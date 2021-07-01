ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
В каждой пятой квартире в России побывали грабители во время отпуска хозяев
От ограбления квартиры во время отпуска не спасут ни консьерж, ни сигнализация, уверены большинство россиян. У 34% опрошенных отдыхающих затапливают жилье соседи сверху, у 8% в квартире или доме случился пожар, а у 3% – утечка газа
В каждой пятой квартире в России побывали грабители во время отпуска хозяев
Фото: ТАСС/Imago / Others
1 июля 2021 г.

Квартиры 22% россиян были ограблены, пока они отдыхали, показало исследование компании «Delta Системы безопасности», отмечают РИА «Новости». При этом почти половина (48%) россиян никогда не сталкивались с грабежами во время длительного отпуска. Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. граждан страны.

Почти треть – 34% – респондентов заявили, что во время отпуска или длительного отсутствия их затапливали соседи сверху. 17% сообщили о незаконном проникновении в их жилье. У 8% за время отпуска в квартире или доме случился пожар, у 3% – утечка газа.

Из результатов исследования следует, что 61% опрошенных просят друзей, родственников или соседей проверять квартиру во время их отсутствия. Из них 34% просят это делать несколько раз в неделю, 31% – каждый день, 26% – раз в неделю, 9% – раз в несколько недель.

Всего 4% россиян считают, что их квартиру может защитить наличие консьержа в доме. 10% заявили, что наемный работник может пропустить какие-то нештатные ситуации, 42% – что консьерж не в состоянии обеспечить безопасность квартир.

Также не все участники опроса считают решением проблемы установку сигнализации. 31% опрошенных заявили, что даже при наличии системы безопасности все равно просят знакомых проверять квартиру. 46% доверяют сигнализации, но все равно опасаются непредвиденных ситуаций. 23% полностью полагаются на свою систему безопасности.

Ранее аналитики из британской полиции посоветовали отдыхающим воздержаться от публикации снимков с отдыха, поскольку это может повысить вероятность ограбления их дома.

По словам специалистов, все больше преступников используют социальные сети для поиска объектов недвижимости, которые будут пустовать в определенное время. Таким образом они могут узнать адрес туриста и, убедившись, что дом пуст, воспользоваться этим.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us