Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «недопустимыми» израильские удары по госпиталю в Газе, в результате которых погибли мирные жители и журналисты, и призвал Тель-Авив соблюдать международное право. В заявлении после беседы с эмиром Катара Макрон подчеркнул, что гражданские лица и журналисты должны быть защищены, а СМИ — иметь возможность свободно освещать конфликт.

Макрон назвал принуждение населения Газы к голоду «преступлением», которое должно немедленно прекратиться. Он призвал к постоянному прекращению огня, освобождению всех заложников, масштабной доставке гуманитарной помощи и политическому решению. Франция работает с Катаром в преддверии конференции по решению о двух государствах 22 сентября в Нью-Йорке.

Франция настаивает на беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Газу и защите свободы прессы в зоне конфликта.