ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Трамп пообещал скорое завершение войны в Газе
Президент США ожидает скорого окончания конфликта, однако Израиль все еще отвергает план перемирия
Президент США Дональд Трамп / AP
25 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что война в Газе завершится в течение двух-трех недель. «Я думаю, в ближайшие две-три недели будет довольно хорошее, окончательное решение», — сказал он, не уточнив оснований прогноза.

Глава США подчеркнул необходимость прекращения конфликта из-за «голода и смертей».

Трамп упомянул «серьезные дипломатические усилия» США, однако Израиль так и не принял актуальное предложение ХАМАС, предусматривающее 60-дневное прекращение огня и освобождение 10 заложников. Вместо этого Тель-Авив готовится к оккупации города Газа, что может занять месяцы.

Тем временем сектор Газа находится в условиях тяжелейшего гуманитарного кризиса. Израильская блокада и постоянные удары вызвали рост голода, дефицит воды, медикаментов и средств гигиены. Общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года достигло 62 744 погибших и 158 259 раненых, большинство из которых - женщины и дети.

