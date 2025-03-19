Власти ввели бессрочный комендантский час в западной части индийского города после столкновений, вызванных протестами индуистских националистов, требующих сноса гробницы мусульманского правителя XVII века.

Столкновения между индуистами и мусульманами начались в городе Нагпур (штат Махараштра) в понедельник во время акции, организованной сторонниками радикальных индуистских движений. Они выступают за демонтаж гробницы Аурангзеба, правителя эпохи Моголов, скончавшегося более 300 лет назад.

По словам депутата Чандрашекхара Баванкуле, в результате беспорядков пострадали не менее 34 полицейских и пять гражданских лиц, повреждены несколько домов и автомобилей. Старший офицер полиции Равиндер Сингал сообщил, что задержано не менее 50 человек.

Глава правительства штата Девендра Фаднавис заявил, что насилие вспыхнуло после распространения слухов о сожжении предметов с религиозным содержанием, намекая на Коран.

Гробница Аурангзеба находится в городе Чхатрапати Самбхаджи Нагар, примерно в 500 км от Нагпура. Ранее этот город назывался Аурангабад в честь правителя эпохи Моголов.

Аурангзеб — фигура, вызывающая резкое неприятие у индийских индуистских националистов, которые обвиняют его в преследовании индуистов в XVII веке. Однако некоторые историки считают эти утверждения преувеличенными.

В последние годы отношение к Аурангзебу в Индии стало еще более негативным на фоне роста напряженности между индуистами и мусульманами. Премьер-министр Нарендра Моди ранее также ссылался на Аурангзеба, обвиняя его в гонениях на индуистов.

Обострение конфликта произошло после выхода фильма «Chhaava», повествующего о борьбе индуистского воина против Аурангзеба. Критики обвиняют картину в разжигании религиозных разногласий.

Правозащитные организации отмечают, что при Моди нападения на мусульманские общины стали более частыми. Радикальные индуисты также оспаривают право мусульман на ряд известных мечетей, утверждая, что они были построены на месте древних индуистских храмов.

В прошлом году Моди выполнил давнее требование индуистских националистов, открыв храм в Айодхье на месте разрушенной мечети XVI века. Бабри-мечеть была снесена индуистскими активистами в 1992 году, так как они считают это место местом рождения одного из главных божеств индуизма — Рамы.