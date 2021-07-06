«Израильские арабы» – граждане Израиля арабского происхождения в мае-июне 2021 года оказались в центре внимания экспертов и мировых СМИ. Это было вызвано двумя причинами. Во-первых, участием арабов Израиля в массовых протестах против правительства в ходе майского палестино-израильского конфликта, в котором израильские арабы фактически поддержали ХАМАС.

Эти акции привели практически к потере контроля Тель-Авивом над некоторыми городами и районами, где вспыхнули столкновения арабов с силами правопорядка и еврейским населением. Кроме того, забастовка, начатая арабскими гражданами страны, спровоцировала коллапс во многих сферах экономики страны.

Во-вторых, арабская израильская партия исламской направленности Raam впервые в истории вошла в правящую коалицию и приняла участие в формировании в июне 2021 года нового правительства Израиля, известного как правительство Беннета-Лапида.

Таким образом, арабы Израиля продемонстрировали, что они готовы поддерживать своих палестинских соплеменников в их конфликте с еврейским государством, даже если это будут силы ХАМАС, которые ранее рассматривались ими как чрезмерно радикальные. В то же время арабы Израиля, точнее их часть, заявила о себе как о сугубо израильской политической силе, способной действовать в рамках существующих государственных институтов Израиля и пытаться изменить положение арабского населения путем активного участия в политической жизни страны.

Собственно граждане Израиля арабского происхождения имеют особое положение в государстве. Так, они не подлежат призыву в вооруженные силы. Однако израильские арабы могут добровольно служить в рядах израильской армии, служб безопасности и правопорядка. Например, до сих пор существуют целые подразделения из арабов-бедуинов, проживающих в основном в пустыне Негев, в частности, 585-й батальон Гдуд-Сиюр Мидбари, в котором служат исключительно арабы-бедуины. Также в армии и полиции есть формирования, состоящие из арабов-друзов.

Арабское мусульманское население Израиля пользуется собственным законодательством, которое опирается на существовавшие еще в Османском государстве правовые традиции на основании норм шариата. Хотя многие положения подверглись ревизии, а с 2001 года у израильских арабов-мусульман появилась возможность действовать в обход шариатских судов, исламское законодательство по-прежнему является основным источником гражданского и семейного права для израильских арабов-мусульман.

Что касается участия арабских партий в политической жизни Израиля, то отсчет этому следует вести с 1949 года, когда был избран Кнессет 1-го созыва, в котором арабы были представлены двумя депутатами от партии «Демократический список Назарета», которая в свою очередь финансировалась и была частью победившей на выборах МАПАЙ.

Также следует упомянуть 1990-е годы, когда правительство лидера левой Лейбористской партии Ицхака Рабина было на грани краха, арабские партии вмешались, чтобы предотвратить вотум недоверия.

Тогда же в 1996 году и появилась партия Объединенный арабский список (ОАС), также известная как Raam, которая в свою очередь была южной фракцией более широкого «Исламского движения» (ИД).

Собственно, решение южной фракции принять участие в выборах привело к серьезным разногласиям и расколу в «Исламском движении», где «северная» и «южная» фракции или ветви этого движения превратились в самостоятельные организации. «Северная» ветвь, возглавляемая Риядом Салахом, настаивала на бойкоте выборов.

В 2003 году руководители «северной» фракции были арестованы по подозрению в связях с ХАМАС, но вскоре большинство из них были освобождены. Однако в ноябре 2015 года правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху объявило «северную» ветвь ИД вне закона из-за их тесных связей с ХАМАС.

Вместе с тем глава Шин Бет (Шабак – Служба безопасности Израиля) Йорам Коэн возражал против решения Кабинета министров объявить «северное» отделение вне закона. По его словам, не было никаких доказательств, связывающих эту партию с террористическими атаками, и это решение может рассматриваться как посягательство на политические права арабского меньшинства Израиля. По словам Коэна, запрет движения принес «больше вреда, чем пользы».

«Южное» отделение ИД, теперь более известное как Raam или ОАС, смогло сохраниться в легальном поле. Этому способствовали и различные примирительные жесты этой организации.

Например, в 2007 году в ответ на комментарии президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о Холокосте, где он определил этот геноцид как «европейский миф», лидер «южной» ветви ИД Абдуллах Нимр Дервиш раскритиковал подобные заявления как не соответствующие действительности. Он также указал, что различные антисемитские тексты, получившие распространение в мусульманском мире, противоречат истинному духу ислама.

В состав этой фракции также в 1999 году вошла «Арабская демократическая партия», с которой ОАС участвовал в одном списке на выборах 1996 года. На выборах 2006, 2009 и 2013 годов Raam также баллотировался в едином списке с «Арабским движением за обновление» (Тааль), которое присоединилось к ОАС и в феврале 2021 года.

