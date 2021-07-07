На днях в сфере российского высшего образования произошло событие, которое, по прогнозам экспертов, однозначно будет иметь последствия: в вузе, который считается самым либеральным в стране, неожиданно сменилось руководство.

1 июля бессменный ректор и основатель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов объявил о том, что покидает свой пост и теперь будет только научным руководителем ВШЭ вместо 87-летнего Евгения Ясина, который в свою очередь станет почетным научным руководителем. А уже на следующий день стало известно, что кресло топового вуза займет «малоизвестный карьерист» со стороны. Бывшие коллеги Кузьминова говорят о рейдерском захвате Вышки властью и опасаются, что легендарный вуз будет разрушен, а вместе с ним и достижения российского образования. Эксперты в произошедшем видят «большую образовательную и личную трагедию».

Всему есть предел

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Рыжков, кандидат в депутаты Мосгордумы, рассказал, что для него известие об уходе ректора Кузьминова с должности, которую тот занимал почти 29 лет, стало полной неожиданностью. По его словам, причины ухода ему неизвестны, однако он допустил, что политика вуза теперь может измениться. «Вышка имела либеральную репутацию, тут защищались академическая свобода и плюрализм мнений преподавателя, хотя ряд преподавателей, к сожалению, потеряли работу в последние два года», – отметил Рыжков.

«Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. Делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом», – написал в письме коллегам Ярослав Кузьминов, который, кстати, также известен как муж Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка РФ. Но несмотря на то, что сам он объяснил уход из созданного им вуза тем, что решил сосредоточиться на «научной деятельности», коллеги и эксперты в большинстве своем считают, что такое решение определенно было вынужденным, и сделано оно по политическим причинам.

Свое мнение они аргументируют тем, что Вышка действительно долгое время была «одним из центров системного либерализма», но в последние годы была вынуждена идти на все более серьезные компромиссы.

«Ярослав Иванович допустил максимальные академические свободы, но именно они подрывали его власть, потому что высшее государственное руководство требовало все больше компромиссов и послушания, – отмечает в своей статье руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. – И это уже были не просто звонки из Кремля с требованием убрать того или иного преподавателя. Это были попытки системного разрушения того дома, который построили Ясин с Кузьминовым».

«Решили взять под более жесткий контроль»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов открыто говорит, что «государство вынудило» уйти Кузьминова с поста ректора ключевого вуза страны. Хотя бы потому, что главой наблюдательного совета Вышки является первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, и «без него бы там комар не чихнул, в этом смысле, в кадровом». Венедиктов полагает: «Власти увидели, что огромное количество молодых людей участвуют в протестных акциях, начиная от участия физического и заканчивая поддержкой в социальных сетях. Посмотрели реестрик, поняли, что значительная часть – это студенты Вышки. <…> И решили взять под более жесткий контроль этот университет, один из лучших университетов Российской Федерации. Понятно, что, имея ректором человека-основателя, который почти 30 лет его строил, оброс связями, в том числе в госаппарате, <…> мимо него взять под контроль вольнодумство в этом университете нельзя».

Политолог Андрей Колесников считает, что Вышка вместе с ректором попала в особую ловушку – «ловушку Кузьминова», которая напоминает «дилемму Горбачева»: Михаил Сергеевич также в свое время допустил гласность, и эта же гласность подрывала его власть. «Кузьминов сам построил университет с новой культурой и максимальными академическими и студенческими свободами, а потом сам же, чтобы Высшая школа экономики устояла под шквалом претензий верхов, был вынужден эти свободы сворачивать, – считает Колесников. – Началось все с компромиссов в виде встраивания во власть – его (Кузьминова – прим. редакции) личное участие в ОНФ и выборах в Мосгордуму при поддержке правящей партии. А закончилось прямым подавлением студенческих свобод (например, журнала DOXA, дискуссионных площадок), упразднением неугодных лабораторий (например, антикоррупционной лаборатории Елены Панфиловой), увольнением преподавателей, многие из которых сейчас составили костяк Свободного университета, перенеся туда академическую культуру ранней Вышки или даже прото-Вышки образца начала 1990-х».

Но в любом случае проблемы Вышки – это «проблемы не одного университета, а всего качественного, современного, вестернизированного сектора российского образования», уверен Андрей Колесников.

