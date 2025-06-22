ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Глава МИД Ирана отправляется в Москву
«Все варианты остаются на столе»: Аракчи намерен встретиться с Путиным после ударов США по ядерным объектам
Глава МИД Ирана отправляется в Москву
/ AP
22 июня 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что направляется в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на фоне ударов США по ядерным объектам в Тегеране. Выступая в Стамбуле, он подчеркнул, что Иран рассматривает все возможные меры для защиты своих интересов, безопасности и населения.

Аракчи отметил, что визит призван согласовать действия с ключевым союзником. По его словам, Иран и Россия «всегда советуются друг с другом». Он не исключил, что возможная поддержка Москвы может включать поставки оборонных средств, прямое военное участие или дипломатическое вмешательство.

Удары США были нанесены минувшей ночью по трем основным ядерным объектам с участием стратегических бомбардировщиков B-2. Дональд Трамп назвал операцию «очень успешной» и заявил, что инфраструктура обогащения урана в Иране была «уничтожена».

Тегеран пообещал ответить. Ранее Аракчи предупредил, что удары США повлекут за собой «неизгладимые последствия».

Турция осудила действия США и призвала к дипломатическому пути разрешения противоречий.

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