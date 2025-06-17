Иран заявил, что применил новую малозаметную ракету в ходе удара 16 июня, которая обошла израильские системы ПВО и достигла цели незамеченной. По данным Минобороны страны, ракета не была обнаружена до момента попадания, что стало ударом по репутации израильского «Железного купола‎»‎.

Иранские государственные СМИ сообщили, что ракетная атака сопровождалась масштабным ударом сотен дронов, нацеленным на Тель-Авив, Хайфу и другие крупные города и военные объекты. В командовании сухопутных войск Ирана заявили, что Тегеран намерен усилить атаки в ближайшие часы.

КСИР также сообщил, что ракеты были запрограммированы так, чтобы сбивать с толку израильские системы ПВО — «‎Железный купол»‎, «‎Пращу Давида»‎и «‎Стрелу»‎. По их версии, израильские перехватчики ошибочно нацеливались друг на друга, что позволило части иранских ракет пробить оборону. В результате удара были разрушены жилые дома в Бат-Яме (недалеко от Тель-Авива), а также корпуса в институте Вайцмана в Реховоте, пострадал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и жилые здания в Тель-Авиве.

Баллистические ракеты достигают скоростей свыше 3000 км/ч и управляются только на начальном этапе, что снижает их точность, но делает крайне трудными для перехвата, уточнили в КСИР.

Армия Израиля утверждает, что лишь 5–10% иранских ракет прорвали защиту и ударили по жилым районам, несмотря на общую эффективность перехвата в 80–90%. Однако Тель-Авив и ранее скрывал точные данные о своих потерях и пострадавших, намеренно занижая ущерб.

Эскалация началась после того, как Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки Тегеран ответил масштабным ракетным ударом. Обе стороны подтвердили потери и разрушения, но заявили, что ущерб ограничен. В Иране, по официальным данным, больше 240 погибших, в Израиле — 15 человек.

Международная реакция не заставила себя ждать. Турция, Россия и подавляющее большинство арабских и мусульманских стран назвали израильские удары «непровоцированной агрессией» и выразили поддержку Ирану.



