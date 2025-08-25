Трамп упомянул «серьезные дипломатические усилия» США, однако Израиль так и не принял актуальное предложение ХАМАС, предусматривающее 60-дневное прекращение огня и освобождение 10 заложников. Вместо этого Тель-Авив готовится к оккупации города Газа, что может занять месяцы.

Тем временем сектор Газа находится в условиях тяжелейшего гуманитарного кризиса. Израильская блокада и постоянные удары вызвали рост голода, дефицит воды, медикаментов и средств гигиены. Общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года достигло 62 744 погибших и 158 259 раненых, большинство из которых - женщины и дети.