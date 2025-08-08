Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 9 августа совершит визит в Египет. Об этом сообщают источники в Министерстве иностранных дел Турции. В рамках визита планируется, что Фидан будет принят президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.

Стороны обсудят двусторонние отношения, региональные вопросы и конкретные шаги по углублению многоуровневого сотрудничества. Также ожидается обмен мнениями по текущему состоянию переговоров между движением ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта, Катара и США.

По словам источников, ключевым пунктом повестки станет координация усилий по прекращению гуманитарной катастрофы в Газе и обеспечению беспрепятственной доставки помощи палестинскому народу.

По данным источников в МИД, турецкая сторона намерена подчеркнуть, что действия Израиля, направленные против реализации решения о создании двух государств, а также шаги по фактической аннексии Газы, являются главными препятствиями для установления мира и стабильности в регионе.

На переговорах планируется также обсудить итоги Международной конференции по Палестине, прошедшей в Нью-Йорке 28–30 июля при участии Турции.

Еще одним блоком обсуждения станет ситуация в Ливии, Судане, Сомали, а также в странах Сахеля. Ожидается, что стороны рассмотрят пути возможного вклада Турции и Египта в стабилизацию этих регионов.