ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, он атакует клетки иммунной системы. Поражает особый вид лейкоцитов – Т-хелперы, а именно тип CD4. Он использует эти клетки для создания своих копий. Зараженные клетки теряют способность выполнять функцию защиты и впоследствии погибают.

Чем больше клеток разрушает ВИЧ, тем сильнее страдает иммунитет человека. Больной становится уязвимым перед самыми, на первый взгляд, легкими болезнями. Скорость прогрессирования ВИЧ зависит от возраста, общего состояния здоровья и своевременности лечения. Еще несколько десятков лет назад такие больные умирали от осложнений, вызванных инфекциями и онкологией. Эти осложнения называются СПИДом и, по данным ВОЗ, развиваются в течение 10-15 лет.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека, – это последняя стадия ВИЧ-инфекции, отличается определенным набором симптомов. В них входят некоторые виды раковых заболеваний, инфекции с их осложнениями и прочие тяжелые последствия.

Впрочем, сегодня люди с ВИЧ могут вести долгую и полноценную жизнь благодаря антиретровирусной терапии (АРТ), которая эффективна и доступна для всех.

Чем раньше у человека диагностирован ВИЧ, тем скорее он сможет начать терапию. При верном подходе АРТ сумеет снизить вирусную нагрузку (количество вируса в организме) вплоть до нулевой, т.е. в анализах вирус обнаружен не будет. Наличие неопределяемой вирусной нагрузки означает, что человек не заразен ВИЧ.

Да, такое тоже бывает, и вполне себе частенько. Больной ВИЧ, который лечится, зачастую не заразен! А значит, не стоит от него шарахаться. Удивлены? Дальше еще интереснее.

Как передается ВИЧ?

Вирус обнаруживается в крови, сперме, вагинальной и анальной жидкости, грудном молоке. В основном он передается при незащищенном половом акте, при совместном использовании игл либо шприцев, во время беременности, родов или кормления грудью.

ВИЧ не передается через пот, слюну или мочу. А значит, человек не может заразиться через кашель, чихание, объятия, поцелуи или совместное использование полотенец, унитаза и других предметов с кем-то, кто страдает ВИЧ. Выдохните спокойно те, у кого в садике/школе/на работе обнаружили больных ВИЧ.

Ситуация с ВИЧ в мире

Почти 33 млн жизней унес вирус с момента своего выявления. Однако сегодня ВИЧ-инфекция стала управляемым хроническим заболеванием, позволяющим больным вести полноценную жизнь. С 2000 по 2019 год количество новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на 39%, а смертность от него – на 51%. Тем не менее, в 2019 году от причин, связанных с вирусом, скончалось 690 000 человек, 1,7 млн человек были инфицированы впервые.

В результате интернациональных усилий охват медицинской помощью неуклонно растет. В 2019 году 68% взрослых и 53% детей с ВИЧ получали АРТ на протяжении всей жизни. 85% беременных и кормящих женщин, зараженных вирусом, также получали АРТ, которая защищает не только их здоровье, но и предотвращает заражение детей от больных матерей.

К июню 2020 года 26 млн человек получали антиретровирусную терапию, что на 2,4% выше, чем в 2019 году.

ВОЗ определяет ключевые группы населения, которые подвержены повышенному риску заражения ВИЧ: гомосексуалисты; трансгендеры; люди, употребляющие инъекционные наркотики; заключенные в тюрьмах и других закрытых учреждениях; работники секс-индустрии и их клиенты.

Факторы риска: незащищенный анальный/ вагинальный половой акт; наличие иной инфекции, передающейся половым путем (ИППП), – сифилис, герпес, хламидиоз, гонорея, бактериальный вагиноз; совместное использование зараженных игл/шприцев/иного инъекционного инструментария и растворов для инъекций при употреблении инъекционных наркотиков; инъекции, переливание крови и трансплантация тканей, а также медицинские процедуры с нестерильными разрезами/ пирсингом; случайные травмы от укола иглой, в том числе среди медицинских сотрудников.

Более 2/3 всех больных, страдающих ВИЧ, проживают в Африканском регионе.

ВИЧ в Турции: у населения «нет никакой информации» о вирусе

С 1985 г по 31 января 2021 года в Турецкой республике зарегистрированы 26 447 человек с ВИЧ (+) и 1974 случая СПИДа. 81,05% инфицированных – мужчины, 18,95% – женщины, 15,6% – иностранцы. Наибольшая заболеваемость приходилась на возрастные группы 25–29 лет и 30–34 года. В 47,2% случаев инфекция передавалась половым путем, в 1,1% – через внутривенные наркотики, а путь передачи в 51,3% неизвестен.

