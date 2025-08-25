ХАМАС согласился на сделку на прошлой неделе, но израильский кабинет безопасности обсудит ее только во вторник. Лидеры ультраправых фракций уже пригрозили покинуть правительство Нетаньяху в случае заключения прекращения огня.

Ранее Эяль Замир выражал озабоченность планом захвата города Газа, что, как сообщают израильские СМИ, привело к конфликту с Нетаньяху. Армия Израиля призвала десятки тысяч резервистов и готовится к наступлению на город, несмотря на предупреждения ООН о голоде в Газе из-за ограничений на поставки продовольствия.

С момента начала разрушительной войны в секторе Газа в октябре 2023 года Израиль убил более 62 000 палестинцев. За последние 24 часа от недоедания умерли еще 11 человек, в том числе двое детей. Таким образом, общее число смертей от голода и недоедания в Газе достигло 300, в том числе 117 детей.