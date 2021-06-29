11 июня 2021 года стало известно о том, что депутат Государственной Думы Константин Затулин внес в нее проект закона о «Репатриации в Российскую Федерацию». И этот проект сразу вызвал большой резонанс, потому что содержащиеся в нем формулировки дали основания для множества кривотолков и обвинений, как обоснованных, так и не очень.

Помимо введения им требования для желающих репатриироваться в Россию неграждан свободно владеть русским языком, больше всего нареканий вызвало предложение ввести в закон перечень народов, представители которых будут иметь такое право. Вот как оно выглядит в этом проекте:

– государствообразующий народ (русские);

– представители белорусского и украинского народов, связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры;

– представители народов, проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории Российской Федерации;

– представители коренных малочисленных народов, входящих в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации;

– представители иных исторически проживающих на территории Российской Федерации народов.

Перечень народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, в целях настоящего закона утверждается Правительством Российской Федерации».

Порассуждаем о том, что не так с этим перечнем и в целом законопроектом Затулина и как могло бы выглядеть корректное изложение его идеи, если очистить зерна от плевел.

Как нельзя

Во-первых, перечислив народы, принадлежность к которым может дать право на репатриацию в России при наличии других условий (в числе которых свободное владение русским языком), Константин Затулин не указал, как будет устанавливаться принадлежность к ним. А в данном вопросе возможны две крайности.

Например, когда Владимир Путин недавно комментировал внесенный Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины, он вопрошал: «Как быть людям со смешанной кровью? ...Что делать с этими людьми? Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?» В России эта проблема снята статьей 26 ее Конституции, в которой указано, что каждый вправе выбирать себе любую национальность или не выбирать никакой. И это логично, постольку поскольку внутри страны, для ее граждан и иных находящихся на ее территории лиц, национальность юридически не дает никаких прав и преимуществ. Фактически, конечно, может, но юридически нет.

Однако, если национальность будет давать право на получение российского гражданства теми, у кого его нет, или переселение в Россию, это уже явно будет другая история. Потому что вряд ли российские граждане будут счастливы, если завтра десятки миллионов жителей Африки, Южной или Восточной Азии или других не сильно близких им континентов и стран объявят себя русскими или представителями других народов, имеющих право на репатриацию, выучат русский язык и потребуют их переселить в Россию.

Так как же тогда решить эту проблему? Законы тех стран, которые предоставляют представителям определенных народов право на репатриацию на их историческую родину, позволяют сделать это без «измерения черепов». Например, в израильском законе о возвращении говорится, что право на него предоставляется как еврею (рожденному от матери-еврейки или принятому в иудаизм), так и «ребенку и внуку еврея, супругу/супруге еврея и супругу/супруге детей и внука еврея». В польском законе говорится о том, что у желающего репатриироваться в Польшу «хотя бы один из родителей или дедушка / бабушка либо прадедушка и прабабушка были польской национальности». В проекте Константина Затулина об этом не говорится вообще ничего, в связи с чем его закон напоминает боеголовку без средства доставки.

Во-вторых, Константин Затулин называет русских «государствообразующим народом», и, по общему мнению, таким их сделали поправки в Конституцию России от 2020 года. Но с этим, на самом деле, не все так однозначно. Если говорить точно, то соответствующая поправка выглядит так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». И даже если считать, что в ней имеется в виду русский народ (в пользу чего говорит один из фрагментов соответствующего разъяснения Конституционного суда), то далеко не очевидно, русский народ в каком именно смысле там имеется в виду? Ведь сам Владимир Путин, например, писал об этом следующее: «Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой – чужой» определяется общей культурой и общими ценностями. Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности». Так каким же тогда образом определять принадлежность к русскому народу?

В-третьих, совершенно непонятно, почему какие-то особые права предлагается дать представителям белорусского и украинского народов, имеющих свои международно признанные государства? Это объясняется тем, что они связаны с русскими «общностью исторической судьбы и культуры», хотя очень многие представители этих народов сегодня с этим бы поспорили. Но ведь с таким же успехом можно сказать, что эстонцы и финны связаны общностью культуры с российскими финно-уграми, монголы — с бурятами, тувинцами и калмыками, тюркские народы всего мира – с российскими тюрками и т.д. Почему же тогда такие привилегии предоставляются только славянским народам, если в Конституции России провозглашается принцип «равноправия и самоопределения народов»?

В-четвертых, крайне неудачно, если не сказать больше, сформулирован пункт о народах, «проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории Российской Федерации». Понятно, что имелись в виду татары, башкиры, чуваши, якуты, калмыки, буряты и т.д. Но тогда так и стоило написать – «титульные» или «республикообразующие» народы соответствующих национально-территориальных образований, что не равно всем проживающим в них сегодня народам. Среди последних могут быть и китайцы, и выходцы из Африки или южной Индии, но вряд ли Константин Затулин имел в виду их.

Наконец, последний по расположению, но не по значимости сомнительный пункт – это «представители иных исторически проживающих на территории Российской Федерации народов». Константин Затулин давно известен как открытый и последовательный лоббист армянских интересов в российской политике. Так что легко можно представить, что одним из первых таких народов станут армяне – на том основании, что они уже несколько веков как живут на Дону или в Кубани. Но ведь точно так же в Дербенте давно живут азербайджанцы, в Астрахани – казахи, в Поволжье веками жили немцы, давно и повсеместно слились с российским ландшафтом евреи. И сегодня среди российских граждан, в том числе видных и известных, есть представители всех этих национальностей, которые представлены в различных отраслях российского бизнеса, медиа, политике, культуре и т. д. Станет ли это основанием для предоставления российского гражданства их соплеменникам, не живущим в России? И как будет решаться, каким народам это право давать, а каким нет?

Как можно

Если подходить к идее о репатриации, то есть возвращении соотечественников на историческую родину, последовательно, то к ней могут быть всего два подхода.

Первый пытается выдерживать действующее российское законодательство о соотечественниках и гражданстве, которое вообще выводит национальность за скобки и наделяет таким правом исключительно тех, чьи предки жили на территории РФ/СССР/Российской Империи, обладая их гражданством/подданством, а также тем, кто при этом является «носителем русского языка».

Второй подход – наделять таким правом представителей определенных народов, как это делают Израиль и Польша. Однако, в отличие от них, Россия является федеративным и многонациональным (а не просто многоэтническим) государством, поэтому в таком случае нужна какая-то последовательность и логика в том, какие народы могут считать ее своей исторической родиной. И кстати, раньше такой пункт был в законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», в статье 2 которого говорилось, что «национальности Российской Федерации – национальности людей, основные территории расселения которых находятся в Российской Федерации». Но в 2010 году он был из этого закона изъят.

По идее, если Константин Затулин придерживается второго подхода, было бы логично добиваться возвращения этого пункта и отталкиваться от его определения. Но, кстати, с этим плохо вяжется его желание ужесточить требование к желающим репатриироваться в Россию свободно владеть русским языком. Ни в Польше, ни в Израиле такого требования нет (у последнего вообще нет требования к знанию госязыка). Конечно, можно предположить, что таким образом Константин Затулин хотел отсечь ближневосточных черкесов или финских татар, которые сегодня не знают русского языка, но на самом деле этот подход может ударить и по все большему числу самих этнических русских, которые, живя и рождаясь уже не в первом поколении в странах дальнего зарубежья, тоже владеют русским далеко не свободно.

В общем, приходится констатировать, что в своем законопроекте о репатриации Константин Затулин смешал разные принципы, не выдержав ни один из них, что в итоге и создало почву для небезосновательных обвинений в предвзятости и этническом лоббизме в адрес его и его законопроекта.