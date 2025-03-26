Корреспондентка российского «Первого канала» Анна Прокофьева погибла при подрыве на мине в Белгородской области. По данным телеканала, автомобиль с его сотрудницей на борту в ходе выполнения «редакционного задания» наехал на «вражеское взрывное устройство» недалеко от границы с Украиной. По данным телеграм-каналов, подрыв произошел в селе Демидовка.

Прокофьевой было 35 лет. Она регулярно освещала события на украинских территориях, контролируемых Россией, а незадолго до гибели работала в Судже над репортажем о выходе украинских войск из Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в «массовом» целенаправленном преследовании российских журналистов.

За день до этого Москва обвинила Украину в обстреле съемочной группы в Луганской области. Тогда погибли двое журналистов — Александр Федорчак и Андрей Панов, а также их водитель Александр Сиркели.

В Киеве не комментировали эти инциденты.