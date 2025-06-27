Израильские ВВС в пятницу провели серию интенсивных ударов по городу Набатия на юге Ливана. По данным местного Минздрава, в результате обстрелов погибла как минимум одна женщина, еще 20 человек получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, бомбардировка была нацелена на жилой дом вблизи центра подготовки учителей. Всего зафиксировано не менее 20 авиаударов. Официальные лица Ливана называют произошедшее «самой интенсивной атакой» со времени завершения 66-дневной войны в ноябре 2024 года.

Президент Ливана Мишель Аун осудил действия Израиля как очередное нарушение суверенитета страны и условий ноябрьского соглашения о прекращении огня. Он призвал международное сообщество к решительной реакции.

Израильская армия утверждает, что удары были нанесены по объекту движения «Хезболла», якобы связанному с системой управления огнем и ПВО. Военные также утверждают, что объект являлся частью подземной инфраструктуры, которую «Хезболла» пыталась восстановить. Однако никаких доказательств этим заявлениям представлено не было.

Согласно данным ООН, с момента перемирия в ноябре израильские силы уже убили по меньшей мере 71 человека в Ливане. Нарушения соглашения с израильской стороны фиксируются практически ежедневно.

Атака на Набатию произошла вскоре после завершения 12-дневной израильской кампании против Ирана, в ходе которой, по официальным данным, погибли 627 иранских гражданских лиц. В ответ Иран нанес удары, приведшие к гибели 28 человек в Израиле.