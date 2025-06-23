ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном
Американский президент объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном после 12 дней боевых действий
Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном
TRT на русском / Reuters
23 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении полной договоренности между Израилем и Ираном о полном и всеобъемлющем прекращении огня. По его словам, перемирие вступит в силу через шесть часов — после завершения финальных операций обеих сторон.

Согласно заявлению Трампа, первым режим прекращения огня начнёт соблюдать Иран — это перемирие продлится 12 часов. Затем на следующие 12 часов к нему присоединится Израиль. По завершении 24 часов конфликт будет считаться официально завершённым.

«Это война, которая могла бы длиться годами и разрушить весь Ближний Восток, но она закончилась всего за 12 дней», — отметил Трамп, назвав её "12-дневной войной".

Американский лидер также выразил благодарность обеим сторонам за «выносливость, мужество и интеллект» и завершил своё заявление словами:

«Да благословит Бог Израиль, Иран, Ближний Восток, Соединённые Штаты Америки и весь мир!»

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