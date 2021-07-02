Масштабные спортивные мероприятия всегда привлекают миллионы зрителей во всем мире. Богат или беден человек, близок ему спорт или нет – красивое дорогое шоу не оставляет равнодушными многих людей. Но любое большое шоу – это всегда большие деньги и власть, а власть влечет за собой интриги, политику, махинации и преступления.

Допинг: начало

Победы и достижения в профессиональном спорте достаются тяжелой ценой. Тема искусственного стимулирования организма для достижения максимальных результатов, известная сейчас как допинг, существовала на протяжении всей истории спортивных состязаний. Победитель получал деньги, положение в обществе, недвижимость, связи и благоволение власти. В современном мире положение дел осталось прежним.

Например, еще в Древнем Риме лошадей поили слабоалкогольным напитком, что помогало им одерживать победы в гонках на колесницах. С развитием фармакологии и прикладной наркомании в дело пошли опиумсодержащие составы. Двуногие же спортсмены в различное время употребляли виски, настойки на листьях коки, почти смертельные дозировки стрихнина и другие средства, подстегивающие организм на какое-то время. Официальным же началом эры допинга можно назвать 1935 год, в котором был выпущен инъекционный тестостерон. На сегодняшний день фармакология настолько прочно вошла в спорт, что стала его неотъемлемой частью.

С развитием прогресса изначально не самые честные методы достижения высоких результатов, официально не приветствуемые и тогда, и в нынешнее время, многократно увеличились. В связи с этим все заинтересованные спортивные функционеры и регуляторы были вынуждены строить многоуровневую систему допинг-контроля, позволяющую выявлять нарушителей. Но, как и всегда, схемы обхода этих систем стали более изощренными, в них зачастую задействованы многие структуры и ресурсы на уровне государств и правительств, а также высших спортивных функционеров.

Скандал столетия

Новое тысячелетие ознаменовалось самым крупным на текущий момент допинговым скандалом в истории спортивных соревнований, продолжающимся уже несколько лет. Все началось с двух документальных фильмов-расследований на немецком телеканале ARD, вышедших в 2014 и 2015 году. В первом фильме легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник WADA, рассказали о широкомасштабных нарушениях антидопинговых правил в российском спорте под покровительством чиновников высшего уровня, включая министра спорта РФ Виталия Мутко. Это положило начало международному расследованию, которое повлекло за собой пересмотр результатов Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и в Сочи в 2014.

Речь шла о подмене биоматериалов атлетов в российских антидопинговых лабораториях, которые носили массовый и систематический характер. Уровень махинаций не оставлял сомнений касательно вовлеченности в этот процесс российских чиновников от спорта высшего уровня.

По итогам международный комитет WADA начал свое расследование, результаты которого были опубликованы в ноябре 2015 года. На их основании было рекомендовано дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию, а также отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Помимо этого комиссия выявила коррупцию в самой ассоциации, и ее тогдашний руководитель Лами Диск был вынужден выйти в отставку и впоследствии был арестован французской полицией. Отчет комиссии WADA дал толчок широкомасштабным расследованиям и стал спусковым крючком к ряду событий с непредсказуемыми последствиями, потрясшими весь спортивный мир.

Разоблачение допинговых махинаций в российском спорте напоминает лавину. Отставки спортивных чиновников, дисквалификация отдельных спортсменов и целых сборных, запрет на проведение таких международных соревнований, как ЧМ по спортивной ходьбе в Чебоксарах, ЧМ по легкой атлетике среди юниоров в Казани, или полная дисквалификация всей сборной по легкой атлетике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В январе 2016 года WADA публикует вторую часть отчета, в которой упор делается на коррупцию в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и упоминается связь Лами Диана с Владимиром Путиным. Вскоре после этого при невыясненных обстоятельствах с разницей в несколько дней скоропостижно скончались председатель исполнительного Совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев.

