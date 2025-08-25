Начальник генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять предложение о 60-дневном перемирии с палестинским движением ХАМАС для освобождения заложников, сообщает израильский 13 телеканал.
Выступая в воскресенье на военно-морской базе в Хайфе, Замир заявил, что оккупация города Газа угрожает жизни 20 оставшихся израильских пленных.
«На столе есть соглашение, улучшенная версия плана Уиткоффа, и мы должны его принять», — сказал Замир, добавив, что решение «в руках Нетаньяху».
Предложение, поддержанное Катаром и Египтом, предусматривает освобождение 10 из 50 израильских пленных в обмен на палестинских заключенных и допуск гуманитарной помощи.
ХАМАС согласился на сделку на прошлой неделе, но израильский кабинет безопасности обсудит ее только во вторник. Лидеры ультраправых фракций уже пригрозили покинуть правительство Нетаньяху в случае заключения прекращения огня.
Ранее Эяль Замир выражал озабоченность планом захвата города Газа, что, как сообщают израильские СМИ, привело к конфликту с Нетаньяху. Армия Израиля призвала десятки тысяч резервистов и готовится к наступлению на город, несмотря на предупреждения ООН о голоде в Газе из-за ограничений на поставки продовольствия.
С момента начала разрушительной войны в секторе Газа в октябре 2023 года Израиль убил более 62 000 палестинцев. За последние 24 часа от недоедания умерли еще 11 человек, в том числе двое детей. Таким образом, общее число смертей от голода и недоедания в Газе достигло 300, в том числе 117 детей.