20 лет назад Стамбул взлетел на пик туристического бума и с тех пор никак не может выйти из моды у самостоятельных путешественников. Этот «город контрастов», несмотря на набившие оскомину клише, не может надоесть и исчерпать себя. Посетив все обязательные must see достопримечательности в первый свой приезд, путешественник формирует образ города, который в свои последующие визиты ему придется тщательно разрушать. Не то чтобы это был плохой образ, но идеально убранные площади Султанахмета, музеи и рестораны с русскоязычным меню имеют мало общего с современным живым городом. Вот несколько полезных приложений, которые помогут выйти за рамки классических развлечений Стамбула.

Приложение KarDes с короткими маршрутами для прогулок по Стамбулу, рассчитанных на 40-45 минут. Таких маршрутов всего 18, и они разбросаны по всему городу, из них ни один не пролегает по Султанахмету. Зато есть туры по Ешилькёю, Саматье, Сарыеру, Пере, Бююкдере, Балату, Каракёю, Галате, театральному Бейоглу, Татавле (современный Куртулуш), несколько маршрутов по Принцевым островам и по Кадыкею (азиатский район) и один большой тур по всему Стамбулу с названием Loves of Istanbul, где собраны локации, связанные с известными любовными историями, такими как о Девичьей башне, Мимаре Синане и Михримах и т.д. Много внимания уделяется истории этнических меньшинств.

Приложение доступно на турецком и английском языках. К самому маршруту прилагается описание локации, фотографии (нынешнее и старые), аудио, иногда видео. Приложение разработано Фондом Гранта Динка.

Приложение Street Art Cities предлагает карты муралов крупнейших городов мира, включая Стамбул. Уличное искусство – важная часть жизни современного Стамбула. Настолько важная, что в 2012 году администрация города решила не бороться с художниками, которые расписывают стены заброшек, а наоборот – поощрить их за вклад в развитие визуальной составляющей города. В азиатском районе Кадыкёй регулярно проводятся фестивали муралов под эгидой местного муниципалитета. На эти фестивали приезжают художники со всего мира, так что это отличный легальный способ посмотреть бесплатно на лучших современных художников, просто прогуливаясь по городу.

В самом приложении не проложены маршруты, не всегда подписаны авторы муралов, и тем более нет каких-либо искусствоведческих выкладок о современном искусстве. Так что это базовая карта, на которую на данный момент нанесено только 278 муралов и граффити. Зато можно стать одним из «хантеров» и самому начать добавлять новые муралы (подсказка, в Сарыер, где работали и местные, и зарубежные художники, пока ни одной точки!).

Приложение от Lonley Planet не претендует на какую-то исключительность, скорее это хорошее дополнение к путеводителю этой же компании, который сам по себе классика. Но в приложение включена интересная опция подборок: музеи и галереи современного искусства, места с хорошей музыкой, византийские памятники, базары и т.д. Списки эти не избыточные, в них обозначены основные интересные места, что для новичка в городе очень удобно. Кроме этих списков, в приложении собрана информация приблизительно обо всем: от музеев и османских мечетей до модных кофеен и клубов. Отличный краткий справочник для тех, кто боится потеряться в потоке информации. Приложение доступно на русском языке. Также там можно найти себе гида.

Другие существующие мобильные приложения мало чем отличаются от обычных путеводителей, сконцентрированы на достопримечательностях на Султанахмете и чаще всего платные. Единственной хорошей и бесплатной им альтернативой будет обычная гугл-карта.

Другим помощником в Стамбуле может стать сайт 34travel, который до пандемии был лучшим лайфстайл журналом для путешественников и собирал лучшие материалы по всем странам и городам. Подборка материалов по Стамбулу впечатляет: стоит обратить внимание на гайд, где собраны рекомендации по транспорту, проживанию, достопримечательностям, кафе, барам и ночным клубам. Там же можно найти материалы про Стамбул нобелевского лауреата Орхана Памука, список незаурядных урбанистических инициатив города, путеводитель по веганской кухне и много других интересных текстов.

Самый подробный, самый основательный и самый индексируемый русскоязычный ресурс по Стамбулу – Stambul for you. Это проект журнала «Вокруг Света». Здесь собрана информация практически о каждом уголке города, даже о таких, о которых не всегда будет статья в Википедии. Там не бывает длинных статей, только основная информация без утомительных экскурсий. При этом авторам удается объединять и историческую справку, и культурное значение места, что значительно упрощает пользование для путешественников, которые уже в пути. Есть замечательные тематические подборки достопримечательностей (церкви, башни, дворцы фонтаны, базары и т.д.), есть маршруты для тех, кто оказался в Стамбуле на 3/5/7 дней и не знает как лучше спланировать свою развлекательную программу, и другие интересные статьи по истории кухни, культуре, архитектуре и т.д. Несмотря на все плюсы сайта, стоит отметить несколько неудобную навигацию и поиск.

Также этим летом для туристов будет доступно и новое приложение для быстрой аренды лодок Flot.app. Это своего рода водное такси, морской Uber. Теперь для прогулки по Босфору с семьей или друзьями достаточно будет сделать предзаказ лодки, прогулочного корабля или катера. Для гостей города будут открыты совершенно новые возможности путешествий по акватории Мраморного и Черного морей, передвижение между причалами Стамбула. Это изменит взгляд на мегаполис и передвижение по нему. Среди бонусов – возможность выбрать ближайший кораблик или запланировать поездку в будущем, оплата картой и фиксированные цены. Навигация в приложении также доступна на русском и украинском языках. Все для удобства и минимизации трудностей туристического отдыха в Турции.