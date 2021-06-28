В одной из прошлых статей мы обращались к теме Туркестанского восстания 1916 года, упомянув, что кровопролитные события в Центральной Азии стали своего рода первым звонком для последующей волны насилия, которая охватит всю территорию бывшей Российской империи с 1917 года.

Буря Туркестанского восстания охватила практически все народы Центральной Азии, но участие их было далеко не равнозначным. Так, восстание не распространилось широко среди казахов Семиречья, несмотря на тот факт, что казахские политические лидеры впервые сумели преодолеть разногласия и объединиться.

Достаточно умеренное участие казахов объясняется тем, что они давно контактировали с русскими, и поэтому межэтнический конфликт не охватил их в такой же степени, как другие народы. Но, возможно, другим немаловажным фактором, который, впрочем, тоже вытекает из тесного общения казахов с русскими, является наличие развитого казахского национального движения во главе с интеллигенцией, которая предпочитала политические методы для достижения своих долгосрочных целей.

В составе Российской империи территория современного Казахстана административно была разделена на семь больших областей. Уральская и Тургайская области управлялись губернатором Оренбурга. Ак-Мола и Семипалатинск, как часть Степного края, управлялись генерал-губернатором в Омске. Южные земли были частью Семиречья и Сырдарьинской области в составе Туркестанского края. Букеевская Орда входила в состав Астраханской губернии. Кроме того, ряд земель в этих областях были отнесены к казачьим войскам – Оренбургскому, Уральскому, Семиреченскому и Сибирскому.

Российская колониальная политика в этом огромном регионе в начале ХХ века поставила в критическое положение коренное казахское население. Основной проблемой, и на этом настаивали казахские национальные деятели вроде лидера партии «Алаш» Алихана Букейханова, стал аграрный вопрос. Русская крестьянская колонизация Казахстана, начавшаяся в 1870-х, намеренно поощрялась правительством и быстро развивалась со второй половины 1890-х. Только в 1906-1915 гг. около 42 млн гектаров земель коренного населения, которые определялись как государственная собственность (с чем были не согласны сами казахи), были переданы в собственность русских переселенцев.

Такая колонизация вела к упадку животноводства – основного сектора казахской экономики, незаконному присвоению земли, ухудшению положения местного населения и дискриминации казахов в сферах образования и религии. Результатом стал резкий рост напряженности, когда социальное недовольство шло рука об руку с недовольством национальным.

Анализируя колонизаторскую политику в крае, советник переселенческого управления Семипалатинска Е.А. Самойлов писал в 1919 году, что киргизы и казахи систематически разорялись и беднели год за годом. Коренные жители служили аналогом крепостных крестьян для казачьих землевладельцев. Правительство «уничтожило не только своеобразие, но и существование всего киргизского народа» и поощряло межклановую рознь в своих интересах. «Власть имела природу азиатского деспотизма, в то время как народ развратился взятками, насилием и несправедливостью со стороны администрации».

На фоне этой ситуации в начале ХХ века возникает небольшая группа национально-либеральной интеллигенции. Ее участники были тесно связаны с традиционной культурой казахского общества, но при этом также прямо соприкасались с русской и европейской культурой. Они боролись за права казахского населения на землю, самоуправление, сохранение языка, национальной культуры и традиций.

Примечательно, что будущие лидеры «Алаш» получили значительное концептуально-политическое воспитание именно в российских имперских учреждениях, что, с одной стороны, стимулировало их социальный активизм, а с другой – познакомило с европейской и русской культурами. Это дало основание современным исследователям, таким как Дина Аманжолова, прийти к заключению, что российская власть сама ненамеренно воспитала своих противников. Впрочем, это далеко не уникальный случай в истории антиколониальных движений.

Яркий пример этому – сам основатель «Алаш» Алихан Букейханов (1866–1937), который сегодня считается первым премьер-министром казахского национального государства. Букейханов был потомком казахских чингизидов (торе), оба его родителя происходили из очень уважаемых казахских родов. Так, среди его предков по отцу был хан Букей, основавший в 1812 году автономную Букеевскую Орду.

