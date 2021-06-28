О признаках того, что Китай может уйти от прежней ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону идеи применения атомного оружия в рамках регионального конфликта, американские официальные лица заявляют публично. В частности, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол выразил уверенность, что КНР способна удвоить свой арсенал к концу десятилетия и даже создать новые виды оружия массового уничтожения. «Они, возможно, уходят от своего традиционного взгляда, заключающегося в минимальном сдерживании, к тому, чтобы утверждать, что ядерные вооружения могут потребоваться в региональном конфликте», – отметил он, выступая на конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

Эту точку зрения разделяет и директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер. Он отмечал, что Пекин и Москва существенно увеличат в течение следующего десятилетия объем своих ядерных арсеналов. По его словам, это переворачивает все прогнозы.

«В прошлом году РУМО предсказывало, что Китай по меньшей мере удвоит за нынешнее десятилетие свой ядерный арсенал, который, как предполагается, насчитывает 200 с небольшим боезарядов. С тех пор Пекин ускорил расширение своего ядерного арсенала и находится на пути к тому, чтобы превзойти наши предыдущие прогнозы относительно вероятного размера арсенала к концу текущего десятилетия», – пояснил Берриер.

Пекин задает темп

Подобная ситуация ставит перед США вопрос, стоит ли наращивать свой потенциал, чтобы угнаться за соперником. Отвечая на этот вопрос на июньских слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли пояснили, что нынешний стратегический ядерный арсенал выглядит адекватным всем угрозам.

«Наше намерение заключается в том, чтобы оставаться заслуживающими доверия, несмотря на любое развитие событий, – указал шеф Пентагона. – Наша цель заключается в том, чтобы гарантировать, что у нас имеются средства для отражения любой угрозы, исходящей от Китая, России или кого бы то ни было».

Эту позицию поддержал Милли, отметив, впрочем, что уже согласованные американским руководством темпы развития арсеналов также выглядят оправданно.

«Если мы продолжим в полной мере модернизировать триаду, то сейчас и в будущем потенциал стратегического ядерного сдерживания США будет полностью адекватен сдерживанию любого противника, включая Китай, – заявил военачальник. – Даже если Китай удвоит то, что у него имеется сейчас. У меня нет никаких сомнений. Однако сдерживание, как вы знаете, требует не только средств и воли, но и поддержания связи с противником, чтобы тот понимал наличие у вас этих средств и воли. Это сложное уравнение, но я полностью уверен, что наши ядерные системы сегодня адекватны, а после полной модернизации будут адекватны и в перспективе».

В Китае эти оценки предсказуемо отвергают. Так, государственное издание Global Times называет высказывания военачальников «пакетом лжи», цель которого обмануть американскую общественность и создать впечатление, что США и КНР втянуты в гонку вооружений.

Уравнение безопасности

Администрация экс-президента США Дональда Трампа увязывала переговоры о будущей формуле контроля над вооружениями между США и Россией с участием в них Китая: Москве отводилась роль посредника, который якобы имеет возможность склонить своего восточного партнера к некой сделке с Вашингтоном. Но у администрации Джо Байдена, похоже, такой жесткой увязки в позиции нет.

Выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заметил, что России и Америке пришлось при предыдущей администрации пройти «через череду не просто непродуктивных, а даже контрпродуктивных дискуссий по вопросу возможного участия Китая».

«Наша фундаментальная позиция состоит в том, что нам следует стараться делать больше в этой области на двустороннем уровне с США, а не приписывать другие страны ядерной «пятерки», хотя я не раскрою секрета, если скажу, что в наших интересах включение арсеналов Великобритании и Франции как ближайших союзников США в будущее уравнение безопасности», – пояснил российский дипломат.

В связи с этим остается под вопросом, что предпримут в Вашингтоне, чтобы «обуздать» Пекин. Выступая на Конференции по разоружению в Женеве, госсекретарь США Энтони Блинкен заметил, что «Соединенные Штаты будут требовать большей прозрачности относительно провокационных и опасных программ Китая по созданию вооружений, а также продолжат усилия, направленные на снижение угрозы, которую представляет их ядерный арсенал». Однако в этом мало конкретики.

Прогнозы же, согласно которым Китай готов применить атомное оружие в региональных конфликтах, вероятно, потребуют от США значительного усиления в тех районах по соседству с КНР, которые, с их точки зрения, представляют наибольшие риски. Это означает, что трения вокруг Южно-Китайского моря в ближайшее время могут только усилиться.