Появившись как исламская организация, эта фракция стала выступать не за внедрение и распространение исламских норм, но за сохранение уже существующих исламских основ арабского общества (в данном случае действующей исламской системы судопроизводства в Израиле и образа жизни израильских арабов, их традиций). При этом данное направление деятельности перестало быть доминирующем в деятельности Raam, который сосредоточился на более «приземленных» вопросах, общих для всех израильских арабов вне зависимости от их вероисповедания – мусульман, христиан или друзов.

В частности, Raam, не выступая против собственно существования Израиля в качестве государства как для евреев, так и арабов, поддерживает создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме, за прекращение оккупации и демонтаж поселений. Партия также добивается освобождения палестинских заключенных и восстановления прав на возвращение палестинских беженцев.

Raam поддерживает стремление израильских арабов быть признанными в качестве национального меньшинства, чтобы их права были закреплены в конституции. Движение также призывает закрыть пробелы в арабской образовательной системе и поддерживает как создание арабского университета, так и развитие промышленных зон вблизи арабских общин.

Также лидер Raam Мансур Аббас озвучивал в качестве условий участия в правящей коалиции и собственно те тезисы, которые по-прежнему заставляют считать эту партию консервативным движением исламской направленности. Это касалось, например, необходимости сохранения мусульманского образа жизни для израильских арабов-мусульман или, чтобы новое правительство не включало в свои основные принципы какие-либо законы, поддерживающие ЛГБТ-сообщество. Однако позже часть подобных требований была снята.

План действий Raam был озвучен Аббасом в самом начале июня 2021 года. В частности, он сделал акцент на том, что его партия будет добиваться развития и инвестиций в район пустыни Негев на юге Израиля, так как именно там находится база поддержки Raam, которая опирается на бедуинские общины. Туда должно быть направлено более 53 миллиардов шекелей (16,3 миллиарда долларов), которые пойдут в том числе на программы развития арабского общества.

Беннет и Лапид также пообещали выделить 30 миллиардов шекелей в течение пяти лет в фонды экономического развития арабских общин, а 2,5 миллиона шекелей (770 000 долларов США) на борьбу с насилием и организованной преступностью в арабском обществе. Еще 20 миллионов шекелей (6 миллионов долларов) будут инвестированы в течение следующих 10 лет на восстановление разрушающейся инфраструктуры в арабских городах и поселках.

По словам главы Raam, три непризнанных бедуинских деревни – Абда, Хашм-аль-Зена и Рахма –должны быть легализованы решением правительства. Партия заявила, что она также заставила коалицию пойти на обсуждение внесения поправок в спорный «Закон Каменица» от 2017 года, который направлен против «незаконного» арабского строительства и рассматривается арабами как дискриминационный. Между тем, уже ранее принятое решение о замораживании отдельных частей реализации закона будет продлено до 2024 года.

В свою очередь, само по себе участие партии Raam в правящей коалиции встретило далеко не однозначную оценку самих израильских арабов. Хотя часть общины поддержала подобную повестку, иные считают это серьезной уступкой Тель-Авиву. И даже в собственной партии, у которой есть и консервативное крыло, некоторые поступки самого Аббаса вызывают критику. Как, например, его встреча с мэром Лода Яиром Ревиво, одним из сторонников «Ликуда» после массовых гражданских беспорядков в арабо-еврейских городах Израиля .

С другой стороны, многие арабские граждане Израиля опасаются решения партии, представляющей их интересы, войти в состав правительства, которое первоначально возглавлял бывший союзник Нетаньяху Нафтали Беннет, считавшийся правым политиком, представлявшим антиарабское движение еврейских поселений. По мнению многих из их числа, Raam, чье коалиционное соглашение сосредоточено на социально-экономических обязательствах, может отказаться от более широкой борьбы за равенство и права арабов в Израиле и палестинцев.

Показательно, что ранее существовала и возможность того, что Raam мог поддержать и правительство Нетаньяху, что, видимо, привело бы еще к большему расколу в арабской общине Израиля. Пока же подобную деятельность арабских партий, которые готовы присоединиться к любой правящей коалиции, одобряет примерно 46 процентов израильских арабов.

При этом и среди собственно израильских арабов существуют силы, партии и движения, позиция которых расходится с партией Raam как в сторону большего консерватизма, так и отказа участия в подобных политических блоках, таких как нынешняя коалиция, в которую входят и очевидные сторонники дискриминационных мер в отношении арабов. Поэтому и считать Raam собственно той силой, которую полностью поддерживают арабы Израиля, в том числе и религиозно ориентированные, было бы также не верно.