Потомок чингизидов получил сначала техническое образование в Омском училище, а затем в 1894 году окончил экономический факультет Петербургского лесного института. Он и его коллеги позднее работали в статистических экспедициях, которые часто возглавлялись русскими народниками. Такая работа вела к политическому пробуждению молодых казахских специалистов. Так, Букейханов и его товарищи поддерживали идею добровольной и постепенной седентаризации бывших кочевников, чтобы те становились оседлыми. При этом они же выступали за сохранение общинных социальных казахских структур.

Но разорение сельскохозяйственных групп, неподготовленных к новым условиям, бюрократические методы управления, политика русификации, произвол и «бесцеремонное пренебрежение всем священным для населения» привели Букейханова и его товарищей на позиции защитников казахского национализма.

Громом в Казахской степи, как и по всей России, прогремела первая революция 1905 года. Как и по всей стране революция активировала казахскую интеллигенцию. Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов и другие деятели стали авторами, переводчиками и организаторами петиций и телеграмм, адресованных царю и правительству. Самая известная петиция была составлена на Кояндинской ярмарке 1905 г. и подписана 14 500 жителями Семипалатинской области. Наряду с просьбой удовлетворить культурные и духовные потребности, первоочередными требованиями было прекращение выселения казахов с их исконных земель, подтверждение их права на владение землей, а также улучшение местной администрации и суда. Эти положения впоследствии лягут в основу программы «Алаш».

Именно в это самое время казахская интеллигенция разошлась на два политических течения, которые сам Букейханов называл западническим и туркофильским (национально-религиозным). Течение западников, костяк будущей партии «Алаш», видело «будущее киргизской степи в сознательном претворении западной культуры – в самом широком смысле этого слова» и брало за образец российских кадетов (Партию народной свободы). Еще в 1905 году группа предприняла попытку создать Киргизскую конституционно-демократическую партию (ККДП), а Букейханов вступил в ряды российских кадетов. Эта попытка окончилась провалом из-за отсутствия социальной поддержки у казахских кадетов.

Тем не менее, публикация программы ККДП с кратким изложением общенациональных и демократических требований и деятельность казахских кадетов были важны для пробуждения масс и привлечения внимания широкой общественности к статусу переселенцев и инородцев.

Другим важным направлением развития движения было участие его сторонников в деятельности Государственной Думы. Многие из них (включая Букейханова, Беремжанова, Тынышпаева и других) участвовали в работе первых двух собраний Госдумы и пытались улучшить положение казахов парламентскими методами. Но в 1907 году казахи были лишены избирательных прав. Казахская национально-либеральная интеллигенция продолжила работать с депутатами парламента – кадетами и мусульманами – в том числе над подготовкой новых запросов и законопроектов по аграрному вопросу в Степном крае, исходя из признания общинно-бытового владения с учетом специфики особенностей кочевого хозяйствования. Но инициативы шестидесяти, а затем пятидесяти пяти депутатов Думы 14 и 21 июня 1908 г. были отклонены правительством, а сам край (благодаря некомпетентному и несправедливому управлению) на всех парах мчался к трагедии 1916 года.

В 1913 году казахская национальная интеллигенция начинает издавать свою первую газету – «Казах». Ею руководил Букейханов, редакторами были известные поэты А. Байтурсынов и М. Дулатов. Редакция ставила перед собой масштабные культурно-просветительские задачи, и прежде всего определяла будущее казахов как формирующейся нации.

«Чтобы сохранить нашу независимость, мы должны всеми силами и всеми средствами стремиться к просвещению и общей культуре; для этого мы обязаны в первую очередь заниматься развитием литературы на родном языке».

Газета регулярно публиковала новости отечественной и зарубежной жизни, статьи по вопросам истории, просвещения и культуры, художественные произведения. Она обсуждала проблемы местного самоуправления и землепользования, критиковала административные злоупотребления, выступала в защиту социальных прав рабочих и женщин, в духе мусульманского модернизма нападала на «невежество».

«Казах», как ленинская «Искра», формировал важнейшие элементы политической культуры в массах. Газета стала популярной среди молодой казахской интеллигенции, она объединяла ее и побуждала к созданию казахской литературы. В 1914 году у газеты было более 3000 подписчиков, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Турции и Китае. Ее тираж составлял 8000 экземпляров.

