. В скалах монастыря не менее чудесным образом появился целебный источник, который решал проблему водоснабжения. И в целом во времена как Византийской, так и Османской империи монастырь занимал видное место в духовной жизни православных. После обмена населением между Турцией и Грецией в начале ХХ века количество прихожан, паломников и собственно монахов резко сократилось и монастырь был закрыт. В течение 88 лет, вплоть до 2010 года, там не проводились службы. А в 2015 году в монастыре начали реконструкцию.

Сразу после того как летом 2020 года стамбульской Айе-Софие вернули статус мечети, Панагию Сумелу открыли на некоторое время для туристов. Однако открыт монастырь был недолго, потому что реставрация еще не закончилась, и вскоре монастырь снова был закрыт. Панагия Сумела находится в предварительном списке наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, не всегда есть необходимость отправляться в дальние провинции, чтобы посмотреть что-то выдающееся. В Стамбуле, кроме Айя-Софии, конечно, есть еще Церковь Хора – лучший образец позднего византийского церковного искусства, сохранившийся почти в идеальном состоянии. Вся поверхность потолка и стен нартексов покрыта прекрасными мозаиками в отличном состоянии. Общая площадь мозаики составляет 742,5 кв. м, а сами изображения относятся к началу XIV века. Некоторые мотивы отсылают к апокрифическому евангелию Детства Марии, что очень необычно для убранства церкви и представляет большой интерес не только для искусствоведов, но и для историков церкви.

В XV веке церковь была превращена в мечеть, ее замечательные мозаики были прикрыты деревянными ставнями, которые при желании можно было отодвинуть. А в 1948 году мечеть получила статус музея и даже вошла в список наследия Юнеско. Однако в 2019 году было принято решение снова вернуть музей на попечение мусульманской общине. Некоторое время Хора продолжала действовать как музей, но в 2020 году после одного проведенного там намаза ее закрыли для посещений. Пока не ясно, будут ли доступны для осмотра мозаики, как скоро будет открыта территория для мусульман и позволят ли эти изменения остаться церкви частью наследия ЮНЕСКО.

Грузинское наследие

Кроме византийских христианских храмов, на территории Турции есть и памятники архитектуры, относящиеся к грузинской культуре. Большинство из них находятся на северо-востоке Турции в провинциях Эрзурум и Артвин, где раньше располагалось грузинское Тао-Кларджетское княжество. Сейчас большинство храмов и монастырей либо заброшены и разрушаются, либо превращены в мечеть, либо просто закрыты из-за отсутствия прихожан. Тем не менее, посмотреть все равно есть на что.

Один из интересных образцов средневековой грузинской архитектуры находится в маленькой деревне Арпачик, население которой сейчас составляет чуть более ста человек. Это монастырь Ишхани, построенный в ІХ веке. От всего комплекса уцелели только главная церковь и прилегающая к ней часовня. Монастырь был одним из пяти патриарших обителей княжества Тао-Кларджети, он был действующим до XVII века. Во время русско-турецкой войны в XIX веке он использовался в качестве штаб-квартиры османских офицеров, а его западная часть была превращена в мечеть, которая функционировала до 1983 года.

В 1987 году Министерство культуры и туризма Турции зарегистрировало Ишхани как национальный памятник культуры, и сейчас это место находится под охраной. В 2012 году между Грузией и Турцией было достигнуто соглашение о взаимной реконструкции достопримечательностей (согласно ему, в Грузии также должны быть проведены работы над восстановлением мечети). В 2013 году монастырь закрыли на реконструкцию, но грузинская сторона заявила, что работы проводятся не надлежащим образом, после чего реконструкция была приостановлена. Статус охраняемого памятника снят не был, так что это все еще ценная достопримечательность, защищенная государством от выпаса коз и менее экологичного вандализма. Внутри сохранились граффити на армянском и грузинском языках ХІ века и некоторые фрески, которые датируют ІХ-Х веками. Также церковь имеет богатое скульптурное убранство в виде геометрических и растительных мотивов.

