ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Глава генштаба Израиля требует от Нетаньяху перемирия
Эяль Замир призвал израильского премьера принять сделку по обмену заложниками с ХАМАС
Глава генштаба Израиля требует от Нетаньяху перемирия
Эяль Замир / Reuters
25 августа 2025 г.

Начальник генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять предложение о 60-дневном перемирии с палестинским движением ХАМАС для освобождения заложников, сообщает израильский 13 телеканал.

Выступая в воскресенье на военно-морской базе в Хайфе, Замир заявил, что оккупация города Газа угрожает жизни 20 оставшихся израильских пленных.

«На столе есть соглашение, улучшенная версия плана Уиткоффа, и мы должны его принять», — сказал Замир, добавив, что решение «в руках Нетаньяху».

Предложение, поддержанное Катаром и Египтом, предусматривает освобождение 10 из 50 израильских пленных в обмен на палестинских заключенных и допуск гуманитарной помощи.

Читайте также

ХАМАС согласился на сделку на прошлой неделе, но израильский кабинет безопасности обсудит ее только во вторник. Лидеры ультраправых фракций уже пригрозили покинуть правительство Нетаньяху в случае заключения прекращения огня.

Ранее Эяль Замир выражал озабоченность планом захвата города Газа, что, как сообщают израильские СМИ, привело к конфликту с Нетаньяху. Армия Израиля призвала десятки тысяч резервистов и готовится к наступлению на город, несмотря на предупреждения ООН о голоде в Газе из-за ограничений на поставки продовольствия.

С момента начала разрушительной войны в секторе Газа в октябре 2023 года Израиль убил более 62 000 палестинцев. За последние 24 часа от недоедания умерли еще 11 человек, в том числе двое детей. Таким образом, общее число смертей от голода и недоедания в Газе достигло 300, в том числе 117 детей.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us