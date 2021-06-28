10 июня 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам:«По сравнению, например, с Европой и Америкой, в России отсутствует шпиономания».

При этом он подчеркнул, что иностранные разведки не дремлют на территории России, работая днем и ночью против российских госслужащих и сотрудников спецслужб. В свою очередь, отметил Песков, также не дремлет и российская контрразведка, противостоящая деятельности иностранных спецслужб. А повышенный рост общественного внимания к этой теме он объяснил ростом общей открытости, новых потоков информации, новыми мультимедийными возможностями.

Его слова вполне легко подтверждаются и цифрами. Активность иностранных разведок внутри и вокруг России действительно растет. Так, ФСБ в 2016 году предотвратила деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб, заявил президент РФ. В 2018 году была пресечена деятельность уже 129 штатных сотрудников и 465 агентов. В ковидном 2020 году их было поймано, соответственно, 72 и 423.

Впрочем, ничего нового

Различными формами разведки и шпионажа человечество занимается примерно всю свою историю. Там более это касается относительно молодого российского государства. Благо, оно возникло на пересечении важных коммуникаций и всегда обладало чем-то ценным для соседей. Впрочем, и наши соглядатаи учились мастерству у своих западных, восточных и южных партнеров, так что процесс этот был взаимным.

Но все же стоит понимать, что шпионаж именно в современном понимании возник сравнительно недавно – уже после того как национальные государства пришли на смену феодальным, институт репутации стал достаточно весомым, а обладание той или иной технологией стало ценностью номер один. Точной даты такого перехода нет, но условно считается, что во времена Наполеоновских войн с их интернациональной аристократией и не вовлеченным в конфликты крестьянством институт разведки находился в зачаточном состоянии. А вот во времена Большой Игры между Российской и Британской империями он играл уже первостепенную роль.

Как бы то ни было, расцвет шпиономании пришелся уже на двадцатый век и она сопровождала практически всю советскую историю. Несмотря на то, что страдать ею российская власть впервые начала еще при Николае Первом, настоящей осажденной крепостью стал все же СССР. Он постоянно сражался в тех или иных формах с внутренними и внешними врагами, а пропаганда нещадно эксплуатировала этот образ до последних лет существования государства. Опять же, не без помощи реально работавших разведок стратегических противников.

Вместе с распадом Советского Союза, в котором спецслужбы сыграли далеко не последнюю роль, вопрос, казалось, был снят. Но это была лишь временная передышка.

Новая страна, старые враги

Разумеется, распад СССР лишь усилил деятельность всех разведок мира на осколках советской империи, да и сами эти «осколки» не остались в стороне от процесса. Пока на смену холодной войне с ее понятными сторонами пришла неразбериха, все работали против всех, и в этом хаосе такое явление, как шпионский скандал, вряд ли было возможным. Но уже к концу девяностых, когда сформировалась новая российская государственность, тема вернулась в общественный дискурс.

Одним из первых громких процессов стало дело главы российского отделения международной экологической организации «Беллона», капитана первого ранга Александра Никитина, обвиненного в государственной измене в форме шпионажа. Защищать его взялись знаменитые питерские адвокаты Генри Резник и Юрий Шмидт, пресса широко освещала судебные заседания, которые продлились два года, и в 1999 году Никитин был полностью оправдан Санкт-Петербургским городским судом. В те времена оправдательные приговоры еще не были редкостью.

Это дело интересно еще и тем, что стало первым для студента юрфака СПбГУ Ивана Павлова, который впоследствии свяжет свою профессиональную деятельность именно с защитой людей, обвиненных в шпионаже и госизмене.

Он же участвовал в деле военного журналиста-дальневосточника Григория Пасько, который обвинялся в шпионаже в пользу Японии. Тогда вначале удалось добиться приговора по более мягкой статье «злоупотребление служебным положением», затем Пасько все же был признан виновным в шпионаже и получил четыре года лишения свободы, из которых в итоге отсидел чуть более полугода и был освобожден условно-досрочно.

Со временем таких дел становилось все больше, а адвокаты обвиняемых потеряли возможность допроса экспертов на предмет сведений, содержащих гостайну. То есть фактически с тех пор они имеют лишь приблизительное представление о деле своего подзащитного. Оправдательные приговоры стали редкостью, а юристы попытались сделать систему вновь открытой при помощи созданного ими в 2004 году Института, а затем и Фонда развития свободы информации. Он проводил профильные конференции и разрабатывал стандарты открытости для чиновников.

Международная обстановка накалялась дальше, а ощущение осажденной крепости, впервые вернувшееся в дискурс благодаря знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, вскоре стало определяющим фактором в таких вопросах.

По законам военного времени

Отчетливо явление проявилось в ходе российско-грузинской войны 2008 года. Помимо первого «успешного» блицкрига современной России, она запомнилась серией специфических шпионских процессов, ставших беспрецедентными в постсоветской истории.

Во-первых, потому что обвиняемые не имели никакого доступа к гостайне и были, по сути, совершенно случайными людьми. Во-вторых, потому что все они были женщинами, которые имели несчастье оказаться не в то время не в том месте и совершить поступок, о последствиях которого они не могли и подумать.