Свято место пусто не бывает

После того, как Ярослав Кузьминов ушел в отставку, а президент России подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, было объявлено о назначении новым главой ведущего вуза страны Никиты Анисимова, которого эксперты The Insider назвали «малоизвестным карьеристом».

Примечательно, что о назначении Никиты Анисимова врио ректора ВШЭ сообщил лично глава Минобрнауки Валерий Фальков, подчеркнув, что теперь уже бывший ректор Дальневосточного федерального университета имеет «уникальный опыт работы» и высокие компетенции. «Он знает, что такое разного рода процессы сложные, связанные с реорганизацией вузов, и, наконец, большой опыт – пять лет это достаточный опыт, чтобы оценить по достоинству», – резюмировал Фальков. Журналисты тут же отметили, что в 2019 году на территории вуза во Владивостоке, где был ректором Анисимов, прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Сейчас Никите Анисимову 43 года. На механико-математический факультет МГУ он поступил в 15 лет, а уже в 23 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Основная часть карьеры Анисимова связана с его родным университетом. После защиты диссертации он продолжил работать на разных должностях в МГУ: он был ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем председателя центральной приемной комиссии и проректором по учебной работе. В 2013 году Анисимов стал первым проректором и исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (МАМИ). Еще через три года – приказом тогдашнего министра образования Дмитрия Ливанова был назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ. Зарекомендовав себя на этой должности, в 2018 году распоряжением на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева Анисимов был утвержден ректором вуза сроком на пять лет.

Не обошлось в карьерной биографии и без скандалов. В 2018 году жители Приморья в социальных сетях стали жаловаться на высокие зарплаты управляющего состава университета. Родители связывали повышение стоимости обучения в учреждениях довузовской подготовки на 50% именно с непомерными аппетитами руководства университета. С просьбой разобраться в ситуации они обращались за помощью к президенту и правительству, но никаких конкретных мер по этому поводу предпринято не было.

В 2017 году, согласно декларации о доходах, Анисимов зарабатывал 440 тысяч рублей в месяц, хотя средняя зарплата ректоров по России в тот момент была на сто тысяч ниже. В 2020 году его ежемесячный доход составил 534 тысяч.

«ВШЭ – это огромный и дорогой актив»

Экс-профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова считает, что такой шаг власти является явной попыткой окончательно «прибрать» к своим рукам дорогой и перспективный актив в виде престижного и независимого вуза. То есть в смене ректора ведущего вуза страны, причем не на своего, а на стороннего, возможно, преследовались две цели – контроль за инакомыслием и финансы.

«Что означает назначение нового ректора извне? – публично размышляет Лукьянова. – Я думаю, что в данном случае прав Алексей Алексеевич Венедиктов, который сказал, что это назначение – явное проявление контроля за образованием. Именно из образовательной среды и из нормальных университетов выходит сегодняшний протест – людей учат свободе, учат защищать свои права, передают современные европейские знания, и все это становится очень опасно для власти, которая стремиться взять под свой контроль и российскую, и мировую науку. Кроме того, Вышка – это огромный и дорогой актив, и это вполне может быть вариантом попутного рейдерского захвата. Факультет права уже был захвачен год назад и внешние деканы, которые тогда пришли, разрушают его. Это вполне традиционно для российской власти – забрать хороший актив».

Журналисты говорят, что миссией Вышки было выращивание неолиберальной элиты и что теперь миссия будет скорректирована. Но главное приобретение властей в данном случае – возможность задавать тренды и формировать смыслы. Следующим «Монбланом» называют РАНХиГС, поскольку в течение многих лет он так же, как и ВШЭ, был сосредоточением либеральной экономической мысли и «мозговым центром», где разрабатывались проекты реформ и стратегии развития. Также эксперты предлагают не забывать и про место главы ЦБ РФ, которое занимает жена ушедшего в отставку Ярослава Кузьминова. По слухам, Эльвира Набиуллина, которая хотя и фигурирует последние 15 лет в негативных материалах СМИ, но на данный момент ее позиции достаточно слабы, чтобы даже защищать собственное окружение. Поэтому эксперты не исключают кадровые решения и по Центробанку с целью чистки либеральных сил.