За период с 1.01.2020 по 31.12.2020 г в общей сложности выявлено 2122 случая инфицирования: 2076 человек с ВИЧ (+) и 46 случаев СПИДа. Среди заболевших преобладает возрастная группа в 25-29 лет. С годами наблюдается тенденция к росту заболеваемости.

По данным опроса, проведенного Центром лечения и исследования СПИДа Хаджеттепе (HATAM) и американской фармацевтической компанией Gilead Sciences: из 21347 опрошенных в Турции 77,3% «не имеют никакой информации» о болезни:

– 25,7% опрошенных не знали, что ВИЧ передается через кровь;

– 22,5% не знали, что его можно передать через сексуальный контакт;

– 34,8% считали, что вирус может распространяться через рукопожатие или объятия;

– 59,1% полагали, что можно заразиться через поцелуй;

– 75% не мели представления о том, что ВИЧ-инфицированные могут продолжать нормальную жизнь при наличии вируса;

– половина опрошенных ошибочно полагали, что все люди, желающие пройти тест на ВИЧ в Турции, должны представить свое удостоверение личности.

Как выявить врага?

У этого товарища нет каких-либо конкретных симптомов, указав на которые можно было бы однозначно сказать: «Вот он! Это ВИЧ!» Однако на мысль об иммунодефиците будут наводить косвенные признаки.

Например, частые инфекции с тяжелым затяжным течением. Нет, подождите, мы сейчас не говорим о детях садиковского возраста, которые болеют по 12 раз в год. У них это норма и не повод для паники. Мы не делаем акцент на слове «часто», мы обращаем внимание на тяжелое и затяжное, нереально долгое течение болезни, которая в норме длится не больше недели-двух. Либо тяжелые осложнения от сезонной инфекции, которую все обычно переносят «на ногах». Подозрения может вызвать и весьма долгая и тяжело сбивающаяся температура, многочисленные увеличенные лимфоузлы, внезапно возникшая онкология.

Инфекцию можно подтвердить с помощью быстрых диагностических тестов, которые дают результаты в тот же день. Экспресс-тесты и самодиагностика значительно облегчили обнаружение ВИЧ.

Однако ни один тест не поставит точный диагноз ВИЧ-инфекции, необходимо контрольное тестирование, проводимое квалифицированным и обученным медицинским сотрудником в общественном центре или клинике. Даже после постановки диагноза люди должны пройти повторное тестирование до назначения курса лечения и ухода, дабы исключить любую потенциальную ошибку в анализах или трактовке результатов.

Как в настоящее время лечат ВИЧ?

Увы, волшебной таблетки, которая бы раз и навсегда избавила организм от ВИЧ, пока не существует. Антиретровирусные препараты позволяют лишь существенно снизить количество вируса, но не уничтожают его полностью.Однако медицина стремительно развивается, и миру уже известны 2 инцидента с «функциональным излечением». В 2011 году Тимоти Браун, «берлинский пациент», стал первым человеком, избавившимся от ВИЧ. Второй случай зафиксирован в 2020 году. На тот момент «лондонский пациент» Адам Кастильехо был свободен от вируса более 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии.

Обоих пациентов вылечили не препараты от ВИЧ, а пересадка стволовых клеток, которую им выполнили из-за онкологии. У доноров этих стволовых клеток есть необычный ген с мутацией, которая дает им и их реципиентам защиту от ВИЧ.

Пересадка стволовых клеток не позволила вирусу размножаться внутри организма, т.к. донорские клетки заменили иммунные клетки пациента и оказали сопротивление ВИЧ-инфекции. Почему ВИЧ не смог атаковать иммунные клетки доноров? Все дело в мутации. У этих людей была мутация в строении Т-хелперов, тех самых CD4, которые так любит ВИЧ. Именно эта мутация не давала шанса вирусу встроиться в излюбленные клетки. За неимением среды для размножения вирусу пришлось отступить. Но такое лечение невозможно применить для всех людей, пораженных ВИЧ.

Трансплантация стволовых клеток сопряжена с высоким риском и применяется лишь как последнее средство для пациентов с ВИЧ, у которых есть опасные для жизни злокачественные заболевания. Все же эти случаи дают надежду на поиск средства от ВИЧ с помощью генной инженерии.

Изменил гены ради защиты от ВИЧ: гений или преступник?

