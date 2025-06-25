Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает связанное с властями агентство Nournews. Для вступления в силу решение должно получить одобрение Высшего совета национальной безопасности страны.

Спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что Иран ускорит развитие своей мирной ядерной программы. Он также обвинил МАГАТЭ в том, что организация не осудила израильские удары по иранским ядерным объектам, чем «подорвала свою международную репутацию».

По его словам, агентство будет отстранено от инспекций и обмена данными до тех пор, пока безопасность ядерных объектов не будет гарантирована.

В рамках законопроекта предусмотрена приостановка установки камер наблюдения, инспекций и передачи отчетов в МАГАТЭ. После атак Израиля и бомбардировок США иранские власти также обсуждают пересмотр своих обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Al-Araby Al-Jadeed заявил, что «позиция Тегерана по поводу ядерной программы и режима нераспространения, вероятно, изменится», хотя в каком направлении — пока неясно.