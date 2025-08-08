Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 9 августа совершит визит в Египет. Об этом сообщают источники в Министерстве иностранных дел Турции. В рамках визита планируется, что Фидан будет принят президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.
Стороны обсудят двусторонние отношения, региональные вопросы и конкретные шаги по углублению многоуровневого сотрудничества. Также ожидается обмен мнениями по текущему состоянию переговоров между движением ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта, Катара и США.
По словам источников, ключевым пунктом повестки станет координация усилий по прекращению гуманитарной катастрофы в Газе и обеспечению беспрепятственной доставки помощи палестинскому народу.
По данным источников в МИД, турецкая сторона намерена подчеркнуть, что действия Израиля, направленные против реализации решения о создании двух государств, а также шаги по фактической аннексии Газы, являются главными препятствиями для установления мира и стабильности в регионе.
На переговорах планируется также обсудить итоги Международной конференции по Палестине, прошедшей в Нью-Йорке 28–30 июля при участии Турции.
Еще одним блоком обсуждения станет ситуация в Ливии, Судане, Сомали, а также в странах Сахеля. Ожидается, что стороны рассмотрят пути возможного вклада Турции и Египта в стабилизацию этих регионов.
Предыдущий визит министра Хакана Фидана в Каир состоялся 23 марта 2025 года, когда он принял участие в заседании Контактной группы ОИС – Лиги арабских государств по Газе. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетил Турцию 4 февраля.
Главы МИД Турции и Египта также провели переговоры в Стамбуле 20–21 июня в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.
2025 год совпадает со 100-летием установления дипломатических отношений между Турцией и Египтом. Стороны готовятся ко второму заседанию Высшего совета стратегического сотрудничества, которое пройдет в 2026 году под председательством президентов двух стран. Первая встреча состоялась в Анкаре 4 сентября 2024 года.
Египет является крупнейшим торговым партнером Турции в Африке. По итогам 2024 года объем двусторонней торговли составил $8,8 млрд. Цель сторон на ближайшую перспективу — $15 млрд.
Общий объем турецких инвестиций в Египте составляет около $3,5 млрд.