Казахское движение еще больше активизировалось в 1911-13 годах. Активно обсуждалась возможность созыва съезда для выработки единой позиции в вопросах землепользования и представительства национальных интересов в государственных органах. Однако редакция «Казаха» на тот момент посчитала, что уровень этнополитических процессов еще не созрел для созыва такого съезда. Вместо этого они считали, что необходимо использовать печать как мощный инструмент для формирования общественного мнения в пользу национального объединения. С этой целью, в частности, Букейханов и его товарищи приняли участие во Всероссийском Мусульманском съезде в июне 1914 года, а также постоянно писали о положении казахов в кадетских и мусульманских органах.

Туркестанское восстание 1916 года члены «Алаш» встретили неоднозначно. Их позиция вызывала споры раньше, и продолжает быть предметом диспутов сегодня. Однако вкратце отметим, что представители «Алаша» реалистично оценивали возможные последствия “бессмысленного и беспощадного” бунта против Российского империи. Их прогноз подтвердился, но попытки предотвратить эскалацию насилия не увенчались успехом.

Сторонники «Алаша» поддержали подчинение указу от 25 июня 1916 года о мобилизации местного населения для работ в тылу и просили не провоцировать власти стихийными действиями. Более того, в газете «Казах» они предложили распространить обязательную военную службу на кочевников, тем самым приравняв их к казакам, в том числе по отношению к земле. Эта идея получила широкую поддержку в Казахстане. По сути Букейханов, работая с мусульманской фракцией Думы, предлагал, чтобы призыв на военную службу учитывал экономические ограничения, религиозные потребности населения и социальную защиту солдат, находящихся в тылу. По замыслу инициаторов это должно было предотвратить дальнейшее развитие восстания. Отметим, что инициативы Букейханова и мусульманской фракции Думы по контролю за мобилизацией казахов имели определенный, хоть и ограниченный успех.

Февральская революция, по словам Байтурсынова, «была правильно понята и с радостью принята киргизами, потому что, во-первых, освободила их от гнета и власти царского правительство и, во-вторых, укрепила их надежды на реализацию собственной заветной мечты – управлять самостоятельно». Через редакцию «Казаха» началась организация комитетов, которые становились первыми казахскими органами национального самоуправления. Они заявили о своей полной поддержке Временного правительства.

Многие представители «Алаша» (А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. Кадырбаев, С. Дощанов, А. Беремжанов, А. Козбагаров, Р. Марсеков и др.) вошли в местные органы Временного правительства и делали все возможное для защиты достижений Февраля, поддерживая демократические реформы новой власти. Букейханов служил комиссаром правительства Тургайской области, а М. Тынышпаев исполнял обязанности члена Туркестанского комитета, комиссара Семиреченской области вместе с О.А. Шкапским.

Весной и летом 1917 года в различных регионах Казахстана прошли областные казахские съезды (самый крупный в Тургае собрал 300 делегатов). А 21–28 июля 1917 года в Оренбурге прошел Первый Всекиргизский съезд (сейчас известен как Первый Всеказахский съезд), на котором была официально учреждена политическая партия «Алаш» Название партии обращалось к имени легендарного первого казахского правителя – Алаш-хана, по имени которого предки казахов назывались тоже Алаш.

Все эти съезды поддержали новую власть и продолжение война до победного конца, ликвидацию устаревшей системы местной администрации и введение земств, всеобщее обязательное бесплатное образование на родном языке и удовлетворение религиозных потребностей населения. Но главным оставался земельный вопрос.

Было предложено экспроприировать земли поселенцев лишь после того, как казахи получат право на землю на основании решений Учредительного собрания. До этого они могли возвращать лишь те земли во владении поселенцев, которые не были заселены. Предлагалось полностью приостановить переселение крестьян в регион.

