ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран усилит секретность ядерной программы
После ударов США по иранской ядерной инфраструктуре парламент в Тегеране постановил приостановить сотрудничество с надзорным агентством ООН
Иран усилит секретность ядерной программы
/ Reuters
25 июня 2025 г.

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает связанное с властями агентство Nournews. Для вступления в силу решение должно получить одобрение Высшего совета национальной безопасности страны.

Спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что Иран ускорит развитие своей мирной ядерной программы. Он также обвинил МАГАТЭ в том, что организация не осудила израильские удары по иранским ядерным объектам, чем «подорвала свою международную репутацию».

По его словам, агентство будет отстранено от инспекций и обмена данными до тех пор, пока безопасность ядерных объектов не будет гарантирована.

В рамках законопроекта предусмотрена приостановка установки камер наблюдения, инспекций и передачи отчетов в МАГАТЭ. После атак Израиля и бомбардировок США иранские власти также обсуждают пересмотр своих обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Al-Araby Al-Jadeed заявил, что «позиция Тегерана по поводу ядерной программы и режима нераспространения, вероятно, изменится», хотя в каком направлении — пока неясно.

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