Их истории однотипны. Женщины увидели перемещения военной техники в Сочи и военного флота в море и имели неосторожность сообщить об этом своим грузинским знакомым, отправив соответствующее СМС. В результате все они были арестованы, причем некоторые лишь через несколько лет после этих событий, а по итогам судебных процессов получили реальные сроки. В частности, жительница Сочи Инга Тутисани была приговорена к четырем годам тюрьмы, продавщица из этого же города Оксана Севастиди получила семь (приговор вступил в силу в 2014 году, а в 2017-м ее помиловалпрезидент Путин), а проводница Адлерского депо Марина Джанджгава – 12 лет.

Следующей вехой стали события, связанные с войной на востоке Украины и аннексией Крыма Россией. Масштаб и риски там были куда большими, поэтому и спецслужбы действовали решительнее. В 2014 году Фонд развития свободы информации был признан иностранным агентом и ликвидирован. Вскоре Иван Павлов вместе с другими юристами, занимающимися такими делами, создал неформальное объединение «Команда-29», в котором цифра 29 отсылает как к статье Конституции о запрете цензуры, так и к главе 29 УК РФ: «Государственная измена, шпионаж, разглашение государственной тайны». Цели у него понятные: защита обвиняемых по этой статье, в том числе и благодаря огласке таких процессов.

Несмотря на то, что на долю оправдательных приговоров в современной российской судебной системе приходится менее одного процента, иногда этого удается добиться даже в таких делах. В частности, за отсутствием состава преступления была оправданамногодетная мать из Смоленской области Светлана Давыдова, которая в 2014 году позвонила в украинское посольство, чтобы сообщить о скоплениях российских военных недалеко от украинской границы.

Все только начинается?

По данным«Команды-29», всего с 2001 года в России было возбуждено не менее 115 уголовных дел, связанных с госизменой и шпионажем. При этом на первое десятилетие приходится лишь 32 из них. Маховик понемногу набирает обороты. Подавляющее большинство обвиняемых – около 91% – мужчины. Значительную долю среди остальных случаев составляли примеры, подобные описанным выше. Но все же чаще всего на скамье подсудимых оказываются не случайные люди, а те, кто в силу своей профессиональной деятельности либо имел доступ к гостайне, либо был причастен к чему-то стратегически важному.

Типичный портрет такого «предателя Родины» со временем меняется.

«Одно время была кампания против сотрудников спецслужб: сотрудников полиции, ФСБ, ГРУ, когда их привлекали за то, что они рассказали иностранцам, где работают», – рассказал журналистам адвокат «Команды-29» Евгений Смирнов.

В последние годы в госизмене чаще всего обвиняют военнослужащих. Количество дел против них составляет 33% от всех вынесенных приговоров. В основном это военные пенсионеры, уже вышедшие в отставку.

Отдельную, все более весомую категорию составляют ученые – как правило, связанные с оборонкой и, опять же, в основном пожилого возраста. Таких дел примерно 20% от общего числа. Некоторые из них, отсидев реальный срок, потом добиваются оправдания через ЕСПЧ, как это сделал физик Валентин Данилов, приговоренный к восьми годам еще в нулевых якобы за шпионаж в пользу Китая.

Но стоит понимать, что реальной картины не знает никто. И не только потому, что судебные заседания по госизмене и шпионажу проходят за закрытыми дверями. До этого они очень долго «зреют» внутри спецслужб. Так, все дела, связанные с войной в Грузии, а их было не менее десяти, стали возбуждаться лишь пять лет спустя, с 2013 года. Сколько их породит присоединение Крыма и конфликт в Донбассе, пока сложно представить. За прошедшие годы было не менее 25 сообщений о задержании российских или украинских граждан, которых подозревают в шпионаже, но это наверняка лишь вершина айсберга.

Даже в тех случаях, когда общественный резонанс превращает их в тему номер один, как это случилось с бывшим корреспондентом «Коммерсанта», а потом советником Рогозина Иваном Сафроновым. В июле будет год с момента его задержания. В мае он отметил, впервые в тюремной камере, свой 31-й день рождения. Его адвокат Иван Павлов, несмотря на всемерную поддержку журналистского сообщества, за это время не смог добиться ни конкретики в обвинении, ни изменения меры пресечения на домашний арест.

2021 год слишком сложен для того, чтобы предсказывать хотя бы ближайшее будущее. Международная обстановка продолжает накаляться, пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис лишь подбросили дров в эту топку. Открываются все новые фронты необъявленной войны, и накрывающая планету новая волна шпиономании – вполне закономерное следствие этих процессов.

Взаимные высылки дипломатов тонут в потоках более горячих новостей. Из самых недавних сенсаций достаточно вспомнить «русский след» в хакерской атаке на американский нефтепровод и даже в скандалес британскими солдатами, которые непотребно вели себя во время учений в Эстонии. Пока шпиономания подогревается со всех сторон, она будет продолжать нарастать.