В США 142 историка определили худшего президента за все время существования страны. По результатам исследования, проведенного по заказу канала C-SPAN, одним из них стал Дональд Трамп.

По мнению исследователей, особенно низкую оценку заслужили его «моральные и административные качества». При этом они оценили его дар убеждения и компетентность в вопросах экономики.

Трамп занял 41-е место из 44. Президент Гровер Кливленд фигурирует в списке дважды – он был 22-й и 24-й главой американского государства.

В лидерах, как и всегда, оказался Авраам Линкольн, вместе с ним в первую тройку вошли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. В десятке лучших также значатся Джон Кеннеди, Рональд Рейган, а замыкает ее Барак Обама.

Билл Клинтон занял 19-ю позицию, Джордж Буш-младший – 21-ю, Ричард Никсон – на 31-м месте. Рейтинг составлялся по сумме баллов из десяти позиций, туда вошли в том числе моральные качества, административные и лидерские способности, успехи во внешней политике и экономике, дар убеждения.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп нанес колоссальный ущерб международным отношениям страны . «Я только что, кстати, вернулся из Европы (...) И вот итог. Я знаю, что вы все понимали, какой колоссальный ущерб международным связям нанес тот, кто сидел в этом кресле передо мной», – заявил Байден, намекая на своего предшественника.

Бывший президент США Барак Обама тоже неоднократно подвергал своего преемника на посту жесткой критике.

Автор книги Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump («Битва за душу: внутри кампании демократов по уничтожению Трампа») Эдвард-Исаак Довер пишет, что изначально Обама отдавал предпочтение Трампу, когда тот боролся за роль кандидата от Республиканской партии на президентских выборах с сенатором от штата Техас Тедом Крузом, однако позже переменил свое мнение.

«Я не думал, что будет настолько плохо. Я не думал, что мы получим эту расистскую сексистскую свинью», – заявлял политик позже в ходе общения со спонсорами кампании демократов.