Китайский профессор Хэ Цзянькуй провел необычный эксперимент за закрытыми дверями. Он «отредактировал» гены эмбрионов у супружеских пар, в которых мужчины были инфицированы ВИЧ, а женщины здоровы. Ученый попытался воспроизвести те мутации, которые в прошлом позволили «берлинскому» и «лондонскому» пациентам избавиться от ВИЧ.

Однако, когда профессор опубликовал свои эксперименты, весь мир ополчился против него, осудив за грубое нарушение медицинской этики и множество медицинских подлогов. Его эксперименты были названы безумием, а сам китайский Эйнштейн был приговорен к 3 годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 000 $).

Смог ли ученый достичь цели и защитить ГМО-младенцев от ВИЧ?

Ответ на этот вопрос остается открытым, т.к. согласно расследованиям медицинских сообществ, нужная мутация не была получена. В результате эксперимента родились девочки-близнецы у одной супружеской пары и еще один ребенок у другой четы, о котором пока нет информации. Изменения в геномах близнецов действительно были внесены, но не полностью и не совсем те, что ожидались. И как это отразится на здоровье рожденных детей, тоже пока неясно.

Лечение ВИЧ: каким оно должно быть?

Ученые изучают два типа лечения ВИЧ: функциональное и стерилизующее. Необходимо помнить, что «натурального средства» или «лечения травами» не существует. ВИЧ – это не насморк, который можно вылечить травками или содой, с ним шутки плохи. Малейшее промедление с необходимой терапией – и СПИД не за горами.

Большинство исследований направлены на поиск функционального лечения, при котором вирусная нагрузка непрерывно снижается до неопределяемого и безопасного уровня, но при этом часть вирусов может оставаться в организме.Другие исследования ищут стерилизующее средство, при котором ВИЧ всецело искореняется из организма. Это более сложный и рискованный путь.

Испытания вакцин против ВИЧобнадеживают, но пока предлагают лишь частичную защиту.Стерилизующее лечение может оказаться даже невозможным, хотя остается финальной целью. Функциональное излечение выглядит более достижимым. Какие жезадачи стоят перед исследователями?

– необходимо понять природу резервуаров ВИЧ;

– разработать тесты, которые точно оценят резервуары инфекции;

– оценить подходы к повышению устойчивости организма перед ВИЧ (генная терапия, пути редактирования генов);

– оценить иммунотерапию, которая усилит иммунный ответ организма против ВИЧ;

– привлечь сообщества людей, инфицированных ВИЧ, чтобы лучше понимать их цели и потребности.

Основные подходы в разработке препаратов от ВИЧ

1. «Активировать и искоренить». Цель метода – вывести вирус из резервуаров, а затем уничтожить инфицированные клетки.

2. Редактирование генов, направленное на изменение иммунных клеток, чтобы они стали невосприимчивы к вирусу.

3. «Иммунная модуляция»: способы изменить иммунную систему таким образом, чтобы лучше бороться с ВИЧ.

4. Трансплантация стволовых клеток, нацеленная на полное устранение инфицированной иммунной системы человека и замену ее на донорскую.

Несмотря на то, что в этих областях проводятся бесчисленные исследования, в ближайшей перспективе панацеи пока нет.

Перспективы антиретровирусной терапии (АРТ)

За неимением эффективной вакцины и стерилизующего лечения, применение антиретровирусных препаратов является главным подходом к сдерживанию глобальной эпидемии СПИДа.

Цель АРТ – поддерживать низкий уровень рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса в плазме, т.е. снижать вирусную нагрузку. Антиретровирусные средства стали менее токсичными и удобными в применении. Пациенты обычно принимают комбинацию АР-препаратов из двух и более классов.

На данный момент ведутся разработки пролонгированных форм препаратов, упрощение схем АРТ. Ученые работают над повышением эффективности лекарств и снижением токсичности, особенно в случаях, когда вирус высокоустойчив к лечению.

Как защитить себя от ВИЧ?

Лучшее, что можно сделать для своего здоровья, – соблюдать меры профилактики, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Эффективные меры профилактики, утвержденные ВОЗ:

– предотвращение передачи инфекции от матери к ребенку;

– применение мужских и женских презервативов;

– предконтактная профилактика;

– постконтактная профилактика;

– добровольное медицинское мужское обрезание (VMMC);

– антиретровирусные препараты, которые позволяют контролировать вирус и предотвращать его передачу.

Если же вирус уже обнаружен, необходимо как можно раньше начать антиретровирусную терапию и регулярно принимать препараты.

Помните, что сегодня ВИЧ – это не приговор! С ним вполне можно вести полноценную жизнь и радоваться каждому дню. Оставайтесь всегда на позитиве и не болейте!