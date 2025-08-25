Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «недопустимыми» израильские удары по госпиталю в Газе, в результате которых погибли мирные жители и журналисты, и призвал Тель-Авив соблюдать международное право. В заявлении после беседы с эмиром Катара Макрон подчеркнул, что гражданские лица и журналисты должны быть защищены, а СМИ — иметь возможность свободно освещать конфликт.
Макрон назвал принуждение населения Газы к голоду «преступлением», которое должно немедленно прекратиться. Он призвал к постоянному прекращению огня, освобождению всех заложников, масштабной доставке гуманитарной помощи и политическому решению. Франция работает с Катаром в преддверии конференции по решению о двух государствах 22 сентября в Нью-Йорке.
Франция настаивает на беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Газу и защите свободы прессы в зоне конфликта.
В ходе разговора с эмиром Катара Макрон также обсудил поддержку суверенитета Ливана, стабильности в Сирии и усилия группы E3 (Франция, Германия, Великобритания) по ядерной программе Ирана.
Ранее Макрон неоднократно осуждал действия Израиля в Газе, подчеркивая необходимость соблюдения гуманитарных норм и защиты гражданского населения. В июле глава Франции заявил, что европейская страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года.
«Я принял решение, что Франция признает Государство Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сейчас главное – немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению», – заявил тогда Макрон.