Относительно недалеко, в пределах того же бывшего княжества, можно найти еще несколько интересных жемчужин средневековой грузинской архитектуры, но с несколько более печальной судьбой: базиличного типа церковь Отхта Х века в поселке Теккале в Артвинском районе полностью заброшена; Ошкский кафедральный собор святого Иоанна Крестителя в селе Чамлыямач Эрзурумского района тоже находится в заброшенном состоянии; руины монастырского комплекса Хандзта в Артвине и руины некогда величественного собора Бана в Эрзуруме. Все эти здания, к сожалению Грузинской православной церкви и историков сакральной архитектуры, на данный момент находятся в плачевном состоянии, так что их посещение откладывать не стоит.

Армянское наследие

Восток Турции хранит также множество удивительных образцов армянской культуры. Есть храмы, которые турецкое правительство оценивает как перспективные для туризма, например, церковь Святого Креста на острове Ахтамар в озере Ван, которая внесена в предварительный список памятников ЮНЕСКО. Церковь была частью монастырского комплекса, построенного в 915-921 годах. С XII по XIX века этот храм был важным политическим церковным центром. Но после 1915 года он остался без прихожан.

В церкви в хорошем состоянии сохранились изначальные фрески, дающие возможность составить общее мнение о художественно-стилистических особенностях той эпохи. Также интерес вызывают рельефы и скульптуры, которые отображают историю армянского народа, библейские сюжеты, животных и сцены земледелия. В 2007 году церковь была отреставрирована и в 2010 там прошла первая литургия за 95 лет. После этого церковь открылась для туристов в качестве музея. Однако она остается открытой лишь для некоторых религиозных обрядов, например, в 2013 году в ней прошли крещение 6 человек.

Сирийское наследие

Путешествуя по востоку Турции, спускаясь по карте вниз от озера Ван и двигаясь в сторону границы, мы попадем в регион с еще одной древней христианской меньшиной – сирийскими христианами. Этот самобытный регион с автохтонным христианским населением в Турции находится на юго-востоке, недалеко от сирийской границы, в илах Мардин и Ширнак. Христианское самоназвание региона – Турабдин, что переводится как «гора поклонения». Такое имя связано с большим количеством церквей и монастырей Сирийской ортодоксальной церкви (в русскоязычном пространстве более распространено не совсем точное название «Сиро-яковитская церковь»), которые сейчас практически не имеют прихожан.

Монастырь Мор Габриэль был основан в 397 году и претендует на звание самого старого в мире. Статус самого старого монастыря хотели бы присвоить себе многие, но Мор Габриэль как минимум самый старый из всех действующих сирийских монастырей. К VI веку монастырь разросся до тысячи насельников и был известен даже Римским императорам, которые жертвовали средства на поддержание духовной жизни и теологической мысли. Монахи Мор Габриэля часто становились патриархами, епископами и вообще монастырь занимал видное место в интеллектуальной жизни сирийской церкви.

Сейчас, когда большинство прихожан проживают в странах Европы и Америке, монастырь продолжает играть роль интеллектуального флагмана: сюда каждое лето приезжают дети европейских эмигрантов учить классический сирийский язык и туройо – разговорный язык местных христиан. Современный монастырский комплекс был отстроен в 60-х годах ХХ века, но он полностью воспроизводит классический стиль сирийских церквей этого региона. Кроме того, тут сохранились мозаики, алтари IV века, усыпальница монахов и прочие любопытные детали.

Сейчас монастырь населяют несколько монахов и митрополит. Также здесь принимают сирийские семьи, которые вынужденно покинули свои дома. С 2008 г. в течение десяти лет монастырь проходил судебные тяжбы с турецким правительством за право владеть землей. Дело получило широкую огласку благодаря европейской диаспоре, и в 2018 году все документы и права на владение землей были переданы администрации монастыря.

В целом же, Турция оказывается намного богаче и интереснее, чем ее обычно показывают менеджеры туристической отрасли.