«Побег из курятника»

Скандал подогрела отставка и отъезд в США директора российского «Антидопингового центра» Григория Родченкова. В мае 2016 года он и Брайан Форель опубликовали открытое письмо на имя главы Международного олимпийского комитета и главы WADA, в котором выразили готовность представить доказательства поддержки российским государством масштабной допинговый программы.

В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Родченкова по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Расследованием его показаний занялся независимый эксперт Ричард Макларен, результаты которого были также опубликованы.

В частности, в докладе подтверждается, что российская власть, в лице Министерства спорта и ФСБ разработали механизм подмены в лабораторных условиях биоматериалов российских спортсменов. «Грязный» материал подменяли, результаты подтасовывали. Речь шла о вопиющих цифрах: в период с 2012 по 2015 годы были подтасованы 89% из 643 позитивных тестов в 30 видах спорта. В докладе упоминается имя Виталия Мутко, на тот момент являвшегося министром спорта РФ. По мнению авторов доклада, сеть подмены биоматериалов начала развиваться в 2011 году после неудачи российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере.

Доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Естественно, российские спортивные функционеры, МИД РФ и другие заинтересованные лица не могли не отреагировать на подобные обвинения. Поэтому было принято решение включить Григория Родченкова и его семью в международную программу по защите свидетелей. Место пребывания его на данный момент засекречено, а внешность изменена.

Преступление и наказание

Российские чиновники и политики всех уровней резко выступили и продолжают выступать против применяемых мер и санкций к российскому спорту, считая это политическим давлением на Россию. Так, Виталий Мутко в ходе беседы с журналистами заявил: «Это все попытка создать сегодня образ оси зла, но это потому, что мы такая великая спортивная держава». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг осведомленность Владимира Путина о допинговых махинациях. «Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть».

Несмотря на это, Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, он обязал выплатить штраф в размере 1,27 млн долларов США в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования. Атлетам РФ разрешено выступать под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также на ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году.

Естественно, Российская Федерация попыталась оспорить решение. В результате Спортивный арбитражный суд в Лозанне в декабре 2020 года смягчил решение WADA, подводя окончательный итог многолетнему расследованию. Теперь РФ запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных состязаний на два, а не четыре года, как говорилось в предыдущем решении. Остальные же санкции остались без изменений, включая запрет на посещение мировых спортивных состязаний официальными делегациями РФ, Президентом РФ, членами Кабинета министров, Государственной думы, сенаторами, главами республик и спортивными чиновниками.

Госдеповские печеньки

Кроме решения WADA, на произошедшее отреагировали другие страны-участницы спортивных соревнований. Так, в частности, Дональд Трамп, будучи Президентом Соединенных Штатов, подписал закон, названный именем Григория Родченкова. Согласно ему, власти США могут привлекать к уголовной ответственности на территории любой страны мира лиц, в отношении которых возникли подозрения в их причастности к допинговому сговору. Закон предусматривает наказание за данное преступление в виде штрафа в 1 млн долларов и тюремного заключения на срок до 10 лет.

Подписание этого акта вызвало резкую критику со стороны России. Например, по мнению Сергея Алексеева, председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, страна-хозяйка мероприятия может даже экстрадировать подозреваемого, если у нее есть соответствующий договор с США. «Помимо своей справедливой цели борьбы с допингом «акт Родченкова» может стать инструментом давления или даже устранения соперников американских сборных на международных соревнованиях», – подчеркнул Алексеев.

В свою очередь в WADA озабочены экстерриториальным характером закона, считая, что «некоторые важные составляющие этого постановления будут иметь непредвиденные последствия и подорвут глобальные правовые рамки борьбы с допингом, признанные на сегодняшний день 190 государствами, включая Соединенные Штаты». Впрочем, несмотря на некоторую спорность, «акт Родченкова» применяется и сейчас.

Подытоживая вышесказанное, очевидно, что допинг как явление никуда не исчезнет. Суть же вскрытых махинаций наглядно демонстрирует мировому сообществу недопустимость вмешательства и поощрения государством преступных деяний, связанных с допингом, попрания международных правил и законов.