На том же оренбургском съезде представители всех областей выдвинули требование территориально-национальной автономии в рамках Российской демократической федерации. До этого времени сторонники «Алаша» не выдвигали вопрос об автономии, и появление федералистских настроений среди них отражало влияние центробежных сил, которые тогда уже пробудились по всей империи. Съезд также отправил делегатов на Всероссийский мусульманский съезд, съезд федералистов в Киеве и в Учредительное собрание.

Под влиянием общей радикализации политических настроений и роста национально-освободительных движений в стране «Алаш» в это время смещается влево и окончательно дистанцируется от кадетов. 24 июня 1917 г. газета «Казах» указала, что ни одна программа существующих партий «не соответствует целям казахского общества». В июле Букейханов официально выходит из партии кадетов, сославшись на несогласие со стремлением кадетов сохранить частную земельную собственность и унитарную государственную структуру.

В то же время «Алаш» укреплял связи с партией эсеров, большинством местных советов, а также с сибирскими областниками. С последними у казахских национал-либералов возникло особенное согласие, на основе общих федералистских идей, и до октября 1917 года лидеры «Алаш» не исключали даже возможности вхождения Казахстана в состав Сибирской автономии.

На первом съезде сибирских областников Букейханов заявил: «Мы хотим получить самоопределение вместе с Сибирью». Съезд предложил включить в автономию Сибири «весь Киргизский край, получив свободное выражение поддержки этого со стороны населения в его границах».

Накануне большевистского переворота в октябре 1917 года «Казах» писал: «Сейчас в России политические партии разделились на две группы. Одна группа довольна сегодняшними достижениями. Вторую группу они не устраивают... сознательная и лучшая часть народа России поддерживает первых».

Таким образом, за лето 1917 года группа вокруг газеты «Казах» прошла эволюцию от культурно-просветительской деятельности и оппозиционного либерализма до политических структур с четко выраженной национально-демократической повесткой.

Этот процесс был тесно связан с выборами в Учредительное собрание. В каждой области по решению первого Всеказахского съезда были утверждены единые списки кандидатов.

Хотя разработка проекта партийной программы была отложен (его авторы не успели вовремя уложиться), к 5 октября 1917 г. казахи выдвинули кандидатов в Учредительное собрание от партии «Алаш». Партия еще не была до конца создана, но уже играла организующую роль в предвыборной кампании за казахское общество. В то же время в различных городах и областях создавались партийные органы. По некоторым оценкам, партия насчитывала 5000 человек. 21 ноября 1917 г. в издании «Казах» был опубликован проект устава и программы партии «Алаш».

Приоритетными объявлялись задачи общедемократического характера: всеобщее избирательное право, пропорциональное национальное представительство, Федеративная Демократическая Республика Россия с президентом и законодательной Думой во главе, равенство конституционных автономий, демократические свободы, отделение церкви от государства, равные права на языки и другие.

Этот проект так и не был принят. После октября 1917 года социальные катаклизмы уже не позволяли заняться партийным строительством. Вместо этого усилия были брошены на создание первого казахского национального правительства. Сегодня среди историков существует мнение, что именно отсутствие жесткой дисциплинированной организации наподобие большевистской партии сыграло свою роль в крахе Алаш-Орды, первого казахского автономного правительства.

Как бы там ни было, в конце 1917 года «Алаш» получил ошеломляющее большинство голосов на выборах в Учредительное собрание. «Алаш» обошел всех соперников, включая казахских социалистов из партии «Уш жуз». В Семипалатинском уезде список «Алаша» набрал 85,5 процента голосов, в самом Семипалатинске – 33,3%, в Тургайском районе 75%, в Уральском районе 75%, а в Семиреченском районе вместе с другими мусульманами 57,7%.

Успех партии был обеспечен многолетней работой с прессой и выдвинутыми лозунгами, которые учитывали как социальные чаяния казахов, так и национальные требования.

Учредительное собрание, как известно, не решило никаких проблем, да и вскоре было распущено пришедшими к власти большевиками, которые не собирались отдавать власть никакой «учредиловке». Поэтому уже в декабре 1917 года в Оренбурге проходит второй Всекиргизский съезд, на котором провозглашается создание Автономии киргизских областей. Эта автономия под управлением Алаш-Орды войдет в историю как первое казахское национальное государственное образование.